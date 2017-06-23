5 причин, почему вам не понравится новый календарь КХЛ

Настоящая дискуссия разгорелась вокруг календаря на предстоящий сезон КХЛ, который станет для лиги юбилейным. В основном звучат негативные отзывы, причём как со стороны простых болельщиков, так и со стороны руководителей клубов. Ирония в том, что сам календарь лига представит только 12 июля, а пока опубликован всего лишь его проект. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы предъявить ряд претензий к 10-му сезону лиги. Чем же так задевает проект календаря?

КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей

Календарь выйдет только 12 июля

Сравнивать НХЛ и КХЛ – моветон. По крайней мере в том, что касается уровня хоккея, шоу и коммерциализации. Нам вряд ли когда-то удастся догнать сильнейшую лигу мира, а если это и произойдёт, то не раньше, чем вровень встанет уровень жизни в США и России. Тем не менее в определённых аспектах сравнения вполне уместны. Между тем, как «пингвины» подняли кубок Стэнли над головой и стал известен полный календарь НХЛ на следующий сезон, прошло чуть больше недели. В КХЛ ожидание составляет уже два месяца, а в своём заявлении лига просит подождать ещё три недели. То, что календарь юбилейного сезона будет опубликован только 12 июля, создаёт массу проблем. Причём как болельщикам, многие из которых берут отгулы и планируют отпуска, чтобы съездить на выезд с любимой командой, так и руководителям клубов. Об этом, в частности, говорит Леонид Вайсфельд, сетуя на то, что не может заказать чартерты, не зная, когда и куда придётся лететь. Что же мешает лиге заблаговременно подготовить календарь? Принципиальное решение о том, что «Кузня» не будет играть КХЛ, было принято ещё до совета директоров, а ещё раньше стало понятно, что лигу покидает «Медвешчак». Загрузка арен? В НХЛ, что-то нам подсказывает, стадионы функционируют в куда более жёстком режиме.

Вайсфельд — о календаре: нужно заказывать чартеры, а мы не знаем, куда полетим

56 матчей «в регулярке» вместо 60

Новая стратегия КХЛ, принятая на последнем совете директоров, провозглашает курс на коммерцию. Лига, а значит и клубы, должна начать зарабатывать и с каждым годом всё меньше зависеть от государственного финансирования. Но разве в НХЛ давным-давно не вывели формулу, что чем больше игр в сезоне – тем больше доходов? Даже лишние два-три матча в регулярном чемпионате – это солидная прибавка к бюджету клуба. Речь не только о билетах, но и о продаже атрибутики. Очевидные, в общем-то, вещи. КХЛ вроде бы даже шла вперёд, постепенно увеличивая количество матчей в сезоне. Когда в сезоне-2012/13 команды сыграли всего по 52 матча, этот показатель начал расти вверх и последние три года был зафиксирован на отметке в 60 игр. Удержаться на этой отметке – это та задача-минимум, с которой не справилось руководство лиги. Впрочем, у этого явления есть объективные причины. Прежде всего это Олимпийские игры. Для примера: в 2014 году, когда вся страна готовилась к домашним Играм, в регулярном чемпионате было 54 игры, в 2010-м – 56, а в 2006-м и 2002-м – по 51. А вот сокращение количества команд само по себе не должно нести за собой уменьшение количества игр. Недостающие матчи из-за исключения «Кузни» и «Медвешчака» можно было без проблем добить встречами внутри дивизионов или дополнительными дерби.

А. Медведев: 56 матчей — оптимальное решение, учитывающее интересы сборной

Месяц паузы из-за Олимпиады

Нет, конечно, никто и не рассчитывал, что КХЛ возьмёт пример с НХЛ и не отпустит игроков на Олимпиаду. То, что в феврале будет пауза на хоккейный олимпийский турнир, было ясно как божий день. Две недели – это тот обязательный минимум, в который укладывается сама Олимпиада. А вот остальное – исключительно прерогатива лиги. В случае с КХЛ её руководство слишком много отдаёт на откуп тренерскому штабу сборной. Олег Знарок запросил две недели на подготовку и без вопросов их получил. А вот то, что болельщики ровно месяц не увидят свои команды, мало кого волнует. Если учесть, что отдельно взятые клубы перед олимпийской паузой сыграют на выезде, фанаты рискуют забыть, как выглядят их любимцы. Интересы сборной в очередной раз ставятся выше клубных, а страдает от этого прежде всего простой болельщик. Канадцам и шведам ничего не мешало выигрывать золото Олимпиады, даже несмотря на то что собирались они за несколько дней до начала хоккейного турнира. Кроме месячной паузы на Олимпийские игры по календарю бьёт Неделя звёзд хоккея, которая заберёт четыре зимних дня. В олимпийский сезон лига могла бы и отказаться от шоу, несмотря на его прошлогодний успех.

Спаренные матчи в плей-офф

Только мы успели привыкнуть, что в плей-офф команды играют через день, как КХЛ вернула нас в недалёкое прошлое. Спаренные матчи, которые считались чуть ли не главной преградой перед зрелищностью, вернулись спустя три года. Теперь пауза между играми предполагается только для того, чтобы переехать из города в город. К чему это приведёт? Прежде всего к накапливанию усталости и, как следствие, снижению качества самой игры. Выигрывать будет не сильнейший, а тот, кто обладает более длинной скамейкой запасных. По сути, этот формат играет за фаворитов, так как помимо мастерства у них есть более широкий выбор игроков. Пример ЦСКА с шестью звеньями отнюдь не единичный. Даже то, что спаренные игры предполагаются только в первом и втором раундах, не особо сглаживает ситуацию. Как раз на первых стадиях розыгрыша Кубка Гагарина равные условия для фаворитов и андердогов имеют особую значимость. Справедливости ради скажем, что КХЛ, возвращаясь к спаренным матчам в плей-офф, выбирала из двух зол меньшее. Альтернативным вариантом было проведение серий розыгрыша Кубка Гагарина не до четырёх, а до трёх побед.

Фастовский: КХЛ выбирала между спаренными играми и сериями до трёх побед

Кубок открытия снова СКА – ЦСКА

С точки зрения зрелища, матчи СКА – ЦСКА – это всегда круто. Даже в «регулярке», не говоря уже о плей-офф, где одна их встреча подарила первый в истории лиги «камбэк» с 0-3. Два «армейских» клуба объективно сильнейшие в лиге, ни у кого и близко нет таких возможностей, которыми пользуются москвичи и петербуржцы. Но значит ли это, что лиге искусственно нужно возводить культ этого противостояния во всей России? Неужели есть необходимость «убивать» другие дерби, помещая их в тень нефте-газового противостояния СКА и ЦСКА? Казалось бы, то, что 10-й сезон КХЛ начнётся с их битвы, – вопрос регламента и ничего больше. Однако до 2015 года в Кубке открытия принимали участие финалисты прошлого сезона. То есть, по идее, со СКА 21 августа должна была играть «Магнитка», а не ЦСКА. Сама суть Кубка открытия предполагала возможность для проигравшей в финале команды взять реванш. Сейчас же в стартовом матче сезона нет никакой отсылки к розыгрышу Кубка Гагарина. Занятно, что формат Кубка открытия изменился сразу после того, как ЦСКА впервые выиграл регулярный чемпионат. С тех пор московские «армейцы» неизменно принимают в нём участие. Совпадение? Не думаем.