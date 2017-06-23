Панарин — в «Коламбусе»! Громкие обмены перед драфтом юниоров НХЛ. LIVE!

Драфт юниоров ещё впереди, а клубы НХЛ уже начали делать громкие обмены.

Тест. Как хорошо ты знаешь первых номеров драфта НХЛ? Чикаго примет очередной драфт НХЛ, где может случиться одна сенсация. Время проверить свои знания о первых номерах.

Неизвестный гигант Костин и фаворит Патрик. 5 вопросов драфта новичков НХЛ Станет ли Нолан Патрик 1-м номером драфта? Попадёт ли в 1-й раунд динамовец Клим Костин? На каких позициях выберут Липанова и Попугаева?

23:40. Главный стол этого вечера.

23:25. Небольшое затишье наступило на трансферном рынке НХЛ. Но впереди ещё много интересного. Тем временем, в Чикаго всё готово к большому празднику.

23:05. «Вегас» хочет получить один из первых трёх пиков на драфте. Поговаривают даже, что новичок желает замахнуться на самого Нолана Патрика. В таком случае «Вегасу» придётся договариваться с «Нью-Джерси», который не прочь усилить оборонительную линию.

22:50. Дерек Степан уже почувствовал себя «койотом».

22:45. Джордан Эберле поблагодарил «Эдмонтон». Форвард был «нефтяником» на протяжении семи сезонов.

22.30. На североамериканском рынке наступило затишье. Вы ещё не забыли, что через несколько часов нас ждёт церемония драфта новичков НХЛ?

22.20. Комментарии по обменам подоспели. Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка высказался на тему обмена защитника Никласа Яльмарссона из «Чикаго Блэкхоукс», а также нападающего Дерека Степана и вратаря Антти Раанту из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Чайка: Степан может стать в «Аризоне» первым центром, Раанта — основным вратарём

22.15. А вот и список всех сделок в НХЛ на текущий момент. Изучаем, чтобы ничего не пропустить.

22:05. Кажется, в «Чикаго» нашли замену Артемию Панарину. Журналист Fox Sports Энди Стрикланд сообщил, что «Блэкхоукс» серьёзно рассматривает нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши как замену Артемию.

«Ти Джея Оши серьёзно рассматривают в качестве замены Артемию Панарину в звене Патрика Кейна. Возможно, ему придётся согласиться на меньшие деньги. «Блэкхоукс» сыграют на том, что в «Чикаго» Оши может завоевать Кубок Стэнли», — написал Стрикланд в своём «твиттере».

21:55. Эллиотт Фридман продолжает бомбить инсайдами. На этот раз рассказывает о планах «Нью-Йорк Рейнджерс». Защитники Кевин Шаттенкирк и Кит Яндл могут переехать в Нью-Йорк.

21:45. Похоже, настоящая охота разворачивается за Марко Сканделла. Ряд клубов помимо «Бостона» претендует на защитника.

21:40. «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд» совершили обмен, в результате которого в команду из Огайо перешёл центральный нападающий Джордан Шрёдер. Взамен «Миннесота» получила центрфорварда Данте Салитуро.

21:30. Вчера, 22 июня, ««Эдмонтон Ойлерз»» обменял форварда Джордана Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс», взамен получив Райана Строума. В «Айлендерс» Эберле получил седьмой номер.

21:25. «Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с защитником Крисом Расселом на четыре года. За это время хоккеист заработает $ 16 млн.

30-летний Рассел в октябре 2016 года, будучи свободным агентом, заключил однолетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 3,1 млн. Он принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал 12 голевых передач, в 13 играх плей-офф отметился 4 (0+4) баллами за результативность. Всего в НХЛ на его счету 190 (39+151) очков в 641 встреч.

21:20. Завершая тему Панарина, вот комментарий двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука.

Кравчук: обмен Панарина на Саада равный, «Чикаго» может замахнуться на Радулова

21:10. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поприветствовал соотечественника в своей команде. «Надеюсь сыграть вместе с тобой, Артемий», — написал Сергей.

21:00. Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс» и поблагодарил хоккеиста за два года в его клубе. Вот только всё равно не стало ясно, почему «Блэкхоукс» отказались от лучшего новичка прошлого сезона.

Боумэн: дебютный сезон Панарина будут считать одним из лучших в истории «Чикаго»

20:50. Наш обозреватель Максим Замятин оперативно написал текст об обмене Артемия Панарина. К прочтению обязательно!

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

20:40. Признайтесь, вы тоже под впечатлением от новости об обмене Панарина? Предлагаем пооучаствовать в опросе: «Кто выиграл от обмена Панарина и Саада?»

Также вы можете проголосовать по ссылке.

20:30. Кстати, бронзовый призёр ЮЧМ-2017 накануне драфта Алексей Липанов подписал контракт с клубом OHL «Бэрри Колтс».

18-летний Липанов был выбран «Бэрри Колтс» на драфте CHL 2016 года в первом раунде. Ранее он выступал в системе московского «Динамо», набрав в прошлом сезоне 3 очка в 11 матчах в МХЛ за ХК МВД и 5 (3+5) очков в 21 матче за «Динамо» Балашиха в ВХЛ. В составе юниорской сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года. Липанов будет доступен для выбора на драфте новичков НХЛ 2017 года.

20:25. Вы ещё не устали? Тогда вернёмся к трансферам. «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял вратаря Антти Раанту и нападающего Дерека Степана в «Аризона Койотс». Взамен «рейнджеры» получили общий 7-й выбор на драфте 2017 года и защитника Энтони Дианджело.

20:18. «Чикаго» вообще устроило распродажу. «Блэкхоукс» обменял защитника Никласа Яльмарссона в «Аризону» на защитника Коннора Мёрфи и нападающего Лорана Дофина.

20:15. Все, наверное, ждут комментария Артемия Панарина. Спешим вас огорчить — Артемий уехал на рыбалку и недели две будет без связи. По крайне мере, так утверждает его североамериканский агент Дэн Мильштейн.

20:10. Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Артемия Панарина в КХЛ, поделился мнением об обмене хоккеиста и поблагодарил «Чикаго» за за хорошее отношение к игроку.

Черных: Панарин продолжит забивать и показывать в «Коламбусе» свой лучший хоккей

20:06. Только что случился самый громкий обмен межсезонья! «Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

20:05. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Национальной хоккейной лиге нас ждёт ярмарка молодых талантов – традиционный ежегодный драфт новичков. Церемония, а вернее, торжественный первый раунд, пройдёт в Чикаго, её официальное начало назначено на 2:00 по московскому времени. Главные герои среди россиян – это динамовцы Алексей Липанов и Клим Костин, а также нападающий из Западной хоккейной лиги Никита Попугаев. За право общего первого номера поспорят канадец Нолан Патрик и швейцарский нападающий Нико Хишир.