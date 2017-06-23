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Артемий Панарин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья

«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».
23 июня 2017, пятница. 20:30. Хоккей

Пробоины в борту

Стэн Боумэн пошёл вразнос: за несколько часов до старта драфта новичков генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» взял топор и собственными руками проделал несколько брешей в обшивке своего корабля. По крайней мере, такими видятся меры, которые принял босс «чёрных ястребов» в этот день. За пару суток до этого его огорчила неприятная новость, связанная со здоровьем Мариана Госсы: словацкий ветеран пропустит следующий сезон из-за диковинной аллергии на хоккейную экипировку, которая открылась у форварда под конец карьеры. Затем последовал странноватый обмен защитника Никласа Яльмарссона в «Аризону», откуда «Чикаго» достался оборонец Конор Мёрфи и нападающий Лоран Дофин.

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«Никлас помог нам выиграть два Кубка Стэнли. Он известен всем как надёжный партнёр, хороший товарищ по команде, который представлял «Чикаго» как на льду, так и за его пределами. Он дебютировал за «Блэкхоукс» в 2008 году и зарекомендовал себя одним из самых жёстких и конкурентоспособных игроков в истории клуба. Мы желаем Никласу и его семье только успеха», — заявил Боумэн, и от этой сделки генменеджера «Чикаго» наверняка у многих болельщиков остался неважный привкус.

Да, у клуба есть некоторые проблемы с платёжкой, поскольку потолок зарплат повысился незначительно и пространства для манёвра у Боумэна, по сути, не было. Но до этого «Вегас» забрал на драфте расширения Тревора Ван Римсдайка, и чемпионская оборона «чёрных ястребов» расползлась на глазах. А тут ещё и обмен Панарина – того самого парня, который выиграл «Колдер Трофи» всего-то год назад.

Фруктовый Саад и свежий Хлебушек

Впрочем, обмен Артемия невозможно объяснить расчисткой платёжной ведомости, поскольку и Панарин, и Брэндон Саад, на которого его обменяли, имеют одинаковую зарплату – по $ 6 млн в год. При этом россиянин подписан на два года (сезон-2017/18 и следующий), а соглашение Саада будет действовать до окончания чемпионата-2020/21. Все основные лидеры «Чикаго» также имеют долгосрочные договоры, и через два сезона Боумэну не потребовалось бы выкраивать место для очередного «крупняка», поэтому долгосрочным планированием эту сделку тоже не объяснишь. Кроме Саада «Чикаго» также получил от «Блю Джекетс» голкипера Антона Форсберга, который одно время был сменщиком Сергея Бобровского, но проиграл конкуренцию финну Йоонасу Корписало. Кроме Форсберга «Чикаго» получил пятый раунд драфта-2018, отдав взамен американского нападающего Тайлера Мотте (22 года, 33 матча в НХЛ в прошлом сезоне, 7 очков) и шестой раунд субботнего драфта.

Таким образом, «Чикаго» разбил яркую связку Панарина с Патриком Кейном и вернул себе нападающего, который был этим клубом задрафтован. «Чёрные ястребы» отправили Саада в «Коламбус» в 2015 году, после того как он за шесть первых сезонов в НХЛ выиграл два Кубка Стэнли. С «мундирами» он подписал крупный шестилетний контракт на общую сумму в $ 36 млн, а его прошлогодняя статистика была скромнее, чем у Панарина: 53 очка против 74 у Артемия.

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«Мы благодарим Артемия за тот вклад, который он внёс в нашу команду. Он был очень полезен с первого же дня, как только появился в НХЛ. Его сезон новичка был одним из лучших в истории клуба, его потрясающая манера игры привлекала внимание болельщиков на протяжении двух лет. И ему, и Тайлеру Мотте мы желаем успеха в «Коламбусе», — такими были официальные слова прощания Боумэна с улыбчивым парнем из Коркино. Вероятно, босс «Чикаго» посчитал, что Саад – более универсальный и «двусторонний» игрок, который подписан на более долгий срок. Кроме того, Брэндон на год моложе Артемия, что тоже могло стать одним из факторов для принятия решения.

Теперь Панарину предстоит стать любимцем горячих болельщиков в Огайо и партнёром двукратного обладателя «Везины» Сергея Бобровского. Ну а лучшему тренеру прошлого сезона Джону Торторелле впору придумывать новую тройку: в его распоряжении наконец-то появился элитный снайпер, способный забивать по 40 голов за сезон.

Также принять участие в опросе вы можете на Playbuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Джон Торторелла Сергей Бобровский
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