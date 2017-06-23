«Монреаль» не сохранит Радулова? Россиянин хочет другой контракт

«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус»

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщает TSN. Агент Панарина Дэн Милстейн в своём «твиттере» подтвердил переход россиянина.



25-летний Панарин выступает за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей. 24-летний Саад перешёл в «Коламбус» из «Чикаго» два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх «регулярки» и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.

Также клуб из Иллинойса обменял защитника Никласа Яльмарссона в «Аризона Койотс» на защитников Коннора Мёрфи и Лорана Дофина, о чём сообщает официальный «твиттер» команды.



30-летний Яльмарссон в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (5+13) очков при показателе полезности "+12", а также четыре игры в плей-офф. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. 22-летний Дофин провёл в сезоне-2016/17 24 игры, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности "-2". 24-летний Мёрфи в 77 матчах отметился 17 (2+15) баллами при показателе полезности "-13".

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс».

«Монреаль» предложил Радулову контракт на три года

Как сообщил журналист Sportsnet Эрик Инглз, клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» предложил российскому нападающему команды Александру Радулову новый контракт продолжительностью три года. Ранее появилась информация, что россиянин хочет подписать соглашение на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год.



В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75 млн.

Деньги и Олимпиада. 5 причин, почему Радулов должен вернуться в КХЛ Переговоры о новом контракте Александра Радулова с «Монреалем» заходят в тупик. Звёздный нападающий может вернуться в КХЛ.

КХЛ опубликовала предварительный календарь на следующий сезон

Континентальная хоккейная лига завершила работу над предварительным вариантом календаря на следующий сезон и разослала его в клубы. Финальная его версия будет опубликована после согласования с командами, официальная презентация состоится 12 июля.



Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года в Санкт-Петербурге матчем за кубок открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018-го. Каждая команда проведёт на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января – 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года (9-25 февраля). Перерыв на время Недели звёзд хоккея — 2018 (12-15 января) в Астане будет содержать по одному дню отдыха для хоккеистов до и после главного шоу сезона. Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля – в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей – семь. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1-2-я и 3-4-я игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.

Проект календаря уже подвергся критике со стороны генеральных менеджеров команд. Так, например, Леонид Вайсфельд заявил, что дата опубликования документа слишком поздняя и это повлечёт за собой неудобства в оформлении заказов на чартеры для клуба. А директор «Трактора» Иван Сеничев подчеркнул, что команде в декабре придётся провести девять матчей на выезде, несмотря на то что этот год для неё юбилейный.

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Крэйг Вудкрофт ушёл из минского «Динамо»

В клубе из столицы Беларуси грянула отставка. С поста главного тренера команды ушёл американец Крэйг Вудрофт, при котором коллектив в прошлом сезоне занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но уступил ярославскому «Локомотиву» в первом раунде плей-офф. Как сообщило руководство клуба, разрыв контракта произошёл по обоюдному желанию обеих сторон.



«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений. В определённой степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», — сообщил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

Ранее сообщалось, что специалист может продолжить работать в Швейцарии.

А. Медведев: СКА работает над выкупом прав на Кузнецова

Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Александр Медведев подтвердил намерения петербургских «армейцев» приобрести у челябинского «Трактора» права на нападающего Евгения Кузнецова, а также прокомментировал проект календаря на следующий сезон КХЛ.

«Сокращение матчей не просто так произошло: у нас олимпийский сезон, большой перерыв отводится для подготовки сборной. Сохранить 60 матчей в этом сезоне не удалось, тема эта рассматривалась, остановились на 56 играх. Думаю, в данном случае это оптимальное решение, учитывающее интересы сборной, которая должна как следует подготовиться к Олимпиаде.



Нужно ли две недели готовиться перед ОИ? Это вопрос не ко мне, а к тренерам сборной, которые попросили именно такой перерыв. Это время будет использоваться не только для тренировок, но и для того, чтобы залечить травмы и болячки, адаптироваться к другому часовому поясу. Нормальная акклиматизация занимает не меньше недели. Что сейчас гадать? Надо ждать соревнований и смотреть, как всё сложится. Надеюсь, мы сыграем хорошо.



Чем раньше появляется календарь, тем лучше. Но, видимо, некоторые факторы неопределённости помешали сделать это раньше. Естественно, клубы предпочли бы заранее планировать свой график, вести переговоры с авиакомпаниями о перелётах, но будем жить с тем, с чем получается».



Что касается информации о выкупе прав на Кузнецова, то это не слухи. СКА работает в этом направлении. Когда это произойдёт, тогда и объявим официально», — сказал Медведев «Чемпионату».