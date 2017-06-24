Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских

Назад в 2005 год. 30 клубам НХЛ русские не нужны

Никто не знает, сколько всего россиян выберут на этом драфте, но если опираться только на первый раунд, для наших юниоров он стал одним из самых провальных в XXI веке. То, что, в отличие от двух последних лет, когда «Филадельфия» взяла Ивана Проворова, а «Монреаль» — Михаила Сергачёва, у нас не будет ни одного игрока в топ-10, стало очевидно достаточно быстро. Но хотя бы один хоккеист в первой тридцатке драфта у России, кажется, был всегда.

В 2011 году в конце первого раунда взяли Владислава Наместникова, за два года до этого задрафтовали Дмитрия Куликова, а в 2007-м единственным первораундником стал Алексей Черепанов. Если бы в церемонии драфта, проходившей в Чикаго, по-прежнему участвовали 30 клубов, Россия осталась бы без представителей в первом раунде впервые с 2005 года! Тогда наших юниоров не было не только в первом, но и во втором раунде. Однако участие «Вегаса» в драфте позволило лучшему из россиян в последний момент всё же зацепиться за подножку уходящего поезда. Как бы то ни было, юниоров из России в первом раунде выбрали столько же, сколько из Швейцарии, и меньше, чем из Чехии.

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«Сент-Луис» ради Костина пожертвовал Ривзом

Тем самым молодым человеком, который невольно спас репутацию всей отечественной хоккейной школы, стал Клим Костин. Ещё полгода назад динамовцу прочили если не топ-4 драфта, то уж точно – место в десятке. Все отмечали его габариты и умение ими пользоваться. Костин казался идеальным форвардом для маленьких площадок, обладающим к тому же неплохим броском. Так почему же никто до «Сент-Луиса» не позарился на россиянина? Виной всему скомканный сезон, в котором уместились неудачная попытка закрепиться в КХЛ и тяжёлая травма, лишившая Клима юниорского чемпионата мира. Как результат – грандиозное падение в рейтинге.

Тем самым молодым человеком, который невольно спас репутацию всей отечественной хоккейной школы, стал Клим Костин.

Не помогло даже заявление о намерении провести следующий сезон в Северной Америке. Костин ушёл под №31, но мог оказаться и ещё ниже. Дело в том, что завершать первый раунд предстояло «Питтсбургу». Далеко не факт, что форвард «Динамо» входил в планы руководства «пингвинов». Однако они пошли на сделку с «Сент-Луисом», который ради возможности задрафтовать Костина отдал выбор во втором раунде и такого жёсткого парня, как Райан Ривз. Таким образом, русская колония «музыкантов», которая на сегодняшний день состоит из Владимира Тарасенко, Наиля Якупова и Ивана Барбашева, в самое ближайшее время должна расшириться.

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Финны затмили даже американцев

Если о российских юниорах в Чикаго вспомнили в последний момент, то финны доминировали на этом драфте. Шесть игроков из Суоми в первом раунде – результат, который буквально кричит о подъёме финского хоккея. То, что год назад в первую пятёрку попали Патрик Лайне и Ессе Пульюярви, оказалось вовсе не единичным случаем. На этот раз так высоко («Далласом» под общим третьим номером) был выбран только Миро Хейсканен, зато во второй и третьей десятке от финнов буквально рябило в глазах.

Юниоров из России в первом раунде выбрали столько же, сколько из Швейцарии, и меньше, чем из Чехии.

В общей сложности они опередили даже шведов с американцами, которые приучили к тому, что по представительству на драфте дышат канадцам в затылок. Из шести финнов четверо – это защитники и, вопреки стереотипам, ни одного вратаря. А если кто и может быть разочарован, то это Кристиан Весалайнен. Этот форвард уже успел поиграть в плей-офф шведской лиги и должен был уйти в первой десятке, но, подобно Костину, упал в рейтинге из-за травмы. Зато он попал в «Виннипег», где в перспективе может составить убойную финскую связку с Патриком Лайне.

Первым номером стал Хишир, а не Патрик

Драфт 2017 года – отнюдь не самый выдающийся. Его не назовёшь самым «глубоким» за последние годы, да и будущих суперзвёзд здесь с первого взгляда не видно. Очередного (насколько он вообще может быть очередным) Коннора Макдэвида можно было даже не искать – бесполезно. Впрочем, интриги и интересные проспекты всё-таки были. Прежде всего, будоражил вопрос: Нолан или Нико? Ни канадец Патрик, ни швейцарец Хишир не были ярко выраженными фаворитами драфта, но было очевидно, что первым номером станет кто-то из этой парочки.

«Нью-Джерси» сделал выбор в пользу Хишира, и он стал первым швейцарцем, выбранным под первым номером драфта НХЛ.

Несмотря на то что большинство экспертов отдавало предпочтение канадцу, а чуть ли не единственным, кто ставил на Хишира, был Боб Маккензи, триумфатором стал парень из страны сыров и шоколада. «Нью-Джерси» сделал выбор в пользу Нико, и он стал первым швейцарцем, выбранным под первым номером драфта НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Нино Нидеррайтеру, которого семь лет назад «Айлендерс» выбирали под общим пятым номером. Патрик же достался «Филадельфии» и уже рассыпался в комплиментах будущему одноклубнику Ивану Проворову.

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Вратарь нужен был только «Далласу»

Глядя на вратарскую бригаду «Далласа», сразу и не скажешь, что «Старз» больше всех нуждаются в страже ворот. Антти Ниеми, Кари Лехтонен, а с недавних пор ещё и Бен Бишоп – такому трио могут позавидовать многие клубы НХЛ. Тем не менее именно техасцы потратили один из двух своих пиков в первом раунде на голкипера. Американец Джей Эттингер, уже имеющий в своей коллекции золото юниорского и молодёжного чемпионатов мира, ушёл под 26-м номером.

Здесь и сейчас он «Далласу», может, и не нужен, но у Ниеми и Лехтонена контракты заканчиваются следующим летом, а Бишопу уже 33 года. Сезона так через два-три Эттингер может побороться за позицию бэкапа. А вот остальным вратарям этого драфта места в первом раунде не нашлось. Впрочем, по некоторым прогнозам не должно было быть там и Эттингера. Будущих обладателей «Везины» на этом драфте не разглядеть и под увеличительным стеклом. Хотя Сергей Бобровский, дважды признававшийся лучшим вратарём НХЛ, и вовсе не был задрафтован.

«Лос-Анджелес» подхватил падающего Виларди

Так называемой «кражей» этого драфта можно считать выбор «Лос-Анджелесом» Габриэля Виларди. Среди игроков 1999 года рождения сложно было найти более талантливого канадца, чем этот парень. Центральное скаутское бюро отдавало ему третью позицию на драфте, прямо за Хиширом и Ноланом. В других рейтингах перспективы Виларди оценивались чуть скромнее, но никто не видел этого двустороннего центра за пределами первой десятки. Тем удивительнее, что он дожил до 11-го пика, когда выбирал «Лос-Анджелес». «Короли» наверняка не сразу поверили в своё счастье и взяли Виларди. Молодой человек, ставший на пару с Михаилом Сергачёвым главным творцом победы «Виндзора» в Мемориальном кубке, в перспективе обещает превратиться в форварда первого-второго звена. Уже сейчас он играет довольно взросло и зрело для своих юных лет, а спустя годы может заменить Анже Копитара. Объяснения, что Габриэля не выбрали раньше из-за неидеального катания, не выглядят убедительными.

«Вегас» — победитель первого раунда?

Сорвать куш, помимо «Лос-Анджелеса», в первом раунде удалось как минимум двум командам. «Сент-Луису» и «Вегасу». Что касается «музыкантов», то, помимо Костина, чей потенциал гораздо выше 31-го пика, они выбрали креативного центра Роберта Томаса. «Вегас» же, активно торговавший в процессе драфта расширения, оказался самым представительным в первом раунде драфта юниоров. Новички лиги выбирали трижды, и все три приобретения кажутся удачными. Помимо Коди Глэсса, который уже в следующем сезоне сможет стать заметным игроком в составе «рыцарей», это Ник Сузуки и швед Эрик Браннстрем. Возможно, что этот соотечественник Эрика Карлссона сможет достигнуть его уровня. По крайней мере, для этого у Браннстрема есть все задатки.