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Илья Брызгалов
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Уткин

«В «Коламбусе» Панарин может заиграть не хуже, чем в «Чикаго» с Кейном»

Обладатель кубка Стэнли — 2007 Илья Брызгалов рассуждает о причинах обмена Артемия Панарина в «Коламбус» и трансферной политике «Чикаго».
24 июня 2017, суббота. 16:00. Хоккей

Известный в недавнем прошлом российский голкипер, обладатель кубка Стэнли 2007 года и чемпион мира — 2009 Илья Брызгалов поделился мнением об обмене Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс». Брызгалов предположил, что могло послужить причиной этой сделки, а также обсудил трансферную политику руководства «ястребов».

«Панарин с Бобровским будут гонять на мотоцикле с люлькой»

— Насколько неожиданным и странным показался вам обмен Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус»?
— Я не могу знать, чем руководствовались боссы «Чикаго Блэкхоукс», когда производили этот обмен, и какие планы у «Коламбуса». Панарин уже играл вместе с Саадом в «Чикаго». Саад – обладатель кубка Стэнли в составе «ястребов», они его хорошо знают и, наверное, считают, что им его, может быть, не хватает. Надо ещё учесть, что Госса будет пропускать этот сезон. Что ж, Панарин теперь будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой на тренировку, им будет весело.

— Кто больше выиграет от этой сделки?
— Жизнь покажет. Панарин играл вместе с Кейном и Анисимовым, и поэтому он набирал много очков, у него была хорошая статистика, в первом сезоне он стал новичком года. Посмотрим, как у него получится в «Коламбусе», с кем его поставят. Надеюсь, что у Артемия там будет получаться не хуже, чем в «Чикаго».

Панарин теперь будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой на тренировку, им будет весело.

— В «Коламбусе» у Панарина не будет такого партнёра, как Патрик Кейн. Не закиснет ли Артемий?
— Ну, он парень очень техничный, обладает очень большим техническим арсеналом. Там есть ребята, тот же Кэм Аткинсон, в «Коламбусе» есть те, с кем можно будет сыграть. Посмотрим, как Торторелла будет использовать Панарина. Он очень талантливый и мастеровитый парень – в этом нет никакого сомнения. Но, знаете, как бывает, когда одна команда подходит, а вторая — не совсем? Поэтому, будем надеяться, что он ещё ярче проявит себя в «Коламбусе».

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«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

«Будем надеяться, что Панарин ещё ярче проявит себя в «Коламбусе»

— Не считаете ли вы, что Панарина сделали виновником последних неудач «Чикаго» в Кубке Стэнли?
— Команда на протяжении многих лет доминировала в лиге, выиграла три титула подряд. Но проиграть 0-4, забить совсем малое количество голов и не выиграть ни одного матча… Конечно, руководство, город и болельщики остались недовольны. Они хотят что-то изменить, чтобы такого не повторилось. Может быть, они считают, что нужны какие-то изменения?

— Для «Чикаго» этот обмен – шаг назад или же всё-таки он рассчитан на будущее и может помочь команде в дальнейшем?
— Не могу точно сказать, я не знаю, кто у них в фарм-клубе, какие игроки подходят. Может быть, у них сейчас подходит пара потрясающих молодых нападающих? Тогда имеет смысл говорить, что они сбрасывают 6 млн долларов зарплаты Панарина, берут на чуть меньшие деньги Саада и у них на подходе пара молодых и невероятно талантливых игроков из фарм-клуба, которые смогут его заменить. Здесь нужно знать структуру команды, то, какие там хоккеисты. Это всё равно, что гадать на кофейной гуще.

Посмотрим, как у него получится в «Коламбусе», с кем его поставят. Надеюсь, что у Артемия там будет получаться не хуже, чем в «Чикаго».

— Как думаете, насколько важным для Панарина будет присутствие в команде такого сильного русского партнёра, как Сергей Бобровский?
— Им будет веселее. Сергей – хороший парень. Когда у тебя в команде есть человек, говорящий на русском языке, то намного веселее и легче преодолеваются трудности и встречаются радости. Конечно, намного лучше, когда у тебя есть партнёр, с которым ты можешь поговорить как с соотечественником.

«Думаю, что «Чикаго» проведёт ещё несколько сделок»

— Этот обмен получился очень неожиданным. Что сейчас может чувствовать Артемий? Ведь ему предстоят большие перемены в жизни.
— Мне кажется, этот вопрос лучше адресовать Артемию. Меня меняли всего один раз в карьере – из «Эдмонтона» в «Минессоту». Из команды, которая не попадала в плей-офф, я поехал в команду, которая за восьмёрку боролась, таким образом появился шанс побороться за кубок Стэнли. Никаких чувств при этом у меня не было. Собрал вещи и поехал выполнять свою работу дальше. Это тяжело – переезжать и менять место жительства, когда у тебя есть семья и дети. Нужно искать школу, место жительства. Очень много бытовых моментов, которые ложатся на твою супругу.

— Так же «Чикаго» обменял в «Аризону» Никласа Яльмарссона, который вместе с командой выиграл три кубка Стэнли. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить эту сделку? Разгрузка платёжной ведомости?
— У «Чикаго» всегда были проблемы с платёжкой. Может быть, они действительно её разгружают. Этот защитник – боец, он всегда играл во второй паре и блокировал броски. Никлас – самоотверженный и отважный парень. Я думаю, что «Аризона» приобрела хорошего защитника, опытного ветерана. Таких как раз любит Дэйв Типпет.

— Что задумал Стэн Боумэн, обменяв лидеров «Чикаго» в другие клубы?
— Подождите, не торопитесь, это только начало. Ещё даже драфт не прошёл, в это время могут произойти другие переходы. «Чикаго» сейчас может освобождать платёжную ведомость для чего-то. Не торопитесь с выводами. Вы думаете: «Вот, отдали Панарина, взяли всего лишь Саада и отдали Яльмарссона. Что они делают?». Госса закончил на год по здоровью к тому же.

Это тяжело – переезжать и менять место жительства, когда у тебя есть семья и дети. Нужно искать школу, место жительства. Очень много бытовых моментов, которые ложатся на твою супругу.

Сейчас проходит драфт, там будет много обменов. Я не думаю, что «Блэкхоукс» на этом закончили. Считаю, что они проведут ещё несколько сделок, и тогда можно будет как-то это комментировать и о чём-то говорить. Это только начало, так что не стоит бежать впереди паровоза и делать какие-то выводы. Нужно немножко времени. Сейчас всё только начинается – обмены, построение новых команд. Не торопитесь. Через несколько дней что-то будет ясно, тем более пока ещё не открывался рынок свободных агентов. Всё станет понятно после 3-4 июля, когда рынок успокоится. И тогда можно будет делать какие-то выводы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Илья Брызгалов
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