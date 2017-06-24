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Зарипов, Шалунов, Голышев, Ковальчук, Шумаков — в обзоре соцсетей КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева

Тверские каникулы Ковальчука и рыбак года — Зарипов. Межсезонье в КХЛ

Шалунов с Бурдасовым — в спортзале, Чудинов стал папой, Шумаков готовится к сборам, Голышев отдыхает на даче, а Салак уехал на Алтай.
24 июня 2017, суббота. 18:00. Хоккей
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Душа Плотникова поёт
В межсезонье Сергей успел слетать в родной Хабаровск и привезти болельщикам кубок Гагарина. Сейчас форвард СКА проводит отпуск на Мальдивах вместе с женой Марией. «Душа поёт рядом с любимой», — написал Плотников.

Челябинский десант
Хоккеисты много отдыхать не привыкли. Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Бурдасов встретились в родном Челябинске и сразу же отправились в спортзал. Только так вырастают в мастеров!

«Привет из Твери»
Что за компания собралась — настоящая хоккейная элита! Илья Ковальчук, Алексей Поникаровский и Евгений Малкин наконец-то встретились и как следует оттянулись. «Привет из Твери», — написал Малкин. Вот только вид на фотографии мало похож на волжский.

Кухонный боец Галимова
Недавно у Анселя родился сын, так что нападающий «Динамо» сейчас весь в хлопотах. Однако иногда не мешает и развлечься. Можно, например, устроить битву с котом. «Кухонный боец», — так прокомментировал видео Галимов.

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Ситуация в «Динамо» так и не проясняется, и это подталкивает игроков к уходу. Называем игроков, которые наиболее желанны для других команд.

Чудинов стал папой
Радостное событие произошло в семье защитника СКА — жена Екатерина родила дочку, которую назвали Александрой. Поздравляем Чудиновых с пополнением и желаем счастья и гармонии!

Шумаков собрался вешаться
Думали, хоккеисты всё лето на пляже валяются? Сергей Шумаков во всю готовится к новому сезону в ЦСКА. «Перед сборами можно повеситься», — то ли в шутку, то ли всерьёз написал Сергей.

Релакс Кугрышева
А вот Дмитрий Кугрышев беспечно проводит лето. Видимо, нападающий рассчитывает, что предсезонная подготовка у Андрея Скабелки не такая жёсткая, как у тренерского штаба ЦСКА. Что ж, поглядим на Дмитрия через месяц.

Салак на Алтае
Голкипер «Сибири» продолжает своё путешествие по миру. Александр вернулся в Россию и сразу же отправился на Алтай. Много впечатлений он получит в ближайшее время.

Магия Шестёркина
Погуляв на Лазурном берегу, Игорь Шестёркин отправился в Турцию. Вратарь СКА выставил в своём «инстаграме» забавное видео своего прыжка в море. «Спасатели Малибу отдыхают», — написали в комментариях.

Мечта Зарипова
Данис Зарипов — победитель в номинации «Рыбак года». Ещё ни один хоккеист в это межсезонье не хвастался таким уловом. «Мечта сбылась», — написал Данис у себя в «инстаграме».

Дачник Голышев
Анатолию Голышеву не нужны Мальдивы и Эмираты, ему и в Оренбургской области хорошо. Тем более когда рядом любимый ребёнок. «С авторитетом», — написал Анатолий. В комментариях же Антон Бурдасов заметил, что Голышев давно не был в спортзале. «Лёд покажет, друзья мои…» — философски ответил нападающий «Автомобилиста».

Яковлев на футболе
Егор Яковлев не мог пропустить большой футбольный турнир в России и вместе с близкими отправился на матч открытия Кубка конфедераций. Наша сборная одержала победу над Новой Зеландией со счётом 2:0, а Яковлев впервые посетил новый стадион в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Береглазов Анатолий Голышев Антон Бурдасов Данис Зарипов Дмитрий Кугрышев Евгений Малкин Егор Яковлев Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Максим Чудинов Максим Шалунов Сергей Плотников Сергей Шумаков
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
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