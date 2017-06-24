Тверские каникулы Ковальчука и рыбак года — Зарипов. Межсезонье в КХЛ

Шалунов с Бурдасовым — в спортзале, Чудинов стал папой, Шумаков готовится к сборам, Голышев отдыхает на даче, а Салак уехал на Алтай.

5 причин, почему вам не понравится новый календарь КХЛ Месячная пауза на Олимпиаду, уменьшение количества игр, спаренные матчи в плей-офф. Почему календарь нового сезона КХЛ обречён на провал?

Душа Плотникова поёт

В межсезонье Сергей успел слетать в родной Хабаровск и привезти болельщикам кубок Гагарина. Сейчас форвард СКА проводит отпуск на Мальдивах вместе с женой Марией. «Душа поёт рядом с любимой», — написал Плотников.

Челябинский десант

Хоккеисты много отдыхать не привыкли. Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Бурдасов встретились в родном Челябинске и сразу же отправились в спортзал. Только так вырастают в мастеров!

«Привет из Твери»

Что за компания собралась — настоящая хоккейная элита! Илья Ковальчук, Алексей Поникаровский и Евгений Малкин наконец-то встретились и как следует оттянулись. «Привет из Твери», — написал Малкин. Вот только вид на фотографии мало похож на волжский.

Кухонный боец Галимова

Недавно у Анселя родился сын, так что нападающий «Динамо» сейчас весь в хлопотах. Однако иногда не мешает и развлечься. Можно, например, устроить битву с котом. «Кухонный боец», — так прокомментировал видео Галимов.

5 игроков «Динамо», которых с радостью бы забрали другие клубы КХЛ Ситуация в «Динамо» так и не проясняется, и это подталкивает игроков к уходу. Называем игроков, которые наиболее желанны для других команд.

Чудинов стал папой

Радостное событие произошло в семье защитника СКА — жена Екатерина родила дочку, которую назвали Александрой. Поздравляем Чудиновых с пополнением и желаем счастья и гармонии!

Шумаков собрался вешаться

Думали, хоккеисты всё лето на пляже валяются? Сергей Шумаков во всю готовится к новому сезону в ЦСКА. «Перед сборами можно повеситься», — то ли в шутку, то ли всерьёз написал Сергей.

Релакс Кугрышева

А вот Дмитрий Кугрышев беспечно проводит лето. Видимо, нападающий рассчитывает, что предсезонная подготовка у Андрея Скабелки не такая жёсткая, как у тренерского штаба ЦСКА. Что ж, поглядим на Дмитрия через месяц.

Салак на Алтае

Голкипер «Сибири» продолжает своё путешествие по миру. Александр вернулся в Россию и сразу же отправился на Алтай. Много впечатлений он получит в ближайшее время.

Магия Шестёркина

Погуляв на Лазурном берегу, Игорь Шестёркин отправился в Турцию. Вратарь СКА выставил в своём «инстаграме» забавное видео своего прыжка в море. «Спасатели Малибу отдыхают», — написали в комментариях.

Мечта Зарипова

Данис Зарипов — победитель в номинации «Рыбак года». Ещё ни один хоккеист в это межсезонье не хвастался таким уловом. «Мечта сбылась», — написал Данис у себя в «инстаграме».

Дачник Голышев

Анатолию Голышеву не нужны Мальдивы и Эмираты, ему и в Оренбургской области хорошо. Тем более когда рядом любимый ребёнок. «С авторитетом», — написал Анатолий. В комментариях же Антон Бурдасов заметил, что Голышев давно не был в спортзале. «Лёд покажет, друзья мои…» — философски ответил нападающий «Автомобилиста».

Яковлев на футболе

Егор Яковлев не мог пропустить большой футбольный турнир в России и вместе с близкими отправился на матч открытия Кубка конфедераций. Наша сборная одержала победу над Новой Зеландией со счётом 2:0, а Яковлев впервые посетил новый стадион в Санкт-Петербурге.