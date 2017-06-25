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Артемий Панарин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Отвисла челюсть». Сделка с Панариным была по просьбе Кейна и Тэйвза

Довольный Стэн Боумэн, притворно шокированный Тэйвз и радостные журналисты в Огайо – такой была реакция за океаном на обмен Панарина.
25 июня 2017, воскресенье. 12:40. Хоккей

Капитан в притворном шоке

Обмены, которые провернул генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн перед драфтом юниоров, удивили не только болельщиков и экспертов. В недоумении остался даже капитан «чёрных ястребов» Джонатан Тэйвз, который не постеснялся публично об этом сказать.

«Конечно, обмены – это часть нашей жизни, часть хоккея, где все игроки меняют команды. Честно говоря, прошло слишком мало времени, сложно осмыслить произошедшее. Я просто хочу пожелать парням всего самого лучшего. Меня эти несколько дней просто шокировали. Конечно, я рад, что снова смогу сыграть со своим старым партнёром Брэндоном Саадом, с которым мы дружили, вместе выигрывали Кубок Стэнли. Этот человек быстро впишется в наш коллектив. Очень жаль, что не сыграет в следующем сезоне Мариан Госса, этот парень не стареет – все видели, как много он может сделать для команды. В целом я надеюсь, что эти изменения позволят нам стать лучше. Я верю Стэну Боумэну, который чувствовал, что перемены нужны. Он чувствует пульс, а всем нам надо действовать лучше, чтобы вернуть команду в ту форму, которая позволяла претендовать на Кубок Стэнли. В конечном итоге это должно пойти нам на пользу, но очень трудно видеть, как твои друзья уходят в другие команды», — такими словами охарактеризовал Тэйвз обмен Панарина и Яльмарссона.

Как выяснилось потом, обмен Саад – Панарин был спровоцирован самими лидерами «Чикаго»: Тэйвз и Кейн сами попросили Стэна Боумэна провернуть сделку. Речь не идёт о желании хоккеистов «Блэкхоукс» избавиться от Панарина, целью игроков «Чикаго» было возвращение в команду Брэндона Саада, за которого «Коламбус» запросил адекватную компенсацию.

«Боумэн нажал на курок и сделал пару трейдом-блокбастеров. Решил, что переделывать «Чикаго» надо радикальным способом. По словам самого Боумэна, большую роль в этих сделках сыграла долгосрочная стабильность контрактов у приобретённых хоккеистов, а весеннее фиаско в плей-офф имело второстепенное значение. «Все эти действия не были основаны на одном-единственном раунде плей-офф. Мы больше думали о перспективе. Мы хотим продолжать выигрывать, хотим претендовать на Кубок Стэнли каждый сезон, и иногда это требует вливания молодой крови. Все видели, на что способны новички в прошлом сезоне», — сказал генеральный менеджер «чёрных ястребов». Интересно, что у Боумэна есть уверенность в Патрике Кейне, который лишился своего приятеля Панарина: по мнению босса, Патрик сможет процветать и без россиянина, который помог Кейну выиграть «Харт Трофи» два года назад. Боумэн не боится перемен. После вылета «Чикаго» в первом раунде плей-офф он пообещал перемены и сдержал слово», — отмечает обозреватель Chicago Tribune Крис Хейн.

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«Сделка, от которой отваливается челюсть»

«Многие болельщики «Блэкхоукс» присели, когда услышали об обмене Панарина в «Коламбус». От подобных обменов просто отваливается челюсть, и не в последнюю очередь из-за того факта, что Панарин был одним из лучших бомбардиров лиги в последние два сезона. Он мгновенно нашёл «химию» с Патриком Кейном — этот дуэт был одним из самых динамичных в НХЛ. «Мундирам» удалось приобрести превосходного снайпера, который может набирать очки целыми партиями, может мгновенно приспособиться к первому звену. Кроме того, у него великолепный бросок. Обе сделки «Чикаго» связаны не с сиюминутной ситуацией в платёжной ведомости, а из-за долгосрочных планов, потому что единовременная экономия оказалась незначительной», — отметил Джаред Клинтон из The Hockey News.

«Приобретённые «Чикаго» Саад и Мёрфи будут на контракте 4 и 5 сезонов соответственно. Вероятно, у руководства «Блэкхоукс» было ощущение, что Панарина и Яльмарссона они могут потерять через два года, когда те должны были стать свободными агентами», — добавил аналитик TSN Боб Маккензи.

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4 причины обмена Панарина

«Есть четыре главные причины, по которым «Чикаго» решил обменять Панарина. Первая заключается в том, что этот ход поможет «чёрным ястребам» не пострадать от потерь в течение двух последующих лет. Панарину потребовалось бы увеличивать контракт в 2019 году, а Саад подписан до 2021 года, что даёт более широкое пространство для манёвра и безопасность для команды. Причина вторая – тот факт, что Саад действует более универсально, это «двусторонний» игрок. «Чикаго» требовалось ответить на поражение от «Нэшвилла», когда именно хоккеистов такого амплуа «чёрным ястребам» и не хватило. Панарин хорош во всём своём наступательном блеске, но в плане обороны у него явный недостаток способностей, а в жёстких, силовых матчах это может стать серьёзным минусом. Причина третья – нужно заполнить место, оставшееся после вынужденного отпуска Госсы. И наконец, не стоит недооценивать командную «химию», потому что, согласно сообщениям, Тэйвз и Кейн выразили заинтересованность в возвращении Саада. Он хорошо себя зарекомендовал в прошлом, был заметным человеком в раздевалке и неплохо смотрелся в первом звене. Это оборонительный форвард, который, возможно, не покажет результативности Панарина, но будет способствовать большему количеству побед у команды.

В этой сделке действительно никто не проиграл. «Синие мундиры» получили суперзвезду атаки, а «чёрные ястребы» вернули себе кусочек пазла, который был решающим в двух победах в розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, «Чикаго» заполнил большие дыры в составе, получив уверенность в своём финансовом будущем», — считает обозреватель USA Today Гемаль Джавери.

Игроки «Чикаго» просили вернуть Саада?

«За два сезона, что Панарин выступает в НХЛ, только шесть звёздных игроков набрали очков больше, чем Артемий, – это Кейн, Кросби, Джейми Бенн, Бекстрём, Эрик Карлссон и Уилер. Торторелла сразу же предложил поставить Панарина в связку с центром Александром Веннбергом и не мешать ему играть. Всё дело в том, что «Коламбус» просто потерялся в первом раунде плей-офф против «Питтсбурга». «Мы превосходили «Пингвинз» в этой серии на протяжении всего нескольких минут. Чтобы забить гол, нам требовалось создать 7-8 моментов. А «Питтсбург» забивал голы из ничего, просто шёл и забивал. Панарин должен изменить это. Он из тех парней, кто может сделать что-то сам. Это поднимет нашу команду на более высокий уровень», — заявил двукратный обладатель «Джек Адамс Эворд» Джон Торторелла. Согласно сообщениям, игроки «Блэкхоукс» отправились к генеральному менеджеру клуба Стэну Боумэну и попросили его вернуть Саада. Не забудем, что у Панарина заканчивается контракт после окончания сезона-2018/19, и уже мелькала цифра нового договора — $ 10 млн в год», — считает обозреватель Columbus Dispatch Аарон Портцлайн.

«Панарин может стать самым одарённым хоккеистом, который когда-либо надевал майку «Блю Джекетс». Да, у нас играл Сергей Фёдоров, но ему было уже 35 лет, когда он пришёл в «Коламбус». И был Рик Нэш, о котором можно спорить. Но Панарину 25 лет, он левый крайний элитного уровня с хорошими навыками, видением, способностью управлять шайбой и отменным броском. Стэн Боумэн решил сыграть в азартную игру. Патрик Кейн потерял самого мощного партнёра по тройке, которого когда-либо имел. «Мундиры» получили 20 передач: это разница между Саадом (50 очков) и Панариным, это именно то, что было нужно «Коламбусу». Для генменеджера «Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнена это был хороший уик-энд. Ясно одно: «Коламбус» сейчас лучше, чем тот, который был на прошлой неделе. Лучше, потому что одна из насущных потребностей была удовлетворена», — резюмировал другой автор Dispatch Майк Эрейс.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин
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