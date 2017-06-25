12 ярких моментов, случившихся с Панариным в «Чикаго»

Два года Панарина в «Чикаго» — это было круто.

Переход в «Чикаго»

Летом 2015 года Артемий решился на переезд за океан. К тому моменту он был свежеиспечённым обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также самым прогрессирующим российским хоккеистом. Панарину было 23 года, он не драфтовался в НХЛ, но эти обстоятельства не смутили российского таланта.

Артемий подписал двухлетний контракт новичка с «Чикаго», а перед началом сезона Панарин решением тренера «Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля был определён в звено к Патрику Кейну и Артёму Анисимову.

Гол в дебютной игре

Первый матч в НХЛ Панарин провёл 7 октября 2015 года и в нём же открыл счёт. В первом периоде Панарин и Кейн убежали в контратаку, и американский суперфорвард помог отличиться российскому новичку. Первой жертвой снайперского таланта Артемия стал легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Признание первой звездой игрового дня

Дела у тройки Панарин – Кейн – Анисимов шли блестяще, Артемий идеально вписался в это сочетание и совсем не производил впечатления хоккеиста, только-только начинающего играть на североамериканских площадках. После шайбы в дебютной игре Панарин не снизил обороты и через месяц после этого добрался до следующей вершины.



9 ноября российский форвард набрал 3 (2 + 1) очка в поединке с «Эдмонтоном» и получил от НХЛ титул первой звезды игрового дня. Стоит ли говорить, что обе шайбы были заброшены с передач Кейна, который стал второй звездой победного для «Чикаго» дня.

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Подарок для Кейна

Результативная российско-американская связка продолжала «жечь» на просторах НХЛ, и совсем скоро Патрик Кейн сравнялся с Бобби Халлом по продолжительности результативной серии в истории «Чикаго». Чтобы стать рекордсменом по этому показателю, Кейну нужно было провести 22-й матч с набранными очками, и в игре против «Виннипега» Патрик оставался на сухом пайке почти до самого конца матча.



На помощь партнёру пришёл Панарин, которому американец на исходе основного времени встречи сделал пас рукой в своей зоне, а Артемий не промахнулся по пустым воротам соперника.

Два дубля за два дня

Начало календарного 2016 года стало для Панарина результативным продолжением стартового сезона в НХЛ. 6 и 7 января «Чикаго» проводил спаренные матчи с «Питтсбургом» — обе встречи закончились победой «Блэкхоукс», а российский новичок стал главным творцом двойной виктории своей команды, в каждой из игр отметившись дублем.

Панарин стал вторым новичком в истории «Чикаго», забившим более одного гола в двух матчах подряд, после соотечественника Павла Воробьёва в 2005 году. А два дубля за два дня подряд до Артемия удавалось сделать Дэррилу Саттеру ещё в 1981 году.

Первый хет-трик в НХЛ

Следующая ступень для форварда после дубля – оформление хет-трика, и Панарин не стал тянуть и с этим приятным событием. 18 февраля 2016 года «Чикаго» обыграл «Рейнджерс» 5:3, а россиянин забросил трижды, включая победную шайбу матча. Два гола Панарина пришлись в ворота Лундквиста, и один раз Артемий поразил пустые ворота.

Панарин стал первым автором хет-трика среди новичков «Чикаго» с 2002 года.

Две игры подряд с 4 очками

Панарин продолжал творить историю «Чикаго» в сезоне-2015/16: в апреле 2016 года ему удались два подряд матча с четырьмя набранными очками (против «Виннипега» и «Бостона»), и он стал первым новичком в истории клуба с таким достижением.

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В ворота «Джетс» Артемий забросил дважды и столько же раз ассистировал партнёрам — «мишкам» достался один гол и три передачи. Панарин забросил 28-й гол за «Чикаго» в дебютном сезоне, что стало четвёртым результатом в истории команды.

Первый после Селянне

Буквально через день произошло ещё одно запоминающееся событие с участием Панарина. Артемий, усиленно вписывавший себя в историю «Чикаго» в первом же сезоне, вышел наконец и на общеэнхаэловский уровень.



В матче с «Аризоной» 6 апреля он отдал три результативные передачи, оформив ассистентский хет-трик во второй игре подряд и набрав за последние три матча 11 очков. Артемий стал первым новичком НХЛ с сезона-1992/93, кому удалось набрать не менее трёх очков в трёх матчах подряд. В том далёком сезоне это удалось знаменитому Теему Селянне.

Признание от Кейна

Тот сезон для «Чикаго» закончился непривычно рано – клуб уже в первом раунде плей-офф сложил чемпионские полномочия, но Панарин в играх на вылет подтвердил свой класс, набрав в семи матчах 7 (2 + 5) очков. Артемий был номинирован на «Колдер Трофи», но ещё перед вручением приза партнёр россиянина Патрик Кейн высоко оценил его игру в первом сезоне.



Лидер «Чикаго» отметил, что Панарин помог провести ему выдающийся сезон, за который Кейн позже получил «Харт Трофи», и признался в идеальном взаимопонимании с новичком команды.

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Лучший новичок

По поводу номинации Панарина на «Колдер Трофи» было много споров и рассуждений, ведь обычно этот приз забирали восемнадцатилетние юниоры. Но Артемий соответствовал по всем параметрам — это был его дебютный сезон, и он укладывался в возрастной лимит.

В голосовании за «Колдер Трофи» Панарину удалось опередить Коннора Макдэвида и стать седьмым российским игроком, которому удалось стать лучшим новичком НХЛ.

Игра Панарина в «регулярке» должна была развеять все сомнения относительно справедливости его претензий на титул лучшему новичку сезона. Пропустив всего две игры из-за болезни, россиянин набрал 77 (30 + 47) очков, а их сочетание с Кейном стало одним из самых ярких в НХЛ.



В голосовании за «Колдера» Панарину удалось опередить Коннора Макдэвида, который, правда, из-за травмы пропустил половину сезона, и стать седьмым российским игроком после Сергея Макарова, Павла Буре, Сергея Самсонова, Евгения Набокова, Александра Овечкина и Евгения Малкина, которому удалось стать лучшим новичком НХЛ.

Хет-трик Горди Хоу

Во втором для Панарина сезоне в НХЛ уникальных событий для форварда, разумеется, стало меньше, но в плане набора очков и пользы для команды Артемий продолжал держать достойный уровень.



Из минувшего сезона россиянину наверняка запомнилась одна игра, состоявшаяся 9 ноября 2016 года. В тот день Панарин умудрился оформить так называемый хет-трик Горди Хоу — когда хоккеист в одном матче забрасывает шайбу, отдаёт голевую передачу и устраивает драку с соперником.



В игре против «Сент-Луиса» Панарин в основное время отметился голевым пасом, а также поединком со Скоттом Апшоллом. Игра перешла в овертайм, где герой встречи забросил победную шайбу и сделал хет-трик имени Мистера Хоккей.

Новый контракт с «Чикаго»

Вдохновенная игра Панарина сподвигла боссов «Чикаго» на подписание нового договора с талантливым игроком. В конце 2016 года Артемий заключил новый контракт с «чёрными ястребами» на два года, за которые Панарин должен заработать $12 млн. Долгосрочного договора россиянину предложено не было, потому что у «Чикаго» очень непростая ситуация с потолком зарплат, в которую никак бы не вписался ещё один высокооплачиваемый хоккеист.

Теперь Панарину предстоит стать любимцем публики в Коламбусе и перевернуть яркую и красивую страницу выступлений за «Чикаго».

Артемий заключил, по выражению его агента Тома Линна, самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ, на него явно рассчитывали в клубе с прицелом на будущее, но тут как гром среди ясного неба обрушилось известие об обмене россиянина в «Коламбус» на не менее дорогостоящего Брендона Саада.

То ли в «Чикаго» посчитали, что не смогут в долгосрочной перспективе платить Панарину достойные деньги, то ли имелись другие мотивы – неизвестно. Но теперь Панарину предстоит стать любимцем публики в Коламбусе и перевернуть яркую и красивую страницу выступлений за «Чикаго».