Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Патрик Кейн и Артемий Панарин
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

12 ярких моментов, случившихся с Панариным в «Чикаго»

Два года Панарина в «Чикаго» — это было круто.
25 июня 2017, воскресенье. 15:00. Хоккей

Переход в «Чикаго»

Летом 2015 года Артемий решился на переезд за океан. К тому моменту он был свежеиспечённым обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также самым прогрессирующим российским хоккеистом. Панарину было 23 года, он не драфтовался в НХЛ, но эти обстоятельства не смутили российского таланта.

Артемий подписал двухлетний контракт новичка с «Чикаго», а перед началом сезона Панарин решением тренера «Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля был определён в звено к Патрику Кейну и Артёму Анисимову.

Гол в дебютной игре

Первый матч в НХЛ Панарин провёл 7 октября 2015 года и в нём же открыл счёт. В первом периоде Панарин и Кейн убежали в контратаку, и американский суперфорвард помог отличиться российскому новичку. Первой жертвой снайперского таланта Артемия стал легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Признание первой звездой игрового дня

Дела у тройки Панарин – Кейн – Анисимов шли блестяще, Артемий идеально вписался в это сочетание и совсем не производил впечатления хоккеиста, только-только начинающего играть на североамериканских площадках. После шайбы в дебютной игре Панарин не снизил обороты и через месяц после этого добрался до следующей вершины.

9 ноября российский форвард набрал 3 (2 + 1) очка в поединке с «Эдмонтоном» и получил от НХЛ титул первой звезды игрового дня. Стоит ли говорить, что обе шайбы были заброшены с передач Кейна, который стал второй звездой победного для «Чикаго» дня.

«В «Коламбусе» Панарин может заиграть не хуже, чем в «Чикаго» с Кейном»
Обладатель кубка Стэнли — 2007 Илья Брызгалов рассуждает о причинах обмена Артемия Панарина в «Коламбус» и трансферной политике «Чикаго».

Подарок для Кейна

Результативная российско-американская связка продолжала «жечь» на просторах НХЛ, и совсем скоро Патрик Кейн сравнялся с Бобби Халлом по продолжительности результативной серии в истории «Чикаго». Чтобы стать рекордсменом по этому показателю, Кейну нужно было провести 22-й матч с набранными очками, и в игре против «Виннипега» Патрик оставался на сухом пайке почти до самого конца матча.

На помощь партнёру пришёл Панарин, которому американец на исходе основного времени встречи сделал пас рукой в своей зоне, а Артемий не промахнулся по пустым воротам соперника.

Два дубля за два дня

Начало календарного 2016 года стало для Панарина результативным продолжением стартового сезона в НХЛ. 6 и 7 января «Чикаго» проводил спаренные матчи с «Питтсбургом» — обе встречи закончились победой «Блэкхоукс», а российский новичок стал главным творцом двойной виктории своей команды, в каждой из игр отметившись дублем.

Панарин стал вторым новичком в истории «Чикаго», забившим более одного гола в двух матчах подряд, после соотечественника Павла Воробьёва в 2005 году. А два дубля за два дня подряд до Артемия удавалось сделать Дэррилу Саттеру ещё в 1981 году.

Первый хет-трик в НХЛ

Следующая ступень для форварда после дубля – оформление хет-трика, и Панарин не стал тянуть и с этим приятным событием. 18 февраля 2016 года «Чикаго» обыграл «Рейнджерс» 5:3, а россиянин забросил трижды, включая победную шайбу матча. Два гола Панарина пришлись в ворота Лундквиста, и один раз Артемий поразил пустые ворота.

Панарин стал первым автором хет-трика среди новичков «Чикаго» с 2002 года.

Две игры подряд с 4 очками

Панарин продолжал творить историю «Чикаго» в сезоне-2015/16: в апреле 2016 года ему удались два подряд матча с четырьмя набранными очками (против «Виннипега» и «Бостона»), и он стал первым новичком в истории клуба с таким достижением.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья
«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

В ворота «Джетс» Артемий забросил дважды и столько же раз ассистировал партнёрам — «мишкам» достался один гол и три передачи. Панарин забросил 28-й гол за «Чикаго» в дебютном сезоне, что стало четвёртым результатом в истории команды.

Первый после Селянне

Буквально через день произошло ещё одно запоминающееся событие с участием Панарина. Артемий, усиленно вписывавший себя в историю «Чикаго» в первом же сезоне, вышел наконец и на общеэнхаэловский уровень.

В матче с «Аризоной» 6 апреля он отдал три результативные передачи, оформив ассистентский хет-трик во второй игре подряд и набрав за последние три матча 11 очков. Артемий стал первым новичком НХЛ с сезона-1992/93, кому удалось набрать не менее трёх очков в трёх матчах подряд. В том далёком сезоне это удалось знаменитому Теему Селянне.

Признание от Кейна

Тот сезон для «Чикаго» закончился непривычно рано – клуб уже в первом раунде плей-офф сложил чемпионские полномочия, но Панарин в играх на вылет подтвердил свой класс, набрав в семи матчах 7 (2 + 5) очков. Артемий был номинирован на «Колдер Трофи», но ещё перед вручением приза партнёр россиянина Патрик Кейн высоко оценил его игру в первом сезоне.

Лидер «Чикаго» отметил, что Панарин помог провести ему выдающийся сезон, за который Кейн позже получил «Харт Трофи», и признался в идеальном взаимопонимании с новичком команды.

Кейн: никогда не чувствовал такой «химии», как с Панариным

Лучший новичок

По поводу номинации Панарина на «Колдер Трофи» было много споров и рассуждений, ведь обычно этот приз забирали восемнадцатилетние юниоры. Но Артемий соответствовал по всем параметрам — это был его дебютный сезон, и он укладывался в возрастной лимит.

В голосовании за «Колдер Трофи» Панарину удалось опередить Коннора Макдэвида и стать седьмым российским игроком, которому удалось стать лучшим новичком НХЛ.

Игра Панарина в «регулярке» должна была развеять все сомнения относительно справедливости его претензий на титул лучшему новичку сезона. Пропустив всего две игры из-за болезни, россиянин набрал 77 (30 + 47) очков, а их сочетание с Кейном стало одним из самых ярких в НХЛ.

В голосовании за «Колдера» Панарину удалось опередить Коннора Макдэвида, который, правда, из-за травмы пропустил половину сезона, и стать седьмым российским игроком после Сергея Макарова, Павла Буре, Сергея Самсонова, Евгения Набокова, Александра Овечкина и Евгения Малкина, которому удалось стать лучшим новичком НХЛ.

Хет-трик Горди Хоу

Во втором для Панарина сезоне в НХЛ уникальных событий для форварда, разумеется, стало меньше, но в плане набора очков и пользы для команды Артемий продолжал держать достойный уровень.

Из минувшего сезона россиянину наверняка запомнилась одна игра, состоявшаяся 9 ноября 2016 года. В тот день Панарин умудрился оформить так называемый хет-трик Горди Хоу — когда хоккеист в одном матче забрасывает шайбу, отдаёт голевую передачу и устраивает драку с соперником.

В игре против «Сент-Луиса» Панарин в основное время отметился голевым пасом, а также поединком со Скоттом Апшоллом. Игра перешла в овертайм, где герой встречи забросил победную шайбу и сделал хет-трик имени Мистера Хоккей.

Новый контракт с «Чикаго»

Вдохновенная игра Панарина сподвигла боссов «Чикаго» на подписание нового договора с талантливым игроком. В конце 2016 года Артемий заключил новый контракт с «чёрными ястребами» на два года, за которые Панарин должен заработать $12 млн. Долгосрочного договора россиянину предложено не было, потому что у «Чикаго» очень непростая ситуация с потолком зарплат, в которую никак бы не вписался ещё один высокооплачиваемый хоккеист.

Теперь Панарину предстоит стать любимцем публики в Коламбусе и перевернуть яркую и красивую страницу выступлений за «Чикаго».

Артемий заключил, по выражению его агента Тома Линна, самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ, на него явно рассчитывали в клубе с прицелом на будущее, но тут как гром среди ясного неба обрушилось известие об обмене россиянина в «Коламбус» на не менее дорогостоящего Брендона Саада.

То ли в «Чикаго» посчитали, что не смогут в долгосрочной перспективе платить Панарину достойные деньги, то ли имелись другие мотивы – неизвестно. Но теперь Панарину предстоит стать любимцем публики в Коламбусе и перевернуть яркую и красивую страницу выступлений за «Чикаго».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Теги
Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Патрик Кейн
Новости. Хоккей
25 июня 2017, воскресенье
17:37 Скаут НХЛ: Свечников — элитный юниор, который может стать первым на драфте
17:19 Источник: Марков хочет получать $ 3,5 млн в год, им интересуются 4 клуба
16:59 Кенневиль: в «Чикаго» все высоко ценят вклад Хлебушка, Панарин — отличный парень
16:40 Абонементы «Адмирала» на сезон будут стоить от 9800 до 62 720 рублей
16:14 Форвард Герман Поддубный получил приглашение в лагерь новичков «Нэшвилла»
15:51 Хекстолл: «Филадельфия» ищет вратаря с адекватными требованиями по контракту
15:18 Макфи: «Вегасу» нужны талантливые игроки с сильным характером, вроде Кросби
14:53 Максимов: у меня много сильных качеств, но со всеми из них нужно работать
14:28 Директор «Тампа-Бэй» по скаутингу: надеемся, что Волков скоро будет играть в АХЛ
14:04 Генменеджер «Сент-Луиса»: за Ривза получили возможность выбрать Костина
13:54 Вудс вошёл в тренерский штаб «Миннесоты», Макфарлэнд — «Флориды»
13:30 Незадрафтованный форвард Косоренков приглашён в тренировочный лагерь «Флайерз»
13:08 Типпет: это правильный момент для меня — уйти из «Аризоны»
13:00 Кожевников: 18 россиян на драфте? Это ничего не значит, не все сыграют в НХЛ
12:23 Директор скаутской службы «Пингвинз» Секстон войдёт в тренерский штаб «Баффало»
12:15 Генменеджер «Далласа»: я хочу поговорить с Шарпом и Гемски
12:00 Бадюков: 18 россиян на драфте новичков НХЛ — результат работы сборной России
11:35 Генменеджер «Айлендерс»: теперь молодые защитники получат больше времени
11:03 Генменеджер «Вегаса»: у выбранных на драфте игроков всё в порядке с характером
11:01 Мэтт Грин будет работать в системе фарм-клуба «Лос-Анджелеса»
11:00 Айзерман: неважно, откуда Волков и Липанов. «Тампе» нужны умелые и умные игроки
10:31 «Оттава» может обменять защитника Фанёфа в «Колорадо» на форварда Дюшейна
10:25 Директор скаутинговой службы «Тампы»: у нас нет предубеждения к россиянам
10:00 Чемпион и лучший бомбардир плей-офф WHL Колесар стал игроком «Вегаса»
09:45 «Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Андреоффом на $ 1,35 млн
09:30 Гордеев: я очень рад, что меня выбрал «Торонто». Канада — мой второй дом
09:24 Ривз: я иду в команду, выигравшую два Кубка Стэнли подряд
09:07 Пропустивший сезон-2016/17 защитник Пиганович подписал контракт с «Нефтехимиком»
08:56 Светлов: «Динамо» и «Барыс» открывают дорогу молодёжи — самый правильный путь
00:56 Хэмоник: меня будоражит, что я буду играть с Джиордано, Броди и Хэмилтоном
00:33 Треливинг: Хэмоник здорово впишется в состав «Калгари»
24 июня 2017, суббота
23:50 Дорион: другие клубы звонят насчёт Фанёфа, «Оттава» изучит все варианты
23:32 Айзерман: Волков подходит «Тампе» по стилю, и у него отличное хоккейное чутьё
23:02 Флетчер: у Светлакова хороший шанс заиграть в НХЛ, если он приедет в «Уайлд»
22:30 Пойл: Фиддлер и Паренто не вернутся в «Нэшвилл», с Фишером будем разговаривать
22:10 Тарасов: рад, что меня выбрал «Коламбус», Бобровский — мой кумир
22:10 Липанов: надеюсь, помогу «Тампе» выиграть Кубок Стэнли
22:04 Попугаев: хотелось уйти как можно выше, но не жалею, что попал в «Нью-Джерси»
21:55 Как вы оцените итоги драфта НХЛ для россиян?
21:53 Саморуков: в «Эдмонтоне» нравится Макдэвид, постараюсь пробиться в НХЛ
21:31 Директор скаутинговой службы «Тампы»: надеемся, Сергачёв будет как Проворов
21:26 Скончался двукратный чемпион мира, известный шведский хоккеист Ниссе Нильссон
20:51 На драфте НХЛ-2017 выбрано 18 россиян — это лучший результат за 13 лет
20:51 В седьмом раунде «Дэвилз» выбрали Егора Зайцева, «Шаркс» — Ивана Чеховича
20:30 В шестом раунде «Колорадо» выбрал Дениса Смирнова, «Нэшвилл» — Павла Колтыгина
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017