Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке

С помощью обзора соцсетей вспоминаем, как прошёл сезон-2016/17 в НХЛ для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Год выдался для Александра Великого непростым.
Травма, чуть перечеркнувшая Кубок мира
В начале августа 2016 года появилась информация, что Александр Овечкин получил травму и может пропустить предстоящий Кубок мира. К счастью, повреждение оказалось не таким серьёзным, и капитан «Вашингтона» всё-таки поехал в Канаду. Турнир правда выдался не самым удачным для Александра. Возможно, последствия травмы повлияло на форму нашего хоккеиста.
Женитьба
28 августа 2016 года на своей страничке в «инстаграме» Александр Овечкин выложил фотографию, где он держит за руку свою невесту, а на безымянных пальцах у молодых людей надеты обручальные кольца. Подпись к снимку гласит: «Это счастье». Чуть позже Анастасия Шубская выставила снимок со свидетельством о браке. Пышную свадьбу Настя и Александр отложили на год и собираются сыграть её в ближайшее время.
Капитан на Кубке мира
Второй раз в карьере Овечкин, лучший снайпер НХЛ последнего десятилетия, получил статус капитана сборной России. В свой 31-й день рождения, 17 сентября, Александр Великий вывел национальную сборную на первый матч в Торонто со шведами. В той встрече капитан забил дважды, однако вторая шайба была отменена, а команда Олега Знарка проиграла 1:2. За весь турнир Овечкин набрал всего 3 (1+2) очка и вряд ли остался доволен собой.
На Кубке мира Александр успел пообщаться с известным боксёром Ленноксом Льюисом и сделать с ним памятное фото.
Костюм уголовника
Неадолго горевал Александр по поводу не удач в сборной. Хэллоуин Овечкин и товарищи из «Вашингтона» отметили отлично. Так, капитан «Кэпиталз» предстал в костюме заключённого, Анастасия Шубская же стала полицейским. А брат Овечкина пришёл на мероприятие в образе Миньона.
Посол чемпионата мира — 2018
Наверняка все и так знают, что Овечкин — большой патриот своей страны. Не удивительно, что именно именно ему предложили стать послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Ждём Александра в следующем году на футбольных стадионах страны!
Спаситель-электрик Кузнецов
Жизнь Александра полна приключений. Однажды хоккеисту пришлось даже перелезать через забор своего дома, чтобы попасть на матч. В округе выключили электричество, из-за чего автоматические ворота его дома оказались заблокированы. Покидать территорию пришлось с помощью стремянки.
«Когда отключили свет, но надо ехать на игру, а ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик Кузнецов», – написал Овечкин у себя в «инстаграме».
1000-е очко Овечкина
12 января 2017 года произошло знаковое событие в карьере нашего великого форварда. В матче с «Питтсбургом» Александр отметился заброшенной шайбой и таким образом достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в лиге. Овечкин стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из российских игроков этот барьер преодолели до Овечкина всего трое — Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Фёдоров (1179).
С папой-Фёдоровым
Александр Овечкин вместе с Сергеем Фёдоровым, Павлом Буре и Павлом Дацюком был включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. На церемонии чествования самых великих капитан «Вашингтона» не упустил возможности сфотографироваться с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Фёдоровым.
Разносчик пиццы
Овечкин, без сомнений, один из самых популярных хоккеистов мира. Какой же бум произвёл ролик, на котором Александр Великий предстаёт в образе разносчика пиццы! Хоккеист устроил сюрприз для болельщиков, которые заказали себе еду на дом, не догадываясь, кто её доставит. Герои ролики были шокированы, а американка Татьяна даже не узнала Овечкина. В ответ на это «Папа Джонс» (производитель пиццы) пригласил её на игру. Так в НХЛ завоевывают новую аудиторию.
Очередная неудача «Вашингтона»
Шутки шутками, но в хоккейном плане сезон для Александра сложился ужасно. По ходу регулярного чемпионата Овечкин стал получать меньше игрового времени, а в плей-офф «Вашингтон» в очередной раз не смог пробиться дальше второго раунда, уступив в семиматчевом противостоянии будущему чемпиону «Питтсбургу». Лучший снайпер своей эпохи вновь продолжает мечтать о кубке Стэнли. Быть может, Александру так и не суждено поднять заветный трофей над головой?
Сразу после вылета «Кэпиталз» в Америке заговорили о возможном обмене Овечкина. Однако руководство столичного клуба дало понять, что расставаться со своей главной звездой не собирается.
С легендой футбола
Сейчас же Овечкин наслаждается отпуском, ходит на футбол и готовится к роскошной свадьбе. Перед стартом Кубка конфедераций Александр посетил званый ужин, на котором пообщался с легендарным бразильским футболистом Пеле.
Персональные фанаты Овечкина уже с нетерпением ждут следующего хоккейного сезона. Сможет ли их кумир пережить очередную неудачу «Вашингтона» и доказать всем критикам, что по праву считается легендой своего времени? Но, пожалуй, главная интрига всего хоккейного сезона-2017/18 — поедет ли Александр Великий на Олимпийские игры в Южную Корею, как обещал всему миру?