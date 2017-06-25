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Сезон 2016/17 для нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Фот
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/
Текст: Дарья Тубольцева

Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке

Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.
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С помощью обзора соцсетей вспоминаем, как прошёл сезон-2016/17 в НХЛ для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Год выдался для Александра Великого непростым.

Травма, чуть перечеркнувшая Кубок мира

В начале августа 2016 года появилась информация, что Александр Овечкин получил травму и может пропустить предстоящий Кубок мира. К счастью, повреждение оказалось не таким серьёзным, и капитан «Вашингтона» всё-таки поехал в Канаду. Турнир правда выдался не самым удачным для Александра. Возможно, последствия травмы повлияло на форму нашего хоккеиста.

Женитьба

28 августа 2016 года на своей страничке в «инстаграме» Александр Овечкин выложил фотографию, где он держит за руку свою невесту, а на безымянных пальцах у молодых людей надеты обручальные кольца. Подпись к снимку гласит: «Это счастье». Чуть позже Анастасия Шубская выставила снимок со свидетельством о браке. Пышную свадьбу Настя и Александр отложили на год и собираются сыграть её в ближайшее время.

Капитан на Кубке мира

Второй раз в карьере Овечкин, лучший снайпер НХЛ последнего десятилетия, получил статус капитана сборной России. В свой 31-й день рождения, 17 сентября, Александр Великий вывел национальную сборную на первый матч в Торонто со шведами. В той встрече капитан забил дважды, однако вторая шайба была отменена, а команда Олега Знарка проиграла 1:2. За весь турнир Овечкин набрал всего 3 (1+2) очка и вряд ли остался доволен собой.

На Кубке мира Александр успел пообщаться с известным боксёром Ленноксом Льюисом и сделать с ним памятное фото.

Капитан – Овечкин! Лучший снайпер НХЛ будет вожаком России на КМ
Лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин получил капитанскую нашивку в сборной России на матчи Кубка мира - 2016 в Торонто.

Костюм уголовника

Неадолго горевал Александр по поводу не удач в сборной. Хэллоуин Овечкин и товарищи из «Вашингтона» отметили отлично. Так, капитан «Кэпиталз» предстал в костюме заключённого, Анастасия Шубская же стала полицейским. А брат Овечкина пришёл на мероприятие в образе Миньона.

Посол чемпионата мира — 2018

Наверняка все и так знают, что Овечкин — большой патриот своей страны. Не удивительно, что именно именно ему предложили стать послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Ждём Александра в следующем году на футбольных стадионах страны!

Спаситель-электрик Кузнецов

Жизнь Александра полна приключений. Однажды хоккеисту пришлось даже перелезать через забор своего дома, чтобы попасть на матч. В округе выключили электричество, из-за чего автоматические ворота его дома оказались заблокированы. Покидать территорию пришлось с помощью стремянки.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру, а ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик Кузнецов», – написал Овечкин у себя в «инстаграме».

1000-е очко Овечкина

12 января 2017 года произошло знаковое событие в карьере нашего великого форварда. В матче с «Питтсбургом» Александр отметился заброшенной шайбой и таким образом достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в лиге. Овечкин стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из российских игроков этот барьер преодолели до Овечкина всего трое — Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Фёдоров (1179).

Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки.

С папой-Фёдоровым

Александр Овечкин вместе с Сергеем Фёдоровым, Павлом Буре и Павлом Дацюком был включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. На церемонии чествования самых великих капитан «Вашингтона» не упустил возможности сфотографироваться с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Фёдоровым.

Разносчик пиццы

Овечкин, без сомнений, один из самых популярных хоккеистов мира. Какой же бум произвёл ролик, на котором Александр Великий предстаёт в образе разносчика пиццы! Хоккеист устроил сюрприз для болельщиков, которые заказали себе еду на дом, не догадываясь, кто её доставит. Герои ролики были шокированы, а американка Татьяна даже не узнала Овечкина. В ответ на это «Папа Джонс» (производитель пиццы) пригласил её на игру. Так в НХЛ завоевывают новую аудиторию.

Очередная неудача «Вашингтона»

Шутки шутками, но в хоккейном плане сезон для Александра сложился ужасно. По ходу регулярного чемпионата Овечкин стал получать меньше игрового времени, а в плей-офф «Вашингтон» в очередной раз не смог пробиться дальше второго раунда, уступив в семиматчевом противостоянии будущему чемпиону «Питтсбургу». Лучший снайпер своей эпохи вновь продолжает мечтать о кубке Стэнли. Быть может, Александру так и не суждено поднять заветный трофей над головой?

Сразу после вылета «Кэпиталз» в Америке заговорили о возможном обмене Овечкина. Однако руководство столичного клуба дало понять, что расставаться со своей главной звездой не собирается.

Снова без кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия
«Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?

С легендой футбола

Сейчас же Овечкин наслаждается отпуском, ходит на футбол и готовится к роскошной свадьбе. Перед стартом Кубка конфедераций Александр посетил званый ужин, на котором пообщался с легендарным бразильским футболистом Пеле.

Персональные фанаты Овечкина уже с нетерпением ждут следующего хоккейного сезона. Сможет ли их кумир пережить очередную неудачу «Вашингтона» и доказать всем критикам, что по праву считается легендой своего времени? Но, пожалуй, главная интрига всего хоккейного сезона-2017/18 — поедет ли Александр Великий на Олимпийские игры в Южную Корею, как обещал всему миру?

Овечкин: блефует НХЛ или нет, но Россия – моя страна, и я еду на Олимпиаду
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал самое смелое заявление года, первым официально высказав позицию большинства игроков НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Фото
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