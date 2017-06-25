Марков хочет получать $3,5 млн за сезон. Кто даст денег ветерану НХЛ?

Андрей Марков намерен переподписаться на два года, Пиганович пополнил состав «Нефтехимика», а «Вегас» доволен работой на драфте расширения.

Андрей Марков просит 3,5 млн долларов, им интересуются 4 клуба

По информации североамериканского журналиста Джимми Мерфи, российский защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков хочет подписать новый контракт на два года, по которому он бы получал по $ 3,5 млн за сезон.

Помимо «Канадиенс» 38-летним защитником интересуются «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».



38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".

Защитник Андрей Марков хочет заключить с «Монреалем» контракт на два года

«Нефтехимик» подписал Олега Пигановича

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с Олегом Пигановичем. Об этом сообщил официальный сайт нижнекамского клуба. Ранее игрок работал в тренировочном лагере команды.

В прошедшем сезоне Пиганович участия не принял. В сезоне-2015/16 защитник провёл 29 матчей за «Торпедо» и набрал в них 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1». Также на счету игрока 2 матча в ВХЛ за «Саров», 0 очков и показатель полезности «-1». Всего на уровне КХЛ Пиганович набрал 109 очков в 393 матчах. Хоккеист работал с главным тренером нижнекамской команды Андреем Назаровым в «Тракторе» и «Донбассе».

Генменеджер «Вегаса»: «Не думаю, что можно было бы отработать лучше на драфте»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился впечатлениями от работы клуба на драфте расширения НХЛ. Макфи считает, что команда сработала на нём образцово.

«Мы всё сделали. Лучше подготовиться нельзя. Всё прошло спокойно, потому что мы были готовы. Мы подготовились к любым неожиданностям на драфте расширения, и наша тактика себя оправдала. Мы были готовы к этому драфту НХЛ. Мы просчитали, кто из хоккеистов будет доступен, и поэтому задрафтовали хороших игроков. Не думаю, что можно было сработать лучше», — приводит слова Макфи официальный сайт лиги.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

Морозов: клуб МХЛ из Китая будет играть в Пекине

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поведал, как идут дела с регистрацией молодёжной команды «Куньлунь Ред Стар», а также рассказал, что новое юридическое лицо «Динамо» подало заявку на участие своего коллектива в лиге.

«Китайский клуб подал вовремя все бумаги. Весь пакет документов, который от них требовался для заявления в лигу, есть. Сейчас мы должны провести голосование общего собрания Молодёжной хоккейной лиги, опросить все клубы для того, чтобы принять новую команду. В этом году у нас новое юридическое лицо от «Динамо» появляется. Также присоединяются команда из Китая и ступинская команда – фарм-клуб «Сочи».

Мы проведём собрание, получим голоса, вынесем это всё на управление, и совет директоров утвердит этот состав участников. У них все документы есть, мы с ними на связи, они готовят команду к сезону. Они нам уже прислали план подготовки, согласно которому будут участвовать в нескольких турнирах. Команда будет базироваться в Пекине. Мы уже держим в голове то, как будет удобнее сделать календарь, чтобы остальным клубам было удобнее летать.

Как обстоят дела с заявкой команды от нового юридического лица «Динамо»? Они сейчас регистрируются. У нас сейчас есть заявка, в которой сказано, что команда МХЛ тоже будет участвовать. Ждём документы, им сейчас немножко времени нужно дать, и после этого уже обо всём официально объявим», — сказал Морозов «Чемпионату».