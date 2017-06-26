Морозов: «Крылья Советов» продолжат играть в МХЛ, в этом году клубу 70 лет

Летним выходным днём на футбольном поле возле дворца спорта «Сетунь» состоялся 11-й по счёту Кубок Возрождения, который постоянно разыгрывается между командой ветеранов «Крыльев Советов» и футбольным клубом «Рублёво». На сей раз сильнейшими оказались хоккеисты – они победили со счётом 5:3. После игры президент клуба Алексей Морозов, защищавший ворота команды ветеранов «Крыльев», ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

«Планируем открыть музей «Крыльев Советов»»

— Довелось как-то пообщаться с Александром Мостовым, и он рассказал, что в детстве долгое время больше увлекался хоккеем, чем футболом. А для вас какой вид спорта в то время был более предпочтительным?

— Для меня это был хоккей. В футбол я тоже играл неплохо, подавал надежды, тренеры советовали оставаться в футболе, но больший приоритет я отдавал хоккею. Я больше любил его и больше хотел им заниматься, меня почаще водили туда на тренировки. У меня получилось так, что отец сам был тренером, и я ходил на его занятия.



— Расскажите, пожалуйста, о Кубке Возрождения.

— Раньше у наших ветеранов была база в Рублёво, где они жили, а сюда приезжали играть. Игорь Ефимович Дмитриев дружил этим посёлком, и рублёвские болельщики всегда приезжали и болели за нас. Они и сейчас нас поддерживают, мы всегда были дружны. У них есть свой футбольный клуб, и как-то к нам пришла идея о проведении матча между нашими ветеранами и фанатами. Мы собрали ту команду, которая у нас получилась, и постоянно проводим дружеские встречи летом.



— Как сейчас обстоят дела в «Крыльях Советов»? Каковы цели на следующий сезон?

— Задачи мы будем ставить перед следующим сезоном. Команда собирается 3 июля. Мы дадим ребятам неделю на то, чтобы они привели себя в порядок после отпуска, чтобы те были готовы к нагрузкам. Они пройдут медосмотр и приступят к подготовке к сезону. Начало сезона у нас в лиге планируется примерно 4-5 сентября, так что ждём всех болельщиков, чтобы они поддержали нас. Тем более что в этом году «Крыльям» 70 лет, у нас будет новый спонсор. Клуб подал все заявки, но официально всё мы сможем сказать после того, как в августе проведём заседание правления лиги, где примем состав участников.

Морозов: У нас есть очень много кубков, которые хранятся в месте, где они не должны находиться. Наши ветераны завоёвывали их, отдавали много сил, крови и пота, чтобы добыть их, а они лежат на складе.

— Если не секрет, что у вас будет за спонсор и какие мероприятия планируется провести к юбилею клуба?

— На данный момент я не могу назвать спонсора, меня попросили пока об этом не говорить. Над мероприятиями сейчас думаем. Есть идея открыть музей «Крыльев Советов». У нас есть очень много кубков, которые хранятся в месте, где они не должны находиться. Наши ветераны завоёвывали их, отдавали много сил, крови и пота, чтобы добыть их, а они лежат на складе. Мы должны помнить историю, поэтому и хотим открыть музей. Работаем над этим и думаем, как будем праздновать юбилей, потому что с новым спонсором совсем недавно всё решилось. Неделю назад мы ещё даже не знали, будут ли «Крылья» существовать на следующий год.

Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Китайская команда МХЛ будет играть в Пекине»

— Месяц назад вы говорили, что «Куньлунь Ред Стар» создаёт молодёжную команду. В какой стадии сейчас находится процесс её создания?

— Они подали вовремя все бумаги. Весь пакет документов, который от них требовался для заявления в лигу, есть. Сейчас мы должны провести голосование общего собрания Молодёжной хоккейной лиги, опросить все клубы для того, чтобы принять новую команду. В этом году у нас новое юридическое лицо от «Динамо» появляется. Также присоединяются команда из Китая и ступинская команда – фарм-клуб «Сочи». Мы проведём собрание, получим голоса, вынесем это всё на управление, и совет директоров утвердит этот состав участников. У них все документы есть, мы с ними на связи, они готовят команду к сезону. Они нам уже прислали план подготовки, согласно которому будут участвовать в нескольких турнирах.



— Где эта команда планирует базироваться?

— Она будет базироваться в Пекине. Мы уже держим в голове то, как будет удобнее сделать календарь, чтобы командам было удобнее летать.



— Новое юридическое лицо от «Динамо» тоже подало все документы для участия в турнире?

— Они сейчас регистрируется. У нас сейчас есть заявка, в которой сказано, что команда МХЛ тоже будет участвовать. Ждём документы, им сейчас немножко времени нужно дать, и после этого уже обо всём официально объявим.

— Недавно КХЛ представила предварительный вариант календаря на следующий сезон. Что сейчас происходит с календарём МХЛ?

— Мы держим в голове и планируем то, как он будет выглядеть. Нам необходимо официально определить состав участников. Как всегда, мы начнём делать календарь после того, как утвердится календарь КХЛ, потому что у нас многие команды играют в тех же дворцах, где и клубы КХЛ. Когда будет утверждён их календарь, тогда мы будем знать о занятости арен и увидим свободные дни, когда сможет играть МХЛ.

«Месячная пауза на Олимпиаду – большеватая»

— По календарю КХЛ возникают некоторые вопросы. Дело в том, что будет предусмотрена пауза на Олимпиаду, из-за которой команды не будут играть целый месяц, и в начальных стадиях плей-офф команды будут играть спаренные домашние матчи. Каково ваше к этому отношение и насколько тяжело в таком режиме играть в матчах на вылет?

— Я проходил такую практику и в НХЛ, и здесь, в первом розыгрыше Кубка Гагарина были спаренные игры. Если города расположены недалеко друг от друга, то можно играть два дня подряд. Команды играют так же и на чемпионате мира, и на этапах Евротура. Если потом у команд есть пауза для восстановления, то я не думаю, что от этого надо отказываться. Это нормальная практика.

— Месячная пауза на Олимпиаду – это не слишком ли большой срок?

— Большеватый, конечно. Тем игрокам, кто не попадёт на Олимпиаду, придётся просто месяц тренироваться. А в тренировках ты не получишь той практики, которую сможешь получить, когда находишься постоянно в тонусе. Понимаю, что нельзя уместить такое количество матчей в тот период, когда мы играем. У нас ещё есть чемпионат мира, к которому сборная должна готовиться. В этот промежуток времени будет чуть меньше игр, но это олимпийский сезон, здесь ничего не сделаешь. Все горят желанием увидеть эту Олимпиаду, а ребята – поучаствовать в ней.

Морозов: Тем игрокам, кто не попадёт на Олимпиаду, придётся просто месяц тренироваться. А в тренировках ты не получишь той практики, которую сможешь получить, когда находишься постоянно в тонусе.

«Радулов – звезда, которая пригодится любой лиге»

— Перейдём к событиям в НХЛ. Недавно «Чикаго Блэкхоукс» обменял Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс». Каковы, на ваш взгляд, причины этого обмена?

— Каждый клуб живёт по-разному, у каждого свои цели и задачи. В одной команде генеральный менеджер видит картину так, а в другой – по-иному. Судить, дескать, вот, как так его поменяли… Это спортивная жизнь. Есть люди, которые постоянно играют в одной команде, а многие меняют клубы и попадают в обмены. Надеемся, что Артемий приживётся в новой команде и у него будут такие же хорошие партнёры, благодаря которым он сможет показывать такой же хороший результат.



— Но всё-таки вряд ли у него там будут такие партнёры, как Патрик Кейн…

— Мы ещё не знаем, что произойдёт. Может быть, «Коламбус» произведёт ещё какие-то трейды. Рынок в НХЛ большой, поэтому они могут что-то поменять.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

— Каково ваше отношение к истории вокруг будущего контракта Александра Радулова?

— Здесь всегда происходит непростой момент: игрок хочет больше, а команда хочет меньше. Это рабочие моменты. Давайте дождёмся окончания истории. У Александра есть агент, который над этим работает. Думаю, что сам Радулов над этим не сильно парится, потому что есть квалифицированные агенты, которые занимаются устройством игрока.



— В связи этим сейчас раздаются мнения, согласно которым Радулову было бы лучше вернуться в Россию. Как считаете, насколько они оправданны?

— Радулов сам может решить, где ему лучше: в КХЛ или в НХЛ. Конечно, наши болельщики будут довольны, если он вернётся в КХЛ и усилит нашу сборную на Олимпиаде. За ним всегда интересно следить, смотреть и ходить на его игры. Радулов – это звезда, которая пригодится любой лиге. Если он ставит перед собой цель завоевать кубок Стэнли или какие-то индивидуальные призы, то ему лучше будет играть в Северной Америке. Это дело каждого, какую цель он себе поставит. Может быть, Александр скучает по России, проведя один год в «Монреале», и хочет вернуться на родину?

— Судя по сведениям о том, что Радулов требует для себя многолетний контракт, вряд ли он скучает по России.

— Стабильность и долгосрочный контракт – это дело каждого, тут не нужно никого осуждать.



— Продолжительность контракта в три года, которую сейчас «Монреаль» предлагает Радулову, означает собой достаточную стабильность для хоккеиста?

— Три года – это тоже длинный контракт. Многое зависит от возраста игрока, с ним может многое поменяться.



— Можете ли вы поздравить Клима Костина, которого «Сент-Луис Блюз» взял в первом раунде драфта, и каковы его перспективы в НХЛ в случае разрыва контракта с московским «Динамо»?

— Я поздравляю Клима. Первый раунд драфта – это хороший показатель. Желаю ему удачи в дальнейшем. Многое будет зависеть от того, как он сам себя проявит. Игрокам, выбранным в первом раунде, всегда дают шанс раскрыться. Костин уже себя зарекомендовал. За океаном знают его потенциал, но многое будет зависеть от того, как он проявит себя в североамериканском хоккее.