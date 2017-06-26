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Павел Буре
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

От Буре до Панарина. 6 самых громких обменов россиян в НХЛ

Панарин – в «Коламбусе», Павел Буре – во «Флориде», Алексей Жамнов – в «Чикаго». Вспоминаем «бомбовые» обмены россиян в НХЛ.
26 июня 2017, понедельник. 12:05. Хоккей

1996. Алексей Жамнов: из «Финикса» — в «Чикаго»

Обмен Жамнова долгое время был на вершинах хит-парада громких сделок с участием россиян, поскольку техничного центрфорварда «Виннипега»/«Финикса» обменяли на любимца всего Чикаго Джереми Рёника. Американец тогда провёл блестящий сезон-1995/96 и, находясь в статусе свободного агента, рассчитывал на повышение оклада, но легендарный владелец «Блэкхоукс» Билл Уиртц решил иначе. Уиртц не зря считался главным скрягой в хоккейном мире, запрещавшим даже телевизионные трансляции матчей с участием своего клуба. Рёнику, получавшему тогда смешные по нынешним временам деньги ($ 1,4 млн), владелец отказал в повышении, отправив его в недавно переехавший на новое место «Финикс». Жамнову, прибывшему на место любимца болельщиков, пришлось непросто, потому что он был игрок совсем другого склада, а главное – тоже был без контракта. Тем не менее в «Чикаго» Алексей провёл 8 неплохих сезонов, а с 2002 по 2004 год даже был капитаном команды.

1999. Павел Буре: из «Ванкувера» — во «Флориду»

Буре защищал цвета «Кэнакс» на протяжении шести сезонов, и почти каждый год в хоккейном сообществе возникали слухи о скором обмене Русской Ракеты. Россиянин сам был недоволен ходом дел в «Ванкувере», плюс к этому примешивались сложные взаимоотношения с руководством. «Он сказал, что руководство не поддерживало его. Кроме того, ему не нравился климат, потому что в Ванкувере есть эффект «рыбной чаши». Он назвал мне только эти причины. Думаю, что вряд ли кто-то будет прислушиваться к подобным аргументам, но он прибавил к ним отказ играть за «Ванкувер», — говорил позже генеральный менеджер Брайан Бурк.

Пробастовав до января, Павел добился сделки: из дождливого Ванкувера его обменяли в солнечную Флориду, причём в трейде участвовали сразу семеро хоккеистов. В двух из четырёх сезонов за «Пантерз» Буре был очень близок к отметке в 60 голов (58 и 59), но в плей-офф южане пробились только однажды и быстро вылетели в четырёх матчах.

2001. Алексей Яшин: из «Оттавы» — в «Айлендерс»

История Яшина грустна и поучительна. Несколько сезонов подряд он практически в одиночку тащил на себе безнадёжных в те годы «сенаторов», получая намного меньше, чем хоккеисты в других клубах, обладающие схожей статистикой. Если бы «бодаться» с клубом Яшин начал после того, как его контракт закончился, никто бы ему слова не сказал, но Алексей решил не дожидаться рыночной «свободы», а начать давление на руководство при действующем договоре. Ни «Оттава», ни лига не могла согласиться с подобными требованиями, поскольку этот прецедент мог разрушить всю систему финансовых взаимоотношений в НХЛ. Забастовка и требование обмена ни к чему не привели, год Яшин провёл без хоккея – ему запрещали даже тренироваться с другими командами. После этого он был вынужден вернуться в стан «Сенаторз» и доиграть оставшийся сезон, но отношения с руководством, болельщиками и даже одноклубниками были безнадёжно испорчены. Имя Яшина среди фанатов на какое-то время даже стало нарицательным, обозначая жадину, не считающегося с договорённостями, которые он сам же и подписал.

После всех скандалов Яшин всё-таки сменил команду, оказавшись в «Айлендерс». За Алексея «островитяне» отдали нападающего Билла Макалта, первый раунд драфта (Джейсон Спецца) и защитника Здено Хару, который тогда ещё не воспринимался как один из ведущих оборонцев лиги. В дальнейшем Хара выиграл «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли в составе «Бостона», Спецца стал одним из лучших форвардов в истории «Оттавы», а Яшин подписал 10-летний контракт на $ 90 млн, который не принёс ему счастья. Многочисленные травмы заметно снизили игровой потенциал Алексея, и последние четыре сезона контракта были выкуплены.

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2010. Илья Ковальчук: из «Атланты» — в «Нью-Джерси»

Ковальчук отыграл в «Трэшерз» семь сезонов, но от статуса аутсайдера команда избавиться так и не смогла, лишь один раз пробившись в плей-офф. Илья принял решение менять команду, не стал подписывать новый крупный контракт с «Атлантой», а среди претендентов на россиянина быстро обозначился с десяток клубов. «Лос-Анджелес», «Айлендерс» и «Бостон» считались фаворитами, но торги выиграли «дьяволы», отдав за Илью нападающего Никласа Бергфорса, не заигравшего в итоге «проспекта» Патриса Кормье, защитника Джонни Одуйю, а также 1-й и 2-й раунды драфта.

При всей условности оценок сальдо пока не в пользу «Нью-Джерси», поскольку Ковальчук не смог привести команду к Кубку Стэнли, а контрактные дела с Ильей принесли «дьяволам» море проблем. Первоначальный контракт Ковальчука лига отклонила за попытку шулерства и наложила на «Дэвилз» штраф ($ 250 тыс. еджегодно учитываются в платёжке «дьяволов» до сих пор). А спустя три сезона Ковальчук подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и отправился в СКА завоёвывать кубок Гагарина. «Отбить» некоторые затраты «Нью-Джерси» может нынешним летом, если возвращение Ковальчука за океан состоится.

2012. Сергей Бобровский: из «Филадельфии» — в «Коламбус»

Российский вратарский дуэт в составе «Флайерз» болельщики «оранжевых» наверняка вспоминают до сих пор. В команде одновременно оказались Сергей Бобровский и Илья Брызгалов, и руководство клуба сделало выбор в пользу более звёздного и известного Ильи, отправив Бобровского в скромный «Коламбус» за достаточно небольшую компенсацию – один второй и два четвёртых раунда драфта. Брызгалов, подписавший 9-летний контракт на $ 51 млн, как следует заиграть в «Филадельфии» не сумел, и через два года его договор был выкуплен, а Бобровский накопил вратарский «жирок» и стал одним из лучших голкиперов лиги. Вторая выигранная «Везина» окончательно закрепила за Бобровским звёздный статус, а что касается «лётчиков», то стабильного крепкого вратаря у них нет до сих пор.

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Два года Панарина в «Чикаго» — это было круто.

2017. Артемий Панарин: из «Чикаго» — в «Коламбус»

Про обмен Панарина – Саада было сказано уже предостаточно, и пока сделка, которую провернули Стэн Боумэн и Ярмо Кекалайнен, выглядит эффективной для обоих клубов. Предстоящий сезон должен стать очень интересным с точки зрения мотивации Артемия в новом клубе, а работа с таким ярким специалистом, как Джон Торторелла, может подкинуть для болельщиков новых сюжетов и интересных деталей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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