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Андрей Свечников
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Россиянин станет первым номером? Фавориты драфта-2018 НХЛ

Поколение 2000-х захватывает хоккейный мир. Представляем топ-10 игроков, которые станут главными действующими лицами следующего драфта.
26 июня 2017, понедельник. 14:30. Хоккей

На прошлой неделе в Чикаго завершился 55-й драфт юниоров Национальной хоккейной лиги. Под общим первым номером был выбран швейцарский форвард Нико Хишир, чьим новым клубом стал «Нью-Джерси Дэвилз». Рассказываем о 10 перспективных хоккеистах, которых прочат в лидеры драфта новичков 2018 года.

н. Андрей Свечников (Россия)

Его называют главным фаворитом драфта НХЛ — 2018. Андрею есть куда стремиться — старший брат Евгений в 20 лет дебютировал за «Детройт» и выиграл Кубок Колдера в составе фарм-клуба «Ред Уингз». Что же касается Андрея, то он в 16 лет ворвался в USHL (главную юниорскую хоккейную лигу США) и с ходу стал лучшим бомбардиром «Маскегона». В сезоне-2016/17 был назван лучшим новичком USHL. В составе юниорской сборной России Андрей Свечников выиграл бронзу чемпионата мира, стал бронзовым призёром и лучшим бомбардиром юношеских Олимпийских игр в 2016 году.

Что же касается Андрея, то он в 16 лет ворвался в USHL (Главную юниорскую хоккейную лигу США) и с ходу стал лучшим бомбардиром «Маскегона».

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори высоко оценил перспективы Свечникова-младшего. «Андрей стал элитным игроком в очень хорошей лиге. Он доминировал в ней, когда ему было ещё 16 лет. У него хорошее катание, отличный дриблинг, он чувствует игру. Его вполне могут выбрать под первым номером в следующем году», — заявил Грегори.

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з. Расмус Далин (Швеция)

Юный швед уже успел громко заявить о себе на мировом уровне. В прошлом сезоне Расмус отправился в составе «Тре крунур» на молодёжный чемпионат мира и был одним из самых молодых игроков на турнире в Канаде. Далин уже забивает за лидера шведского чемпионата «Фрёлунду», сыграв в минувшем сезоне 40 матчей и набрав 8 (4+4) очков.

17-летнего защитника ставят в один ряд с Лидстрёмом и Карлссоном. Тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен рассыпался в комплиментах Расмусу: «Я ещё никогда не видел, чтобы хоккеист так быстро, всего за пару смен, адаптировался к игре на более высоком уровне. А Далин прибавляет, играя против сильной команды или когда возрастают скорости», — восторгался Монтена. Несомненно, Расмуса мы увидим на вершине преддрафтовых рейтингов в следующем году.

н. Джозеф Велено (Канада)

В 15 лет Джозеф был задрафтован под первым номером «Сент-Джон» из QMJHL (главной юниорской лиги Канады). Велено требовалось специальное разрешение на участие в драфте из-за возраста. Ранее подобный документ в обход возраста получали Джон Таварес, Аарон Экблад и Коннор Макдэвид. В прошлом сезоне 17-летний нападающий провёл 63 матча за «Сент-Джон» и набрал 51(21+30) очко.

Директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр отмечал огромное количество положительных качеств Джозефа. «У него есть потрясающее хоккейное чутьё. Видение площадки, равновесие, самообладание… У Велено есть соревновательский драйв, который выделяет его среди остальных. Если у него не получается с первой попытки, он найдёт способ сделать это во второй раз», — говорил Марр.

з. Куин Хьюз (США)

Хьюз — урождённый плеймейкер. Сначала может показаться, что ему больше подходит роль форварда. Однако на самом деле Куин — защитник, причём невероятно перспективный. В течение нескольких лет он выступал в юниорской лиге США и в следующем сезоне отправится в университет Мичигана. Выиграл золото чемпионата мира среди юниоров. Куин — великолепный хоккеист с быстрыми ногами и отличным видением площадки. Но что более важно, так это то, с каким самообладанием 17-летний защитник обращается с шайбой. Вы не дождётесь от него некачественного паса или грубой ошибки. По прогнозам аналитиков, Хьюз будет выбран в первом раунде драфта-2018.

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н. Брэйди Ткачак (США)

Ещё одна звезда юниорской сборной США. Младший сын Кита Ткачака обладает внушительными габаритами (194 см — рост, 88 кг — вес) и бесстрашно отбивается от соперников. Выступая за фактически базовый клуб американской юниорской команды, стал её лучшим снайпером. Был капитаном сборной США на мировом юниорском первенстве, где его команда выиграла золото. А в следующем году Брэйди ждёт Бостонский университет.

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н. Филип Задина (Чехия)

Уроженец чешского города Пардубице успел блеснуть на турнире пяти наций U18 в Швеции, став его лучшим снайпером, а до этого помог своей сборной выиграть мемориал Глинки. В Чехии 17-летний крайний нападающий уже играет во взрослой лиге за «Динамо» Пардубице. Скауты отмечают, что Филип не боится держать шайбу, пока ищет идеальный момент для броска. Всегда вовлечённый в игру и почти никогда не упускающий шайбу из вида, Задина обладает уникальной способностью создавать моменты из ничего.

н. Давид Левин (Канада)

Левин появился на свет 16 сентября 1999 года. Родись хоккеист на день раньше, его могли бы выбрать на драфте уже в этом году. Давид родился в Израиле, куда его отец Павел Левин иммигрировал из Латвии. До 12 лет мальчик не занимался хоккеем на постоянной основе, лишь по несколько раз в год ездил на стажировки в Канаду. Затем родители всё-таки отпустили ребёнка на родину хоккея, где он быстро догнал сверстников. Сейчас скауты отмечают, что катание Левина ничуть не хуже, чем у его одногодок, а наоборот, выше среднего уровня. В прошлом сезоне нападающий с российскими корнями (мама родилась в России) выступал за «Садбери Вулвз» из хоккейной лиги Онтарио. У Давида есть все шансы превратиться в звезду НХЛ, драфт 2018 года станет первой ступенькой к мечте.

Давид родился в Израиле, куда его отец Павел Левин иммигрировал из Латвии. До 12 лет мальчик не занимался хоккеем на постоянной основе, лишь по несколько раз в год ездил на стажировки в Канаду.

з. Боде Уайлд (США)

«Мы жили в Монреале, и папа был большим фанатом «Канадиенс». Я рос на их матчах. Это была моя страсть. Моим любимым игроком тогда был Алексей Ковалёв», — рассказывал про себя Боде. Перед тем как попасть в USHL, Уайлд несколько лет выступал в детско-юношеской лиге. Позже американский защитник в составе своей национальной команды выступал на Турнире пяти наций в Швейцарии и мировом Кубке вызова в Онтарио. В сентябре Боде отправится в Гарвард, где, конечно же, продолжит играть в хоккей, но уже в студенческой лиге.

н. Райан Маклеод (Канада)

Младший брат Майкла Маклеода (выбранного в прошлом году на драфте в первом раунде под 12-м номером «Нью-Джерси») уже два сезона является основным игроком «Стилхедз» из OHL. За сборную Канаду выступал на мемориале Глинки, где провёл четыре матча, однако очков не набрал. Скауты отмечают, что Райан — думающий хоккеист, отлично понимающий игру. Маклеод предпочитает создавать моменты для других, но не силён в завершающей стадии атаки.

з. Джаред Макайзек (Канада)

Макайзек родился в небольшом городке Труро, что в провинции Новая Шотландия, где и начал заниматься хоккеем. Джаред — талантливый двусторонний защитник. Одним из сильнейших его качеств является понимание игры. В нём также силён соревновательный дух, и он не обделён габаритами (188 см — рост, 95 кг — вес). А ещё юноша отлично исполняет буллиты. Сейчас юный защитник играет в главной юниорской лиге Квебека, также в составе сборной Канады ездил на юниорский чемпионат мира.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Свечников U18 — Хоккей Драфт НХЛ
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