«Акулам» нужен Ковальчук, а «Нэшвиллу» — Радулов? Как усилить клубы Запада

«Колорадо Эвеланш»

«Лавины» на данный момент занимаются тем, что рассматривают возможность отправки в другой клуб нападающего Мэтта Дюшейна. По информации бывшего обозревателя Denver Post Адриана Дэйтера, Дюшейн не слишком ладит с руководством клуба, а если учесть заканчивающийся через год контракт, то ситуация становится совсем сложной. В усилении нуждаются все линии «Эвеланш» без исключения – относительно уверенно смотрится лишь первая пара обороны Эрик Джонсон – Тайсон Бэрри. Защитникам Задорову и Уиркошу нужно подписывать новые контракты (ограниченно свободные агенты), то же касается и нападающих Григоренко и Андригетто. Но главная задача Джо Сакика – найти хорошего сменщика Семёну Варламову, поскольку россиянин безумно подвержен травмам и пока остаётся единственным голкипером в клубе на одностороннем контракте. Бывший «огонёк» Брайан Эллиотт вполне может стать подходящим вариантом для решения этой проблемы.

«Чикаго Блэкхоукс»

После обмена Панарина на Саада «чёрным ястребам» не помешал бы ещё один перспективный фланговый нападающий для усиления общей глубины и вариативности, но с потолком зарплат «Чикаго» никак не может подружиться, поэтому о приобретениях на рынке речи пока не идёт.

«Анахайм Дакс»

«Утки» путём титанических усилий сохранили главные активы в обороне: защитники Ватанен и Мэнсон остались в команде. Учитывая прошлогодний спад в игре Кори Перри, «Анахайму» бы совсем не помешал забивной нападающий, но денег под «кепкой» у калифорнийцев совсем немного — около $ 5 млн. Кроме того, нужен достойный сменщик и для Джона Гибсона, которому травмы мешают развить свой талант до уровня ведущих голкиперов лиги.

«Лос-Анджелес Кингз»

«Короли» заняты поисками квалифицированного крайнего нападающего в первое звено, и приоритетом остаётся левый край, где у «Лос-Анджелеса» почти нет глубины. Слухи о возможном интересе «Кингз» к Патрику Марло, у которого закончился контракт с «Сан-Хосе», или Патрику Шарпу, которого не хочет продлевать «Даллас», вполне могут иметь под собой основания.

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«Сан-Хосе Шаркс»

Марло и Торнтон, скорее всего, уйдут, а это значит, что свободных денег у «акул» будет достаточно. Главная добыча для «Сан-Хосе» — это Илья Ковальчук, который заинтересован в продолжении сотрудничества с Питером Дебуром, который тренировал россиянина в «Нью-Джерси». «Мне очень нравилось работать с Кови, с ним мы дошли до финала Кубка Стэнли. Он играл огромную роль в команде, мне было по душе тренировать его. Я не видел его четыре или пять лет, но уверен, что у него осталось много сил», — сказал Дебур во время драфта юниоров. Марло и Торонто тоже могут быть востребованы на рынке: уже известно, что в Патрике заинтересованы многие команды, а Джамбо Джо всё ещё просит новый контракт на три года.

«Сент-Луис Блюз»

Приобретением Брэйдена Шенна «музыканты» укрепили центральную ось: Лехтеря, при всей его универсальности и давней дружбе с Тарасенко, в последнее время сник и был подвержен травмам. Для поддержки Владимира «Сент-Луису» не помешал бы ещё один качественный правый крайний – не случайно в сферу интересов «синих» входит всё тот же Илья Ковальчук. В качестве альтернативного варианта можно попробовать договориться с Джастином Уильямсом или возрастным, но неприхотливым чехом Радимом Врбатой.

«Миннесота Уайлд»

«Дикарям» нужно подписывать новые контракты с Микаэлем Гранлундом и Нино Нидеррайтером, а лишь затем думать об усилении со стороны. Атакующий потенциал «Уайлд» вполне может вместить в себя ещё одного крайнего форварда средней руки – например, 37-летнего Криса Куница, чей кубковый опыт способен помочь преодолеть «Миннесоте» ставшие привычными неудачи в плей-офф.

«Калгари Флэймз»

Одну из главных задач – вратарскую – генеральный менеджер «огоньков» Брэд Треливинг уже решил, забрав себе опытного и надёжного Майка Смита. Покупка защитника Хамоника, вероятно, завершила комплектование защитной линии (топ-4 выглядит вполне прилично), но у «Калгари» осталось ещё свободных $ 15 млн, чтобы попытаться добавить кого-то из форвардов. На крупных звёзд «Флэймз» вряд ли будет претендовать, а чтобы пригласить условных Бонино, Ганзала или Ганье, не стоит выбрасывать на рынок много миллионов.

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«Ванкувер Кэнакс»

Атакующий потенциал «Кэнакс» исчерпывается стареющими братьями Седин и обладателем ужасного 6-миллионного контракта Луи Эрикссоном. Все остальные форварды – не более чем гарнир к основному блюду, которое продолжает терять свою «калорийность» в деле обеспечения нужного результата. Остаётся надеяться на прогресс молодёжи (Голдобин, Виртанен, только что задрафтованный Элиас Петтерссон) и ждать удобного случая усилиться, поскольку активных действий на трансферном рынке от «Кэнакс» не ждут.

«Эдмонтон Ойлерз»

Сколько миллионов дадут Коннору Макдэвиду – это главный вопрос, волнующий сейчас болельщиков «Эдмонтона». Сначала – новый контракт с новым «мессией», а уж затем – всё остальное, исходя из оставшихся свободных денег, включая и договор с Леоном Драйзайтлем. На эту пару уже ушла львиная доля имеющихся в распоряжении Чиарелли ресурсов (вспомним обмен Эберле), так что приобретений со стороны ждать вряд ли придётся.

«Даллас Старз»

Вратарская проблема «Далласа» была решена приобретением Бена Бишопа, а это значит, что Джим Нилл обречён на попытки обменять кого-то из парочки Ниеми – Лехтонен, которые вряд ли вызовут интерес на рынке. Кроме этого, всё больше слухов ходит о возможном расставании с Тайлером Сегином, у которого следующий год будет контрактным, и который, по неофициальной информации, не в восторге от совместной работы с Кеном Хичкоком. Даже если этого не случится, у техасцев уйдёт целая группа известных звёздных нападающих (Гемски, Шарп, Гудлер), и вопрос о том, кто же будет забивать, становится всё более острым.

«Нэшвилл Предаторз»

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл подтвердил, что «хищники» нуждаются в хорошем нападающем, способном играть в двух первых звеньях. Интерес к «лавине» Мэтту Дюшейну был, но достаточно быстро сошёл на нет, и теперь босс «Предаторз» находится в раздумьях. Интересен был бы вариант с «третьим пришествием» Александра Радулова, который двух предыдущих попытках так и не дождался появления «Нэшвилла» в числе фаворитов лиги, но столь крупную рыбу «хищники» вряд ли станут приглашать. Из более скромных, но не менее полезных вариантов могут быть рассмотрены Томас Ванек или Сэм Ганье.

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«Аризона Койотс»

Генменеджер «койотов» Джон Чайка стал, пожалуй, главным победителем первой части постсезонных обменов. Состав «Аризоны» пополнился финским вратарём Антти Раантой, который вышел из-за спины Лундквиста и теперь сможет раскрыть себя в роли первого номера, опытным защитником из «Чикаго» Никласом Яльмарссоном и универсальным центром Дереком Степаном. У Чайки шесть человек подписаны на контрактах новичка, и осталось ещё 25 миллионов для того, чтобы сохранить кого-то из ограниченно свободных агентов — например, Джордана Мартинука или Энтони Дюклера. «Аризоне» нужен правый крайний (левых скопилось аж 7 человек), но босс клуба уже отметил, что один из вариантов решения проблемы – перевод одного левых форвардов на правый фланг.

«Виннипег Джетс»

Особых дыр в составе «реактивщиков» нет, за исключением позиции качественного опытного защитника с левым хватом. Поскольку столица Манитобы вновь стала лидером рейтинга самых непопулярных городов в НХЛ, пригласить кого-то из звёзд «Виннипегу» вряд ли удастся. Карл Алзнер и Дион Фанёф слишком дороги, остаётся рассчитывать на удачный обмен или людей уровня экс-детройтца Брендана Смита.

«Вегас Голден Найтс»

Драфт расширения оставил куда больше вопросов, чем ответов, и очертания новой команды пока по-прежнему угадываются с трудом. В усилении нуждаются все линии «рыцарей», за исключением вратарской, и в ближайшее время мы увидим продолжение торговли защитниками, которых у «Вегаса» осталось 12 человек (10 – на контракте). При всём уважении к Вадиму Шипачёву, команде отчаянно нужен центрфорвард первого звена, которых на рынке пока нет – если, конечно, не брать в расчёт 37-летнего Джо Торнтона.