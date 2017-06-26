10 трансферных слухов в НХЛ, в которые сложно поверить

Если хотя бы один из этих трансферов состоится – жизнь в НХЛ станет ещё веселее.

1 июля в НХЛ открывается рынок неограниченно свободных агентов, и последние дни уже наполнены различными слухами о переходах топ-игроков. Поговаривают, что в начале июля разрешится судьба Ильи Ковальчука. Свободными агентами также станут форварды «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон и Патрик Марло.

Овечкин в «Калгари»

Практически сразу после вылета «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли начались разговоры о том, что «столичным» пора избавиться от своего капитана Александра Овечкина. Североамериканские источники сообщили, что «Калгари Флэймз» обратился в клуб с вопросом о возможности приобретения россиянина. «Огоньки» были готовы отдать взамен защитника Оливера Кюлингтона и форварда Сэма Беннетта. Дальше запроса дело не пошло.

Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.

Торнтон и Марло в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» после провала в сезоне-2016/17 намерен усилить линию нападения. Среди возможных вариантов клуб рассматривает приобретение пары 37-летних форвардов «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтона и Патрика Марло. В прошлом сезоне первый из них набрал 50 (7+43) очков, а второй – 46 (27+19). Переезд из одного калифорнийского клуба в другой наверняка не станет для них проблемой.

Североамериканские источники сообщили, что «Калгари» обратился в «Вашингтон» с вопросом о возможности приобретения Овечкина.

Ковальчук в «Сан-Хосе»

Если кто-то из пары Торнтон-Марло покинет «Сан-Хосе», то в клубе освободится место ещё для одного элитного форварда, которым может стать Илья Ковальчук. Сведений о его планах пока не поступало, но ясно одно — если бы он хотел остаться в КХЛ, уже давно подписал бы новый контракт со СКА или с другим клубом лиги. Но время идёт, и начиная с 1 июля Илья сможет официально осуществить своё возвращение в НХЛ. Из плюсов перехода в «Сан-Хосе» — воссоединение с главным тренером Питером ДеБуром. В 2012 году они вместе доходили до финала Кубка Стэнли в «Нью-Джерси Дэвилз».

Если бы Ковальчук хотел остаться в КХЛ, то уже давно подписал бы новый контракт со СКА или с другим клубом лиги.

Дюшейн в «Нэшвилл» или «Айлендерс»

Один из лидеров «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн мог покинуть команду ещё перед дедлайном, но руководство «лавин» не нашло подходящего предложения.



Сейчас слухи отправляют Дюшейна в «Нэшвилл Предаторз» или «Нью-Йорк Айлендерс». При этом переходу в стан «хищников» может помешать то, что там ценят своих защитников и Мэтту может не найтись места под потолком зарплат. Капитан «Айлендерс» Джон Таварес просит руководство взять Дюшейна, с которым у него была хорошая «химия» в сборной. С учётом приобретения Джордана Эберле первое звено «островитян» в следующем сезоне будет очень опасным.

Шаттенкирк в «Рейнджерс»

Кевин Шаттенкирк перед дедлайном сменил «Сент-Луис Блюз» на «Вашингтон». Переход не принёс дивидендов защитнику – команда вылетела уже во втором раунде, а сам он с трудом вписывался в тактических схемы «столичных». На защитника, который весьма эффективен при игре в большинстве (за два последних сезона выше Шаттенкирка по этому показателю только Эрик Карлссон), нацелен «Нью-Йорк Рейнджерс». К слову, сам Кевин подумывает о жизни в Нью-Йорке, не случайно ранее он отказал «Эдмонтону» и «Тампа-Бэй».

Гальченюк в «Айлендерс»

«Монреаль Канадиенс» оказался в тяжёлой ситуации. Денег под потолком не так много, а игроков, которых нужно переподписать, достаточно. Один из них американец Алекс Гальченюк. После подписания Джонатана Друена «хабы», видимо, всерьёз намерены расстаться либо с ним, либо с Александром Радуловым. К плюсам Гальченюка можно отнести возраст, ему только 23 года, поэтому «Айлендерс», куда его отправляют, стоит сделать ставку на него.

Радулов в «Вегас», «Даллас», «Рейнджерс», «Сан-Хосе» или «Лос-Анджелес»

Радулов хочет подписать длительный контракт на большую сумму, чтобы не переживать о своём будущем каждый сезон. «Монреаль» же такой вариант не устраивает. В клубе, видимо, полагают, что раз дали ему билет обратно в НХЛ, то могут рассчитывать на скидку при переговорах о новом контракте. Но Радулов прекрасно понимает, что это бизнес, и идти на поблажки не намерен. Предложений у Александра будет достаточно. Среди вариантов называют и «Вегас Голден Найтс», и «Даллас Старз», и «Рейнджерс», и «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом».

«Монреаль» не сохранит Радулова? Россиянин хочет другой контракт «Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус», «Монреаль» сделал предложение Радулову, а Вудкрофт ушёл из минского «Динамо» — в итогах дня.

Бэрри в «Торонто»

«Колорадо» в ближайшее время не избежать распродажи лидеров. Их не устраивает положение клуба, который не решает никаких задач. Чемпион мира Тайсон Бэрри может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс». Из плюсов канадца умение играть в нападении, но по оборонительным действиям существуют вопросы – «-34» в последнем сезоне. Полезность же игроков обороны «Лифс» примерно на этом же уровне.

Фанёф в «Лос-Анджелес»

«Оттава Сенаторз» пытается обменять Диона Фанёфа, которого сначала просили снять пункт запрета на обмен в контракте, а затем расширить число клубов, с которыми они могут вести переговоры о его обмене. Поговаривают, что в услугах Фанёфа заинтересован «Лос-Анджелес», которому пригодится жёсткий защитник с лидерскими качествами.

Жиру уйдёт из «Филадельфии»

Пока болельщики «Филадельфии Флайерз» размышляют о потенциальной связке следующего сезона Клод Жиру – Нолан Патрик, руководство клуба раздумывает о том, чтобы обменять Жиру в другой клуб. Конечно, рассчитывая получить за своего капитана достойное вознаграждение. Например, защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, хотя в этот обмен верится примерно так же, как в уход Овечкина в «Калгари».