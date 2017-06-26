СКА купил Гаврикова у «Локомотива»! Всего за 115 млн рублей

Гавриков перешёл в СКА

Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков перешёл в СКА в обмен на серьёзную денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте ярославского клуба.



«Интерес, проявленный к воспитаннику хоккейного клуба «Локомотив», и внушительный размер полученной за него компенсации говорят о том, что наш клуб развивается в правильном направлении, а стратегия по масштабному привлечению к играм за основной состав собственных воспитанников в будущем будет продолжена», — говорится в заявлении клуба.

«Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеист. Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации», — цитирует Гаврикова пресс-служба «армейского» клуба.

Внушительный размер полученной за него компенсации говорит о том, что наш клуб развивается в правильном направлении.

По информации «Чемпионата», СКА заплатил за защитника 115 млн рублей. «Я считаю, что Гавриков – один из самых талантливых игроков обороны в российском хоккее. То, что он, имея потенциальную возможность уехать за океан, предпочёл играть в олимпийский год в России, под присмотром главного тренера сборной, — он сделал правильный выбор. Он не только уже неплохо себя проявил, но и имеет огромный потенциал. Тем более в олимпийский год, когда он, я уверен, сыграет и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Я думаю, что задача у СКА простая – первый раз среди всех команд КХЛ выиграть три Кубка Гагарина», — сказал «Чемпионату» член директоров СКА Александр Медведев.

Бурмистров покинет «Аризону»

«Аризона Койотс» не планирует предлагать новый контракт нападающему Александру Бурмистрову. Об этом информирует AZ Sports. Хоккеист станет ограниченно свободным агентом. Клуб подписал двух центральных нападающих, играющих на позиции россиянина.



Хоккеист перешёл в команду из Аризоны по ходу минувшего сезона из «Виннипег Джетс» через драфт отказов. В составе «койотов» он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) очков. Всего в лиге на счету Бурмистрова 324 матча и 95 (35+60) очков.

Гавриков: имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх.

Вудкрофт возглавил «Серветт»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт». Соглашение между швейцарским клубом и североамериканским специалистом рассчитано на 3 года.

«Крэйг стал лучшим выбором для нашей команды. У него очень современный стиль, подразумевающий скорость и контроль шайбы», – сообщил член совета директоров клуба, экс-генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Майк Гиллис.

Вудкрофт возглавлял минскую команду один сезон. При нём «Динамо» заняло пятое место в регулярном чемпионате КХЛ в Западной конференции, в первом раунде плей-офф вылетело в серии с «Локомотивом».

«Кузню» допустили до ВХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка допущен к участию в Высшей хоккейной лиге. «Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги после того, как клуб занял последнее место в рейтинге, подготовленном КХЛ. Команда из Новокузнецка участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, ни разу не попала в плей-офф. Периодически перед запретом на переходы «Металлург» устраивал распродажи игроков. Руководство и тренерский штаб команды остались прежними.

«Документы, представленные хоккейным клубом «Металлург» (Новокузнецк) для прохождения процедуры допуска к участию во Всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд «Чемпионат Высшей хоккейной лиги», прошли соответствующую проверку. Таким образом, новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кузни».

Ткачёв расторг контракт с «Адмиралом», но это технический момент

«Адмирал» и нападающий Владимир Ткачёв расторгли контракт по инициативе хоккеиста. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. При этом права на игрока остались у дальневосточного клуба. В сезоне-2016/17 игрок набрал 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф на счету Ткачёва 3 (1+2) очка.



«Расторжение контракта — технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв — игрок «Адмирала», который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне», — заявил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

Мухометов: Расторжение контракта — технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв — игрок «Адмирала», который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне.

По информации «Чемпионата», это связано с тем, чтобы игрок смог принять участие в лагерях развития клубов НХЛ, которые стартуют на этой неделе.