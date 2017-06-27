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КХЛ
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Олимпиада важнее НХЛ. Кто остался в России ради поездки в Пхёнчхан

Гавриков отказал «Коламбусу» и перешёл в СКА, а Ткачёву пообещали звёздного партнёра в тройку. Кто ещё решил остаться в России для ОИ?
27 июня 2017, вторник. 14:45. Хоккей

Владислав Гавриков

По окончании сезона КХЛ воспитанник ярославского «Локомотива» Гавриков принял участие в чемпионате мира, где был одним из лучших защитников в команде. Ещё в конце регулярного чемпионата Владислав получил предложение от клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Защитник взял время на раздумья, не ответил на квалификационное предложение «Локомотива», а в конце июня решил остаться и перешёл в СКА. По нашей информации, «армейцы» заплатили за него 115 млн рублей «Локомотиву».

«Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеист. Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации», — цитирует Гаврикова пресс-служба петербургского клуба.

Гавриков: Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх.

Антон Бурдасов

Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года Антон Бурдасов после удачных последних двух сезонов в «Авангарде» оказался на распутье. Поездка в НХЛ или попытка попасть на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан. 30 апреля Бурдасов принял квалификационное предложение омского «Авангарда» и продлил контракт на два года, а спустя два дня он стал участником обмена. Антон отправился в ЦСКА, который будет одним из двух базовых клубов для сборной в следующем сезоне.

Сергей Андронов

ЦСКА сыграл на опережение в ситуации с контрактом Сергея Андронова, соглашение с ним продлили ещё до старта плей-офф КХЛ. Конечно, его результативность не впечатляет, но в клубе и сборной его ценят за игру в обороне. При этом он хорошо проявил себя на чемпионате мира умелой игрой перед воротами соперника, этим он и обратил на себя внимания клубов лиги. Из плюсов Андронова стоит отметить и то, что у него уже есть североамериканский опыт выступления в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ. Это сделает возможную адаптацию проще, но уже точно после Олимпиады.

Сергей Шумаков

Воспитанник челябинского хоккея не закрепился в «Тракторе», уехал играть в МХЛ в Оренбург, где его заметила «Сибирь». На второй год в Новосибирске он стал игроком основного состава, а по-настоящему выстрелил в сезоне-2014/15. Сергей является неплохим снайпером, практически весь прошлый сезон он вызывался в сборную России, где играл в связке со своими одноклубниками по «Сибири» Максимом Шалуновым и Степаном Санниковым. По окончании сезона существовал вариант поездки в Северную Америку, но Шумаков решил остаться, и его обменяли в ЦСКА.

По возвращении в Россию Шалунова приютила «Сибирь», где потребовался год на «реанимацию». Через год он выстрелил и стал привлекаться в сборную России.

Максим Шалунов

В сезоне-2013/14 Шалунов поехал в систему клуба «Чикаго Блэкхоукс», и ему не удалось закрепиться даже в клубе АХЛ, а почти весь год он провёл в ECHL. По возвращении в Россию его приютила «Сибирь», где потребовался год на «реанимацию». Через год он «выстрелил» и стал привлекаться в сборную России, в это же время он стал больше играть на позиции центрфорварда. Три года в «Сибири» не прошли даром, им заинтересовались клубы НХЛ и топ-клубы КХЛ. В итоге Максим решил остаться ради Олимпиады, а «Сибирь» обменяла его в ЦСКА.

«У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх. Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идёт про Шалунова, Шумакова, Бурдасова, всего человек пять-шесть хотели уехать», — сказал ещё в начале апреля агент Шуми Бабаев «Р-Спорт».

Ткачёв всё же остался в Казани, вдобавок ему пообещали играть с одним звёздным новичком команды.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв из «Ак Барса» «выстрелил» уже в позапрошлом сезоне, в плей-офф сезона-2015/16 он запомнился хет-триком в ворота «Салавата Юлаева». Через год Владимир стал настоящим лидером казанского «Ак Барса», регулярно выступал за сборную России на этапах Евротура, а затем поехал на чемпионат мира в Германию и Францию. Уже по ходу сезона им заинтересовались клубы НХЛ, в частности «Торонто Мэйпл Лифс». В межсезонье перед ним стоял серьёзный выбор: оставаться в Казани у него большого желания не было, но и терять возможность сыграть на Олимпиаде тоже не входило в планы. Ткачёв всё же остался в Казани, вдобавок в его тройку пообещали приобрести звёздного новичка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК Сибирь ХК СКА ХК ЦСКА Антон Бурдасов Владимир Ткачёв Владислав Гавриков Максим Шалунов Сергей Андронов Сергей Шумаков
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