8 звёздных ветеранов НХЛ, которые вышли на рынок свободных агентов

До открытия рынка свободных агентов НХЛ осталось несколько дней. В этом году большинство старожилов своих команд не получили на руки контракты, и для клубов-середняков появился шанс подписать опытных игроков, которые показывают отличный хоккей и не собираются заканчивать свою карьеру. Они идеальное сочетание игровой мудрости и желания биться до конца, такие хоккеисты нужны и как игроки, и как пример для молодёжи.

Для Джо сезон-2016/17 был 19-м в карьере. За это время он играл всего в двух командах – «Бостон» и «Сан-Хосе». Суммарно набрав 1391 (384+1007) очко за 1446 игр регулярного чемпиона НХЛ. Он один из тех, кто преодолел отметку в 1000 результативных передач, и останавливаться на этом не собирается. Вопрос в том, останется Торнтон с «акулами» или найдёт себе пристанище в другом клубе. Сделать это ему будет не сложно, ведь он один из лучших центральных нападающих в лиге.

Торнтон — один из тех, кто преодолел отметку в 1000 результативных передач, и останавливаться на этом не собирается.

Патрик Марло

Патрик является игроком «Шаркс» с 1997 года – это единственный клуб в его игровой карьере. Последние восемь сезонов Мало отыграл от звонка до звонка, не пропустив ни одного матча «регулярки». В сумме за 19 сезонов Патрик набрал 1082 (508+574) очка за 1493 сыгранных матча. Марло и Торнтон за свою карьеру так и не смогли выиграть Кубок Стэнли, у них был шанс в сезоне-2015/16, но в финальной серии они уступили «Питтсбургу» со счётом 2-4. Возможно, именно новый контракт в другом клубе станет следующим этапом в карьере и позволит Марло достигнуть заветной цели – победы в Кубке Стэнли. «Что касается переговоров, то всё зависит от того, каким будет потолок зарплат. Есть другие ключевые контракты, которыми я также должен заниматься. Мы на связи с Торнтоном и Марло», — пояснил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон.

Шейн Доан

Доан входит в топ-20 игроков, отыгравших в своей карьере более 1,5 тысячи матчей в НХЛ. Шейн был 20 лет с «койотами», и, наверное, это самое грустное расставание в конце этого сезона. Доан не покидал клуб в самые сложные времена и на протяжении долгих лет был капитаном и лидером команды. В сумме игрок набрал 972 (402+570) очка за 1540 матчей. Для Шейна это последний шанс перейти в топ-клуб и попытаться выиграть Кубок Стэнли. Также стало известно, что «Аризона» предложила игроку работу в руководстве клуба.

Доан не покидал клуб в самые сложные времена и на протяжении долгих лет был капитаном и лидером команды.

Крис Куниц

Крис успел поиграть в трёх командах. Свою карьеру он начал в «Анахайме», уходя и возвращаясь в команду несколько раз. В «Трешерз» он отыграл всего два матча, после чего вновь вернулся в «Дакс» и в сезоне-2006/07 выиграл свой первый кубок Стэнли. Следующие три были добыты им вместе с «Питтсбургом». На данный момент Куниц – единственный четырёхкратный обладатель кубка Стэнли из играющих хоккеистов. Карьера Криса подходит к концу, в последнем сезоне он набрал 29 (9+20) очков в 71 игре. Интересно, сохранит ли «Питтсбург» уважаемого ветерана или тот начнёт следующий сезон в другом клубе? Сам игрок выразил желание продолжить карьеру в «Питтсбурге».

Генерал — именно так прозвали Андрея в «Монреале». В сумме за клуб он провёл 990 матчей, в которых набрав 572 (119+453) очка. Андрей демонстрирует отличную игру, и является ведущим защитником в составе «Канадиенс», и если клуб не спешит договариваться с Радуловым, то на счет Маркова ходят слухи, что игрок подпишет с «Монреалем» контракт на два года, что позволит ему преодолеть отметку в 1000 матчей в НХЛ.

Куниц – единственный четырёхкратный обладатель кубка Стэнли из играющих хоккеистов.

Двукратный обладатель кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба» (обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, чемпион мира), первый европеец получивший «Арт Росс Трофи», легенда мирового хоккея — Яромир Ягр, в свои 45 лет провёл в НХЛ 1711 матчей набрав в них 1914 (765+1149) очков. Последние три сезона он отыграл за «Флориду», являясь самым опытным игроком не только в команде, но и во всей лиге. По набранным очкам в НХЛ он занимает второе место. «У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом ещё раз», – рассказал о ходе переговоров с Ягром генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.

Джером Игинла

Для 39-летнего хоккеиста, с которым «Лос-Анджелес» не подписал контракт, появился последний шанс, завоевать Кубок Стэнли. Джером начал свою карьеру в «Калгари», и за восемь лет именно благодаря ему клуб вышел в финал плей-офф. Благодаря успешной игре на клубном уровне его неоднократно вызывали в сборную, с которой он выиграл два олимпийских золота и стал чемпионом мира. В сумме хоккеист сыграл 1554 матча, в ходе которых набрал 1300 (625+675) очков. Для игрока это отличный шанс перезагрузить карьеру. Сам игрок готовится к сезону и планирует продолжать играть в хоккей.

Патрик Шарп

Возможный уход олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя кубка Стэнли из «Далласа», означает, что клуб будет делать ставку на молодых игроков, а также разгружать зарплатную ведомость. За свою карьеру в НХЛ игрок провёл 860 матчей в которых он набрал 599 (277+322) очков. За последние три года Патрик не провёл ни одного полного сезона, что является тревожным звонком для любой команды. Большие запросы игрока и частые травмы 35-летнего хоккеиста могут стать проблемой в поиске команды. «Я хочу поговорить с Шарпом, у него была травма, из-за которой он пропустил остаток прошлого сезона. В этом межсезонье были перемены: смены тренерского штаба и подписание Бена Бишопа. Сейчас нужно заполнить остальные места в составе», — прокомментировал ситуацию генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.