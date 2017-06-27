Ушёл из жизни Михаил Бутурлин-младший

В возрасте 39 лет скончался арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший.



В качестве главного судьи он обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф, обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».



До работы арбитром играл на позиции нападающего за ЦСКА, «Кристалл», «Витязь», «Ладу», «Амур», минские «Динамо» и «Юность».



Свои соболезнования в связи со смертью арбитра уже успели выразить многие известные люди из судейского корпуса. Так, например, главный судья Ночной хоккейной лиги Александр Зайцев отметил большие успехи Бутурлина в работе.

«Михаил — это сын моего друга Миши Бутурлина, моего одногодки, с которым мы с детских лет вместе играли, вместе судили и сопровождали. Если не ошибаюсь, у него только что родился ребёнок. Могу сказать: то, что он судил финальные игры плей-офф КХЛ, говорит о многом — что человеку доверяли, что он вписывался в необходимую концепцию. Честно говоря, я в шоковом состоянии. Не представляю, что сейчас будет у родителей, я очень хорошо их знаю. Михаил работал на фестивале Ночной лиги в Сочи. Если человек судит в финале плей-офф, это говорит о многом. Это говорит о том, что ему доверяют», — сказал Зайцев «Чемпионату».



Также со словами соболезнования выступил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.



«Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушёл из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом расцвете. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии ещё очень многого. Осиротела семья… Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нём», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА интересуется Григоренко, который, вероятно, вернётся в КХЛ

Российский нападающий Михаил Григоренко, вероятнее всего, вернётся в КХЛ. Об этом информирует BSN Denver. Хоккеист не получил квалификационного предложения от аутсайдера прошедшего сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» и станет свободным агентом. При этом портал отмечает, что 23-летний форвард пока будет ждать предложений от клубов НХЛ. В свою очередь, президент ЦСКА – клуба, чьим воспитанником является Григоренко, — Игорь Есмантович подтвердил интерес красно-синих к нападающему.



«Мы с Михаилом на связи, я с ним разговаривал буквально несколько дней назад. Мы договорились с ним по его ситуации с работой в НХЛ переговорить в начале июля, после того как откроется рынок свободных агентов. Обязательно с ним свяжемся и поговорим о дальнейшей его судьбе.



Конечно, у ЦСКА есть интерес к Григоренко. А как его может не быть, это же родной воспитанник. Он был и в прошлом году — Михаил приезжал в ЦСКА, мы с ним разговаривали. Ему предложили контракт, но не получилось так, чтобы он остался. Будем заниматься сейчас, по окончании этого соглашения. Интерес к Григоренко был всегда», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



В минувшем сезоне Григоренко провёл 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка. Всего в НХЛ на его счету 64 (22+42) очка в 217 матчах за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В России Григоренко выступал за «Красную Армию». В КХЛ он не провёл ни одного матча.

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«Северсталь» подписала однолетний контракт с Трубачёвым

Нападающий Юрий Трубачёв продолжит выступать за череповецкую «Северсталь». Об этом стало известно «Чемпионату». Новое соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги будет рассчитано на сезон.

Трубачёв выступает за череповецкую команду последние три сезона. В сезоне-2016/17 нападающий провёл 59 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросил 7 шайб и отдал 20 голевых передач. Показатель полезности составил «-9». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги хоккеист провёл 446 матчей и набрал 168 очков.

«Сибирь» расторгла контракт с Глуховым

Из трансферных новостей КХЛ стоит отметить уход форварда Алексея Глухова из новосибирской «Сибири». Контракт нападающего с клубом был расторгнут.



Форвард перешёл в «Сибирь» в ходе сезона-2016/17 из «Авангарда». Он набрал 3 (2+1) очка в 15 матчах за омскую команду при показателе полезности «0». В 31 матче за «Сибирь» Глухов набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». Всего на уровне КХЛ Глухов провёл 506 матчей и заработал в них 142 очка, будучи игроком «Атланта», «Салавата Юлаева», «Авангарда» и «Сибири».

Панарин: «Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам „Блэкхоукс“, ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, — всё к лучшему!»

Панарин попрощался с «Чикаго Блэкхоукс» и его поклонниками

Российский нападающий Артемий Панарин, который недавно был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс», попрощался с болельщиками команды. Прощальную запись он опубликовал в своём «твиттере».



«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам „Блэкхоукс“, ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, — всё к лучшему!» — написал Панарин.



25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

12 ярких моментов, случившихся с Панариным в «Чикаго» Два года Панарина в «Чикаго» — это было круто.

Малкин и Гончар привезут в июле кубок Стэнли в Москву

Нападающий и тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сергей Гончар в июле привезут кубок Стэнли в Москву. Об этом сообщил их агент Геннадий Ушаков.



«Они привезут кубок в Москву в июле. Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске кубка не будет», — цитирует Ушакова ТАСС.

Нападающий и тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сергей Гончар в июле привезут кубок Стэнли в Москву. Об этом сообщил их агент Геннадий Ушаков.

«Питтсбург» второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторз». Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков. В 2016 году форвард также привозил трофей в Москву.