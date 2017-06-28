Драйзайтль, Веннберг и ещё 12 лучших ОСА НХЛ этого лета

Чешский нападающий «Бостона», вне всяких сомнений, ярчайший представитель категории ограниченно свободных агентов, которые выходят на рынок этим летом. Пастрняк провёл выдающийся сезон за «мишек», набрав в «регулярке» 70 (34 + 36) очков, что позволило ему стать лучшим бомбардиром команды после Брэда Маршана.



Давид отыграл три сезона в «Бостоне» по контракту новичка, и в последний год у Пастрняка произошёл настоящий прорыв, позволивший форварду этим летом с чистой совестью претендовать на долгосрочный и высокий контракт.

Руководство «мишек» также должно быть заинтересовано в молодом таланте, который вместе с тем же Маршаном, Крейчи и Бержероном может составить крепкий костяк команды на несколько лет вперёд и позволить «Бостону» вновь бороться за кубок Стэнли.

13 игроков НХЛ, которые подпишут выгодные контракты этим летом Пастрняк – будущее «Бостона», Драйзайтль – первый помощник Макдэвида и другие хоккеисты, заслужившие выгодный контракт в это межсезонье.

Александр Веннберг

Если Пастрняк внезапно ворвался в элиту форвардов НХЛ, то шведский центральный нападающий «Коламбуса» улучшал свою статистику планомерно, прибавляя от сезона к сезону. В минувшем чемпионате на счету Веннберга 59 (13 + 46) результативных баллов, а это больше, чем у Фолиньо, Саада и Ганье, он лучший распасовщик «мундиров», и, разумеется, «Коламбус» связывает со шведом большие надежды.

В «Коламбусе» сейчас Веннберга рассматривают как главного подносчика снарядов для новичка «Блю Джекетс» Панарина, и этот дуэт может серьёзно пошуметь в НХЛ в будущем сезоне.

Небольшая проблема Веннберга состоит в том, что Александр не так много забрасывает– на его счету всего 13 шайб за сезон, что, впрочем, компенсируется великолепным чувством паса и умением сыграть тонко и нестандартно. В «Коламбусе» сейчас Веннберга рассматривают как главного подносчика снарядов для новичка «Блю Джекетс» Панарина, и этот дуэт может серьёзно пошуметь в НХЛ в будущем сезоне.

Леон Драйзайтль

Немецкий форвард «Эдмонтона» не получил ни одной индивидуальной награды по итогам сезона в НХЛ, в отличие от своего одноклубника Коннора Макдэвида, собравшего коллекцию из трёх призов. А между тем в успехах «Ойлерс», да и самого капитана «нефтяников» есть немалая заслуга Драйзайтля. Немец провёл невероятный сезон, став вторым бомбардиром команды с 77 (29 + 48) очками в «регулярке» и 16 (6 + 10) баллами в плей-офф и «правой рукой» Макдэвида.



О том, что Драйзайтль крайне важен для будущего «Ойлерс», говорит тот факт, что боссы «нефтяников» принялись расчищать платёжку под новый контракт немца, не побоявшись обменять даже любимца местной публики Джордана Эберле. Разумеется, главная цель руководства команды – подписание через год нового контракта для Макдэвида, который обещает стать рекордным в лиге, но обмен Эберле произошёл сейчас, и можно не сомневаться, что высвобожденные средства будут потрачены в первую очередь на Драйзайтля.

Настоящей проблемой для «Миннесоты» в это межсезонье может стать подписание новых контрактов с двумя лидерами клуба — Микаэлем Гранлундом и Нино Нидеррайтером. Финн стал лучшим бомбардиром команды, набрав 69 (26 + 43) очка в «регулярке», недалеко ушёл и швейцарский форвард — 59 (25 + 32) баллов.

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«Дикари» наверняка и рады бы предложить большие деньги обоим хоккеистам, но в платёжке «Миннесоты» ещё несколько лет будут учитываться тяжёлые контракты Зака Паризе, Райана Сутера и Эрика Стаала, поэтому боссам «Миннесоты» придётся рисковать. Скорее всего, клуб либо предложит хороший контракт только одному хоккеисту, либо попытается сохранить обоих, но не на самых выгодных для игроков условиях.

Виктор Арвидссон, Райан Джохансен

Любопытная ситуация сложилась этим летом в «Нэшвилле», когда ограниченно свободными агентами 1 июля станут два лучших бомбардира и лидера финалиста прошедшего Кубка Стэнли. Арвидссон и Джохансен синхронно выступили в минувшем сезоне, набрав по 61 очку в «регулярке» и добавив к ним 13 баллов в плей-офф, и вместе с невероятной обороной «Нэшвилла» стали главными творцами внезапного успеха клуба.



И если от Джохансена ещё можно было ожидать такой прыти, ведь Райана называли новой звездой чуть ли ни с момента его прихода в лигу, то прорыв Арвидссона стал приятной неожиданностью. Теперь «Нэшвиллу», сохранившему свою железобетонную оборону, но потерявшему неплохого снайпера Нила, нужно сделать всё, чтобы оставить обоих форвардов в своём составе, ведь без этих парней «Предаторз» в следующем сезоне вряд ли удастся доказать неслучайность своего успеха.

Без Арвидссона и Джохансена «Предаторз» в следующем сезоне вряд ли удастся доказать неслучайность своего успеха.

Конор Шири, Джастин Шульц

В составе чемпионов НХЛ тоже есть хоккеисты, становящиеся этим летом свободными агентами, которых было бы весьма нежелательно терять. Настоящее открытие для «Питтсбурга» в этом сезоне – американский форвард Конор Шири. До этого сезона про Шири никто ничего не знал, а теперь парень претендует на существенную прибавку к зарплате. Причина этому – 53 (23 + 30) очка в 61 матче сезона и звание лучшего бомбардира «пингвинов» после великолепной троицы Кросби-Малкин-Кессел.



Джастин Шульц, в последний год в карьере не имеющий права влиять на выбор клуба, отыграл свой лучший сезон, набрав 51 (12 + 39) очко и став лучшим бомбардиром-защитником «пингвинов». Продление контрактов с Шири и Шульцом может стать для «Питтсбурга» важным моментом в плане шлифовки «золотого» состава и продолжения победных традиций.

Колтон Парейко

Состав «Сент-Луиса» на следующий сезон практически сформирован, у «музыкантов» нет головной боли с продлением лидеров – все они на действующих контрактах, – а главной трансферной целью «Блюз» является переподписание одного из лучших атакующих защитников мира Колтона Парэйко.



В прошлом сезоне канадец набрал 35 (4 + 31) очков и стал незаменимым оружием «Сент-Луиса» при игре в большинстве. Ну а для широкой публики Парэйко показал товар лицом на чемпионате мира, когда он приехал в сборную по ходу турнира и стал главным защитником-бомбардиром мирового форума.

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В перспективе Колтон вполне может набирать очки на уровне Брента Бёрнса, и прямо сейчас это, пожалуй, самый интересный вариант на рынке ограниченно свободных агентов среди защитников.

Прямо сейчас Парейко, пожалуй, самый интересный вариант на рынке ограниченно свободных агентов среди защитников.

Бо Хорват

Хорват провёл отличный сезон за «Ванкувер», обошёл по личной статистике обоих братьев Седин, набрав 52 (20 + 32) очка, и теперь претендует на существенное увеличение закончившегося контракта новичка.



«Ванкуверу» необходимо искать средства на новое соглашение для Хорвата, ведь время Сединов пройдёт через пару лет, а канадский центрфорвард способен стать новым лидером клуба на долгие годы.

Ондржей Палат, Тайлер Джонсон

В нынешнее межсезонье у «Тампы» заканчиваются контракты с Ондржеем Палатом и Тайлером Джонсоном, хоккеистами, которые в звене с Никитой Кучеровым два года назад привели «молний» к финалу кубка Стэнли. Сейчас «Тампа» строит новую команду со Стэмкосом, Кучеровым, Василевским и Сергачёвым, но без Бишопа и Друэна. Любопытно будет посмотреть на то, к какой категории Стив Айзерман отнесёт Палата и Джонсона, и есть ли будущее у этих хоккеистов в команде.

На счету чеха Палата в прошлом сезоне 52 (17 + 35) очка, Джонсон набрал 45 (19 + 26) баллов. На тот случай, если «Тампа» решит, что эти игроки не вписываются в планы клуба, у них наверняка не будет проблем с новыми предложениями.

Евгений Кузнецов

Главным российским хоккеистом в статусе ОСА этим летом будет форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром «столичных» и вторым ассистентом в команде, после Никласа Бэкстрёма, а также здорово показал себя в плей-офф, да и вообще за три года в столице США челябинец заслужил новый контракт.



Совсем недавно «Кэпиталз» продлили трудовые отношения с Ти Джеем Оши, показав, что ценят игроков, приносящих пользу команде. Кузнецов за последние годы стал не менее важным винтиком в механизме «Вашингтона», и в отношении россиянина и его нового контракта боссы «столичных» также должны быть последовательны в решениях.