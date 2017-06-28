Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься

Выступление минского «Динамо» напоминает по развитию и бросанию из одной крайности в другую саму КХЛ. Лига пытается решить вопросы развития хоккея в России и/или создания всё же мощного коммерческого проекта, но иногда интересы Федерации хоккея России мешают интересам клубов лиги. Точно в такой же ситуации находится и минское «Динамо», которое имеет один очень мощный рычаг, влияющий на её развитие в лице президента Беларуси Александра Лукашенко, который регулярно подвергает критике хоккейные власти за неудачи сборной.

На двух стульях. КХЛ должна выбрать: коммерция или сборная? КХЛ взяла курс на коммерцию, но не желает отказываться от социальной ответственности. Почему интересы сборной тормозят лигу?

И всё-таки без легионеров?

За время существования КХЛ сборная Беларуси трижды выходила в плей-офф чемпионатов мира и два раза подряд не сумела отобраться на Олимпийские игры. Выступления на двух последних мировых первенствах вызывали недовольство главного лица государства, во время форума в Кёльне и Париже он неизменно критиковал сборную, что усиливало негативную обстановку вокруг команды. Сборная Беларуси избежала вылета, а на каждый матч команда выходила с целью не победить, а не опозориться.

Выступление минского «Динамо» в КХЛ напоминает по развитию и бросанию из одной крайности в другую саму лигу.

За последние годы с Игорем Рачковским на посту главы Федерации хоккея Беларуси национальные команды сделали шаг вперёд. Белорусы стали регулярно играть в элитных группах юниорских и молодёжных чемпионатов мира, чего не было уж очень давно. При этом стоит отметить, что команды играли в качественный хоккей и всякий раз по делу поднимались в элиту или сохраняли место там. Игра на самом высоком уровне помогает молодым игрокам получать возможность поехать в юниорские лиги США и Канады и там продолжать рост.

Но во главе угла стоит главная сборная, которая переживает кризис. Кризис смены поколений. В НХЛ в минувшем сезоне остался всего один белорусский хоккеист – Михаил Грабовский. Но и он из-за травмы не смог сыграть ни одного матча, а его новой командой уже стал клуб «Вегас Голден Найтс». Белорусы пробовали решить проблему с составом при помощи натурализации легионеров – Кевин Лаланд, Шарль Лингле, Джефф Плэтт…

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Но всё закончилось тем, что федерация рассорилась со всеми, а в особенности с Плэттом, который в это межсезонье попросил ЦСКА, чтобы его зарегистрировали в КХЛ как канадского хоккеиста, а не белоруса. Тот же Грабовский объяснил это тем, что пару лет назад белорусская федерация не дала ему приз лучшего игрока страны, потому что он не является коренным белорусом. Плэтт всячески увиливает от вопросов о сборной, но его понять можнот — он не тот человек, который будет терпеть неуважительное отношение к себе.

С новым руководством ФХРБ в лице Семёна Шапиро было принято решение об отказе от легионеров в «Динамо», поэтому расторгнут контракт с канадцем Мэттом Эллисоном, который легко нашёл себе работу в магнитогорском «Металлурге». Сейчас на контракте всего один иностранец Роб Клинкхаммер, с которым до новой директивы был заключён двухлетний контракт.



За неделю до старта лагерей клубов лиги минчане остались без главного тренера: вслед за своими помощниками ушёл из клуба и главный тренер Крэйг Вудкрофт.

Сборная Беларуси избежала вылета, а на каждый матч команда выходила с целью не победить, а не опозориться.

«Решение покинуть „Динамо“ далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведённого в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трёхлетний план, конечная цель которого — сделать „Динамо“ чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошёл по другой дороге, поэтому я решил уйти», — цитирует Вудкрофта «Прессбол».

КХЛ стоит задуматься

Судя по официальному сайту «Динамо», у них есть всего один человек в тренерском штабе: тренер-селекционер, специалист по детско-юношескому хоккею Юрий Кузьменков. После прошлого сезона, который стал лучшим для минчан в КХЛ, «Динамо» близко к тому, чтобы опуститься на турнирное дно.



Здесь КХЛ стоит задуматься о том, что происходит в столице соседнего государства. За примерами далеко ходить не надо. В сезоне-2012/13 в ВХЛ выступала минская «Юность», в конце сезона в клубе поняли, что попасть в плей-офф они не смогут. Что же они сделали? Отправили основной состав в клуб чемпионата Беларуси, а доигрывали сезон молодыми хоккеистами. В сезоне-2015/16 в МХЛ выступал клуб «Динамо-Раубичи», составленный из игроков до 18 лет.

Представляете, в МХЛ, где самым возрастным хоккеистам 21 год, выступала, по сути, юниорская сборная Беларуси, которая в тот момент не играла даже в элите чемпионатов мира! Команда в 42 матчах набрала всего два очка, дважды проиграв в овертайме, и завершила сезон с разницей шайб 59-276! В следующем сезоне белорусов в МХЛ уже не было.



Вслед за ВХЛ и МХЛ белорусы близки к тому, чтобы дискредитировать и главную нашу лигу. Одними белорусами команда будет бороться явно не за выход в плей-офф, а за то, чтобы избежать последнего места на Западе. При этом главные звёзды братья Костицыны продолжают играть за пределами Беларуси: Андрей перебрался в «Куньлунь», а Сергей вернулся в «Торпедо».



Страшно представить, что случится, если белорусов признают не легионерами в КХЛ. Кстати, по нашей информации, это может случиться после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Потока белорусов в российские команды тогда точно не избежать. В «Динамо» будет вообще некому играть. Да и будет ли команда уже к тому моменту в КХЛ… О своём возможном уходе из лиги белорусская сторона заявляет время от времени после неудачных сезонов.

Вслед за ВХЛ и МХЛ, белорусы близки к тому, чтобы дискредитировать и главную нашу лигу.

При этом наличие минского «Динамо» выгодно для КХЛ. Аншлаги на 15-тысячной «Минск-Арене», отличная ТВ-картинка, шикарный бренд. Но что будет с болельщиками, когда команда будет плестись на дне турнирной таблицы? Конечно же, падения посещаемости не избежать, и тогда такой клуб будет не нужен ни КХЛ, ни самой Беларуси.