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Александр Овечкин
Текст: Дарья Тубольцева

Овечкин поддержал футболистов, а Панарин показал мастер-класс Макгрегору

Макдэвид показал свою девушку, Тарасенко покатался на вейкборде, а Малкин продолжает веселить подписчиков — в обзоре аккаунтов игроков НХЛ.
28 июня 2017, среда. 19:00. Хоккей
10 трансферных слухов в НХЛ, в которые сложно поверить
Если хотя бы один из этих трансферов состоится – жизнь в НХЛ станет ещё веселее.

Медовый месяц Береглазовых

Насыщенное лето получается у Алексея и Екатерины. Сначала 23-летний защитник подписал контракт с «Рейнджерс», затем пара занималась оформлением документов на американскую визу, сыграла шикарную свадьбу в Магнитогорске и наконец улетела отгуливать медовый месяц. А ведь не за горами и переезд в Нью-Йорк!

Комаров поздравил Селянне

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне будет введён в Зал хоккейной славы в Торонто в 2017 году. Лео Комаров не упустил шанса поздравить соотечественника с великолепной новостью, выставив совместную фотографию с Олимпийских игр в Сочи.

Овечкин поддержал сборную по футболу

Сборная России по футболу в очередной раз не смогла выйти в плей-офф крупного международного турнира. Александр Овечкин решил вступиться за команду Черчесова. «Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018», — написал Овечкин.

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Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.

Ещё один трофей Макдэвида

Коннор поитогам минувшего сезона взял «Харт Трофи», стал лицом игры NHL 18 и обладателем «Теда Линдсея». Поговаривают, что 20-летнему нападающему «Эдмонтон» готов предложить контракт с зарплатой в $14 млн в год. А ещё полюбуйтесь на девушку Макдэвида! В общем, всё у хоккеиста складывается на загляденье.

Тарасенко на вейкборде

Вдоволь навалявшись на пляже, семья Тарасенко перешла на активный отдых. Жена Яна и старший сын выбрали водные лыжи, а форвард «Сент-Луиса» покатался на вейкборде — водной доске.

Мамин во Флориде

Новый сезон Максим Мамин начнёт в системе «Флориды Пантерз». 22-летний нападающий уже отправился за океан осваиваться. В солнечном Майами, кажется, Максим чувствует себя замечательно.

Новоселье у Марченко

Алексей и Ульяна Марченко устроили новоселье в Москве. К ним гости заглянули и Дмитрий Орлов с женой. «Желаю светлого уютного спокойствия, весёлых праздников и радостных событий, приятных новостей и добрых гостей», — написала Варвара Орлова у себя в «инстаграме».

Годовщина Нестеровых

Съездив на рыбалку и встретившись с друзьями-хоккеистами, Никита начал больше внимания уделять супруге Екатерине. Тем более на днях пара отпраздновала годовщину свадьбы.

Бои Панарина

Беспечно проводил летние каникулы Артемий Панарин до того момента, как узнал об обмене в «Коламбус». Например, показывал мастер-класс Конору Макгрегору. Оппонент 25-летнего форварда — Игорь Величкин.

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Панарин – в «Коламбусе», Павел Буре – во «Флориде», Алексей Жамнов – в «Чикаго». Вспоминаем «бомбовые» обмены россиян в НХЛ.

Стильный Любимов

Роман Любимов пока не решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Зато уже как следует отдохнул на море.

Сложный выбор Малкина

Евгений Малкин продолжает веселить своих подписчиков забавными фотографиями и смешными комментариями. На этот раз нападающий «Питтсбурга» выставил фото, на котором выбирает подгузники. «Сложный выбор», — так охарактеризовал Евгений своё занятие.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Алексей Береглазов Артемий Панарин Владимир Тарасенко Евгений Малкин Максим Мамин Никита Нестеров Роман Любимов Фото
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28 июня 2017, среда
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