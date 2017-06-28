Ковальчук может стать партнёром Панарина, Макдэвиду будут платить $ 13 млн

«Коламбус» заинтересован в Ковальчуке, Сведберга не будет в «Югре», а Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL.

Всё-таки «Коламбус»?

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон подтвердил интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку.



«Я думаю, у нас есть к нему интерес. Но куда он в итоге пойдёт, не знаю. У меня были переговоры с его агентом. Мы поговорим ещё, и генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен примет решение. Мы смотрим на нашу команду, и нам ещё есть чем заняться. Есть места в составе, которые должны быть заполнены. Мы пытаемся это сделать», – заявил президент американской команды.

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.

Что ж, 1 июля нас может ждать интересная развязка эпопеи с переходом Ковальчука. Питерские «армейцы» и ещё несколько клубов НХЛ также жаждут заполучить Илью.

«Салават» попрощался со Сведбергом

«Салават Юлаев» официально объявил о расставании с вратарём Никласом Сведбергом. Контракт голкипера с уфимским клубом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил хоккеиста за профессиональное отношение к делу и пожелал ему успехов в карьере. Сведберг выступал за команду из Уфы на протяжении двух сезонов и выиграл бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2015/16.



Генеральный менеджер ханты-мансийской «Югры» Евгений Хацей, в которой работает Игорь Захаркин, опроверг возможность приглашения в команду Сведберга. «На данный момент никаких новых приобретений не будет, все позиции в команде – закрыты. Сведберга не возьмём, у нас есть вратари», — заявил Хацей «Чемпионату».

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Скривенс — в Уфе

Как стало известно «Чемпионату», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Ранее генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что в течение нескольких недель будет объявлено о подписании контракта с новым голкипером-легионером.



В сезоне-2016/17 вратарь провёл 55 матчей регулярного чемпионата, пропустил 2,28 шайбы в среднем за матч и отразил 91,8% бросков. В 5 матчах плей-офф Скривенс попустил 3,55 шайбы в среднем за матч и отразил 89,6% бросков.

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В лагере новичков «Вегаса» занимаются три российских хоккеиста

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории тренировочный лагерь для новичков. На базе команды из Лас-Вегаса занимаются 44 хоккеиста. В их числе тренируются три российских хоккеиста – голкипер Максим Жуков, а также защитники Дмитрий Осипов и Алексей Соловьёв.



При этом из трёх российских игроков в лагере новичка Национальной хоккейной лиги только вратарь Максим Жуков был выбран «рыцарями» на драфте НХЛ-2017 под общим 96-м номером.

«Флорида» не хочет отпускать Ягра

Переговоры между клубом «Флорида Пантерз» и легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром продолжаются. При этом, как сообщают чешские СМИ, клуб готов подписать контракт с игроком в случае уменьшения зарплаты. По прошлому соглашению Ягр получил $ 4 млн плюс бонусы.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени. Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведённых матчей в лиге. Ягр — второй бомбардир за всю историю НХЛ.

Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL

Российский нападающий Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта Канадской хоккейной лиги. Его выбрал клуб «Барри Кольтс» (OHL), в который недавно перешёл Алексей Липанов.



Липанов и Свечников выступали в одной тройке в юниорской сборной России на последнем чемпионате мира, где завоевали бронзовые награды. В прошлом сезоне хоккеист выступал в USHL. Брат Андрея Свечников, Евгений Свечников, был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 19-м номером.

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У Макдэвида будет самая большая зарплата в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подпишет с клубом новый контракт. Как сообщается, новое соглашение будет сроком на восемь лет, 20-летний хоккеист будет получать за сезон около $ 13 млн.



Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.