Радулов, Шаттенкирк и ещё 9 лучших НСА межсезонья в НХЛ

1 июля в НХЛ открывается трансферное окно. Мы уже рассказывали об игроках в статусе ограниченно свободных агентов, выходящих на рынок, а также о звёздных ветеранах, рассчитывающих на продолжение карьеры в НХЛ. Теперь вспоминаем о лучших НСА, за которых будут бороться клубы лиги.

Опытный чешский нападающий — самый лакомый кусок из «Аризоны», не считая ветерана Шейна Доана, который 1 июля станет свободным агентом. Врбата стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды в прошлом сезоне, набрав 55 (20 + 35) очков, и наверняка убедил боссов «койотов», что в условиях перестройки ему должны предложить новый контракт.

А в том, что в «Аризоне» происходят перемены, сомневаться не приходится. Покинул клуб голкипер Майк Смит, не один сезон бывший первым номером в воротах «койотов», а также Шейн Доан, самый преданный хоккеист современности. Взамен команда смогла усилиться вратарём Раантой, защитником Яльмарссоном, форвардами Степаном и Кемпе.

Что касается Радима Врбаты, то ему сейчас 36 лет — до ветеранского возраста пока недотягивает. Чех – не чужой для «койотов», он несколько раз уходил из Аризоны, чтобы вернуться, а последнее возвращение породило один из его лучших сезонов в карьере. Однозначно после открытия рынка свободных агентов к Врбате будет интерес, и не только со стороны клуба из штата Большого каньона.

Крис Верстиг

Очень привлекательным игроком на рынке свободных агентов станет 31-летний защитник Крис Верстиг, который минувший чемпионат провёл в «Калгари», где набрал в «регулярке» 37 (15 + 22) очков. Верстиг ударно начал свою карьеру в НХЛ, результативно выступая за «Чикаго», а в 2010 году Крису покорился его первый кубок Стэнли.

Затем Верстиг несколько лет провёл во «Флориде», но спустя некоторое время был возвращён «Блэкхоукс», где выиграл второй трофей. Со временем результативность Верстига упала, он покинул «Чикаго» и последние два года провёл в командах не своего уровня.

Этим летом защитник, находящийся в самом хоккейном возрасте, ждёт интересных предложений, чтобы вновь вернуться в энхаэловскую элиту и бороться за главный командный приз НХЛ.

Сэм Ганье

Ганье в своё время считался весьма перспективным форвардом, будущей звездой НХЛ, но на драфте Сэма выбрал «Эдмонтон», который до недавнего времени пользовался дурной славой кладбища молодых талантов. Несмотря на это, Ганье не растворился, неплохо проявлял себя, но не смог ни вывести «нефтяников» на новый уровень, ни раскрыть до конца кладезь своего таланта.

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После семи лет в «Ойлерс» Ганье пустился в поиски себя, поиграл за «Аризону», «Филадельфию» и «Коламбус», а теперь вновь стал свободным агентом, но впервые в карьере – неограниченным. Теперь Ганье вправе сам выбирать себе новую команду, и после лучшего в карьере сезона центрфорвард замахнулся на «Чикаго», выразив интерес в продолжении карьеры в составе «Блэкхоукс».

Томас Ванек

Лакомым кусочком для многих клубов НХЛ с наступлением 1 июля станет лучший австриец в истории лиги Томас Ванек. Это прирождённый снайпер, много лет отдавший «Баффало», а затем пустившийся в скитания по НХЛ.

Летом Ванек наверняка обретёт новый клуб, где в полной мере будет востребован его бомбардирский талант.

Несмотря на постоянную смену клубной прописки, Ванек в каждой команде держит заданную планку по набору очков в сезоне. Вот и в прошлом чемпионате, который он начинал в «Детройте», а заканчивал во «Флориде», австриец в общей сложности набрал 48 (17 + 31) результативных баллов.

«Пантерам» нет никакого смысла предлагать новый контракт Ванеку, который выглядит лишним в этой молодой, не решающих турнирных задач команде, поэтому летом Томас наверняка обретёт новый клуб, где в полной мере будет востребован его бомбардирский талант.

Хоккеист, которого обсуждают вне зависимости от того, по какую сторону океана он выступает, яркий в общении и талантливый и взрывной на льду – всё это про Александра Радулова, судьба которого волнует всю российскую хоккейную общественность. Радулов провёл отличный сезон в «Монреале», набрав 54 (18 + 36) очка и заработав, по его мнению, на большой долгосрочный контракт.

Однако, видение ситуации у боссов «Хэбс» оказалось несколько иным, и стороны на данный момент не могут договориться о продолжении сотрудничества.

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Старт рынка свободных агентов должен рассудить руководство «Монреаля» и игрока. Если на хоккеиста будет серьёзный спрос, значит Радулов не просто набивает себе цену, и в такой ситуации «Хэбс» потеряет талантливого россиянина, ведь если бы «Монреаль» хотел продлить Радулова, то сделал бы это заранее.

Если же предложения не посыпятся на Радулова, то правым останется «Монреаль», не пожелавший переплачивать за проведшего пусть и хороший, но пока только один сезон форварда.

Майк Фишер

«Нэшвиллу» в это межсезонье крайне важно не растерять ту команду, которая сумела выйти в финал кубка Стэнли. Защитная линия «хищников» находится на контрактах, наверняка готовятся новые предложения для Арвидссона и Джохансена, а вот Джеймса Нила не удалось оградить от «Вегаса».

Ещё одной важной фигурой команды, безусловно, был её капитан в минувшем сезоне Майк Фишер. 37-летний хоккеист провёл добротный сезон, набрав по итогам «регулярки» 42 (18 + 24) очка, и был крайне полезен не только на обеих сторонах площадки, но и в раздевалке. Фишер – это игрок с ярко выраженными лидерскими качествами, не гнушающийся выполнять большой объём черновой работы, но в то же время умеющий результативно сыграть у чужих ворот.

Такие двусторонние форварды в НХЛ бесценны, поэтому борьба «Нэшвилла» с другими клубами за своего капитана может оказаться нешуточной.

Ник Бонино

Оппонент Фишера по финальной серии кубка Стэнли и коллега по амплуа two-way форварда Ник Бонино также становится свободным агентом. Для Бонино прошедший сезон стал всего вторым в форме «Питтсбурга», однако за это короткое время он стал важнейшей частью победного механизма «пингвинов», особенно полезно выступая в плей-офф.

«Питтсбургу» этим летом не нужно ломать голову над тем, как сохранить в составе своих лидеров, и вполне можно сосредоточиться на глубине состава и попытаться сохранить Коннора Шири, Джастина Шульца, Криса Куница и того же Бонино.

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Впрочем, Бонино, заработавший за два сезона отличную репутацию, вполне может рассмотреть и другие варианты: возможно, в другом клубе на него будут рассчитывать не только как на двустороннего форварда-универсала.

Кевин Шаттенкирк, Джастин Уильямс

«Вашингтону» в это межсезонье не позавидуешь, у многих хоккеистов клуба закончились действующие контракты, и некоторые из них требуют серьёзного продления, как, например, соглашения Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова или Андре Бураковски.

Помимо ограниченно свободных агентов «Кэпиталс» нужно что-то решать и с игроками в статусе НСА. Недавно был продлён Тиджей Оши, теперь ждут своей очереди Шаттенкирк и Уильямс.

В «Вашингтоне» Шаттенкирк чувствовал себя немного не в своей тарелке, и далеко не факт, что «Кэпиталс» потратится на новый контракт для Кевина.

Один из самых талантливых защитников современного хоккея по ходу прошлого сезона оказался в стане «столичных», а до этого успешно выступал за «Сент-Луис», где набирал не менее сорока очков за сезон. В «Вашингтоне» Шаттенкирк чувствовал себя немного не в своей тарелке, и далеко не факт, что «Кэпиталс» потратится на новый контракт для Кевина. Слухи отправляют Шаттенкирка то в «Тампу», то в «Рейнджерс».

Что касается Уильямса, то как раз для него у «Вашингтона» уже наверняка готово новое контрактное предложение. Опытнейший форвард, трёхкратный победитель кубка Стэнли за свою карьеру прошёл путь от элитного снайпера в «Каролине» до двустороннего форварда в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне», а в минувшем чемпионате опять был крайне полезен для своей команды. Такие игроки, как Уильямс – на вес золота, и если «Кэпиталс» поскупится на предложение, то Джастин без проблем найдёт себе новый клуб.

Мартин Ганзал

В межсезонье наверняка сменит команду чех Мартин Ганзал, который не смог стать элитным бомбардиром НХЛ, но свои 40 очков за сезон наберёт всегда. После долгих лет в «Финиксе» и «Аризоне» Ганзал в прошлом сезоне очутился в «Миннесоте», которой этим летом придётся попотеть, чтобы пролезть под потолок зарплат.

Увеличения зарплаты требуют Гранлунд и Нидеррайтер, в платёжке продолжают учитываться тяжёлые контракты Сутера и Паризе, и в такой ситуации «дикарям» может стать просто не до Ганзала с его зарплатой в $3,5 млн.

Учитывая, что владелец «Миннесоты» жалеет о приобретении Ганзала, а в «Аризоне» скучают по нападающему, вполне возможно, что Мартин в следующем сезоне вернётся в клуб, которому отдал 10 лет карьеры.

Учитывая, что владелец «Миннесоты» жалеет о приобретении Ганзала, а в «Аризоне» скучают по нападающему, вполне возможно, что Мартин в следующем сезоне вернётся в клуб, которому отдал 10 лет карьеры.

Брайан Джионта

На рынок свободных агентов этим летом выходит некогда один из лучших бомбардиров лиги, а ныне капитан «Баффало» Брайан Джионта. Конечно, к 38 годам Брайан растерял результативность, которой блистал в составе «Нью-Джерси» и в начале выступлений за «Монреаль», но этого хоккеиста на льду уважают не за статистику, а за огромный опыт, харизму и лидерские качества. Джионта на протяжении семи сезонов подряд носит капитанскую нашивку, даже несмотря на смену команды.

Возможно, в следующем сезоне Брайану уже никто не будет платить $4.25 млн. в год, как это было по предыдущему контракту, и Джионте придётся согласиться на эти условия, но всё же нет сомнений, что американец будет востребован в следующем сезоне НХЛ.