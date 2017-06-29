«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

Прошедшие семь дней вновь не принесли активизации на трансферном рынке. Двукратный чемпион мира защитник Константин Корнеев официально оформил соглашение с череповецкой «Северсталью». Кроме этого клуб усилился ещё несколькими защитниками: на полноценный контракт пришёл Станислав Калашников из «Кузни», а на просмотровый были приглашены Алексей Шестопалов, Денис Ванин и Максим Рогов.

Главное событие последних семи дней связано с тем, что защитник «Локомотива» Владислав Гавриков принял решение остаться в России ещё на два года и подписал контракт с петербургским СКА. Своё решение он объяснил желанием сыграть на ближайшей зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Кого продавать СКА и почему Уфа рассталась со Сведбергом? Мнения экспертов Кто из 13 защитников СКА кандидат на выход, каковы шансы Григоренко на Олимпиаду и почему Уфа расходится со Сведбергом? Мнения экспертов.

До открытия лагерей клубов лиги осталось совсем немного времени, и непонятно, кто будет выступать за московское «Динамо». Существует вероятность, что все игроки системы получат статус неограниченно свободного агента, ряд молодых хоккеистов уже отправился в Северную Америку, а на тех, кто не вызывает такого интереса за океаном, началась охота здесь. ЦСКА хочет заполучить Мэта Робинсона, а «Салават Юлаев» — Артёма Фёдорова. Также появилась информация, что «Динамо» покинут Максим Карпов и Егор Дугин.

Не лучше дела в другом динамовском коллективе, который базируется в Минске. На днях клуб расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, которому не пришёлся по душе новый вектор развития коллектива, основанный на отказе от легионеров. Тем самым у московского «Динамо» нет состава, а у минского – тренерского штаба. А ведь медосмотры в ряде клубов начнутся уже 2 июля.

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.

Восточная конференция

На Востоке вновь привлёк к себе внимание нижнекамский «Нефтехимик». Клуб заключил контракт с защитником Олегом Пигановичем, пропустившим прошлый сезон из-за травмы, пробное соглашение подписал игрок обороны Алексей Волгин. Омский «Авангард» вернул из CHL нападающего Дмитрия Жукенова, а «Автомобилист» — Владимира Кузнецова. Оба хоккеиста выступали в QMJHL.



«Салават Юлаев» наконец-то официально расторг контракт с голкипером Никласом Сведбергом, которым недовольно руководство клуба. По слухам, швед мог оказаться в «Югре», но в клубе опровергли всякий интерес к нему. Новым иностранным голкипером в столице Башкортостана должен стать канадец Бен Скривенс, выступавший год назад в минском «Динамо».



Владивостокский «Адмирал» расторг соглашение с форвардом Владимиром Ткачёвым, в клубе пояснили, что это всего лишь «технический момент». А по факту хоккеисту позволили спокойно съездить в лагеря развития клубов НХЛ, которые проходят в эти дни в Канаде и США. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» официально заключил контракты с защитником Евгением Рыбницким и форвардом Этаном Вереком.