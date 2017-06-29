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Итоги заседания правления Федерации хоккея России, 29 июня 2017 года
Фото: fhr.ru
Текст: Владислав Уткин

Канада сыграет на Кубке Первого канала. Итоги заседания правления ФХР

ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличит число участников Кубка Первого канала.
29 июня 2017, четверг. 18:15. Хоккей

29 июня в музее хоккея в Москве состоялось заседание правления Федерации хоккея России, на котором были подведены итоги сезона-2016/17. Повестка дня состояла из 10 пунктов, среди которых был отчёт о деятельности федерации, отчёт о выступлении сборных команд, обсуждались основные направления работы федерации в следующем сезоне, а также утверждались положения о деятельности агентов, аттестации тренеров, о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ.

«Сборным поставлена оценка удовлетворительно»

После заседания правления к прессе вышел исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, который рассказал обо всех принятых решениях.

— Это было отчётно-годовое заседание правления ФХР. Был принят отчёт за год о проделанной работе, представлен план работы по основным направлениям деятельности федерации в следующем сезоне. Также был представлен отчёт о выступлении сборных в сезоне, выступление было признано удовлетворительным. Но это в большей степени формальность, потому что мы должны предоставить это в Министерство спорта. Где-то получилось больше, где-то меньше, но практически все находятся в медалях. Были приняты очень важные документы. Это положение о переходах юниоров и порядке подписания первого профессионального контракта. Для работы школ в регионах это очень важный документ. Революционных вещей там нет. С 12 лет у нас идут платные переходы, а в последний выпускной год – только по соглашению сторон. Мы определили такие новшества, как обязательное выделение денег тренерам при подписании хоккеистом первого профессионального контракта. Тренер должен получать вознаграждение, когда его воспитанник подписывает профессиональное соглашение.

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На сегодняшний день существует ситуация, когда имеет место некорректное поведение со стороны тренеров или родителей в школах. Реального механизма влияния в рамках административного кодекса нет, потому что эти вопросы не обозначены. Сегодня мы приняли декларацию поведения, которая позволит федерации в большей степени влиять на те процессы, которые происходят в школах в отношениях между игроками, тренерами и родителями. Также было принято за основу положение об аккредитации хоккейных агентов. По новой редакции «Закона о физкультуре и спорте» мы это должны делать совместно с профессиональной хоккейной лигой, в данном случае с КХЛ. Поэтому сегодня правление федерации приняло это решение за основу и направило его в КХЛ. Мы существенно увеличим сбор за аккредитацию.

Министерство спорта предварительно согласовало положение по аттестации тренеров. Вчера мы получили согласование, и сегодня приняли это положение. В наступающем сезоне мы начнём эту деятельность. Будут аттестованы все действующие тренеры. Мы будем взаимодействовать с высшими школами тренеров для более тщательной аттестации их программ.

Было принято принципиальное решение о создании филиалов ФХР в регионах. Политика федерации сегодня осуществляется через Межрегиональные координационные центры, а это некоммерческие организации, которые не являются её членами. Это слабоуправляемая, рыхлая структура, она не позволяет нам эффективно проводить свою политику в масштабах страны. Поэтому мы создадим филиалы, которые будут соответствовать федеральным округам. Это Северо-Запад, Юг, Сибирь, Урал, Дальний Восток и Поволжье. Мы не будем создавать филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, потому что это излишний бюрократический организм, так как федерация хоккея Москвы находится здесь, она проводит очень много соревнований, и мы с ней будем контактировать напрямую, на договорной основе. Филиалы будут заниматься организацией и проведением региональных соревнований, заполнением реестра, в который будут входить все хоккеисты, а также внедрением развитием программ, утверждаемых ФХР.

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Предварительно 12 октября будет проведена внеочередная конференция, где примут участие все региональные федерации, там мы примем решение о создании филиалов. Также будут внесены изменения в состав правления, потому что, к сожалению, у нас есть люди, которые ушли. Это Владимир Владимирович Петров. Также есть члены правления, деятельность которых далека от хоккея, соответственно, какие-то изменения будут сделаны.

Что касается сборных, то мы готовимся по нашему плану. У нас был план А и план Б на Олимпиаду, и это накладывает определённые требования. КХЛ пошла нам навстречу, предоставив достаточно времени для подготовки к Олимпиаде. У нас будут расширенные турниры. Вы знаете, что в ноябре сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе Евротура в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала.

— Это была наша идея?
— Да, это было наше приглашение. Мы все вместе общались в Кёльне, там были европейцы, канадцы и американцы. Корейцы тоже просятся. Это не утверждено, но пока есть такой план, чтобы сыграли шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Южная Корея.

— В таком составе пройдут все этапы Евротура?
— Нет, речь идёт только о Кубке Первого канала конкретно.

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— Что можете сказать по ситуации с призовыми для студенческой сборной?
— Хочу внести ясность. Универсиада – это не совсем наше соревнование. ФХР только формирует команду специалистов, игроков и так далее. В этом мероприятии принимало участие Министерство спорта. Всё финансирование, перелёты, проживание – это не наше дело и не наша задача. Получилась такая ситуация, что они выиграли, их поздравили, мальчиков-девочек свозили в Красноярский край на встречу с президентом Российской Федерации. Есть прекрасные фотографии и отчёты, но потом оказалось, что они никому не нужны. Сейчас мы обратились в Министерство спорта и Студенческий спортивный союз и попросили как-то этот вопрос решить. Но я думаю, что в любом случае мы их финансово поддержим. Может быть, не в тех объёмах, как основные сборные. Мы их поддержим, это однозначно, но пока речь идёт о том, что мы обратились с просьбой выполнить обещания и обязательства со стороны Минспорта и Студенческого спортивного союза и отметить ребят. Важны же не только фотографии с президентом. Тем более что там есть игроки из Высшей лиги: пять игроков из Твери, где не лучшая финансовая ситуация.

Такого, как с «Динамо», не должно быть в хоккее высших достижений и в такой стране, как Россия.

— Как в ФХР реагируют на ситуацию с московским «Динамо»?
— Следим за ситуацией в «Динамо», она нас не радует, она лежит в правовом поле КХЛ. Реальных рычагов, чтобы вмешаться, у нас нет: прийти и денег дать мы не можем. Мы следим за ситуацией, находимся в консультациях с новым и частично со старым руководством, такого не должно быть в хоккее высших достижений и в такой стране, как Россия.

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— Было принято положение о переходах юниоров, как это может повлиять на отток игроков за океан?
— Есть ряд мер, направленных на отток игроков, но главные меры – это повышение уровня соревнований, повышение систем отбора в школах. Едут во многом от этого. Ввели право школы требовать возврата денег, если он хочет уехать по собственному желанию. Всё это будет опубликовано.

— Обсуждалось ли проведение женского и мужского юниорского чемпионатов в следующем сезоне?
— По женскому ЮЧМ мы находимся в переговорах с Уфой. Идёт активная работа над сметой, разделением обязанностей, по логотипам ничего не решали. Просто отметили, что в условиях международного бойкота, когда многие федерации теряют соревнований, то ФХР приносит новые соревнования.

— Когда станут известны участники следующего сезона ВХЛ?
— Думаю, завтра будут понятны участники следующего чемпионата ВХЛ, это зависит от позиции московского «Динамо», от этого зависит Балашиха и Тверь частично. Плюс китайские товарищи должны дать конкретный ответ, они хотят сделать второй клуб недалеко от Харбина, будет выезд на два города.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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