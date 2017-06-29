Да Коста уезжает в НХЛ, а календарь КХЛ не готов из-за «Динамо»

Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала, Да Костой интересуются в НХЛ, а судьба игроков «Динамо» прояснится 4 июля – в итогах дня.

Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала

Об этом после заседания правления Федерации хоккея России сообщил её исполнительный директор Дмитрий Курбатов. По его словам, достигнуто принципиальное соглашение об участии канадской команды в турнире. Также, по его словам, в состав участников соревнования может добавиться сборная Южной Кореи. Ранее стало известно, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии.

«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Также Курбатов сообщил, что выступление сборных России в сезоне-2016/17 оценили на удовлетворительно.

«Сборным за сезон поставлена оценка «удовлетворительно», почти все в медалях, но это больше технический момент. Были приняты важные документы, о порядке подписания первого профессионального контракта, так, чтобы тренеры получали вознаграждение», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Канада сыграет на Кубке Первого канала. Итоги заседания правления ФХР ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличит число участников Кубка Первого канала.

Тимченко: КХЛ не может составить календарь, пока нет ясности с «Динамо»

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига пока не может составить календарь на следующий сезон, так как на данный момент нет ясности с московским «Динамо».

«На данный момент мы не можем представить календарь на следующий сезон КХЛ, так как пока мы не знаем, сможет ли в нём принять участие московское «Динамо», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Игрокам и клубному персоналу уже на протяжении нескольких месяцев не выплачивают зарплату, и в это же время было создано новое юридическое лицо, от лица которого КХЛ приняла заявку на участие в следующем чемпионате. Однако хоккеисты отказываются подписывать с ним контракты, ожидая, когда старая организация погасит перед ними долги.

Заседание по присвоению игрокам «Динамо» статуса НСА состоится 4 июля

Заседание дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги по присвоению ряду игроков АНО ОХК «Динамо» (Москва) статуса «неограниченно свободный агент» состоится 4 июля, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«В дисциплинарный комитет КХЛ поступил ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва) о присвоении им статуса «неограниченно свободный агент». Заседание по данным делам назначено на вторник, 4 июля 2017 года», — говорится в сообщении лиги.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

Дрегер: Да Коста будет в следующем сезоне играть в НХЛ, к нему большой интерес

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер заявил, что, по имеющимся у него сведениям, французский нападающий ЦСКА Стефан Да Коста со следующего сезона будет выступать в Национальной хоккейной лиге. Как сообщается, к французскому игроку есть большой интерес среди клубов лиги.

«Многие команды интересуются Да Костой. Он намерен дебютировать в НХЛ в следующем сезоне», — написал журналист в своём «твиттере».

В прошедшем сезоне Да Коста сыграл в «регулярке» КХЛ 24 матча, набрав 20 (9+11) очков.

В церемонии прощания с Михаилом Бутурлиным произошли изменения

Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Церемония прощания с арбитром будет проходить в воскресенье, 2 июля, на ледовой «Арене Мытищи» с 12:00.

Похороны пройдут на Волковском кладбище. Все, кто захочет проститься с Михаилом Бутурлиным, смогут сделать это на «Арене Мытищи». Отпевание начнётся в 13:00 в храме Воскресения Христова на территории Волковского кладбища.

В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф. Обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».