Дюшейн, Емелин и ещё 8 игроков, которые ждут обмена в НХЛ

Найдёт ли «Колорадо» покупателя на Мэтта Дюшейна, избавится ли «Вегас» от Алексея Емелина и «сплавит» ли «Оттава» Дина Фанёфа?

Жаркое лето в НХЛ продолжается, и за пару дней до открытия рынка свободных агентов возможна новая волна интересных обменов. Разбираемся, кто может стать их главными фигурантами.

з. Марко Сканделла («Миннесота»)

Сканделла был одним из наиболее вероятных кандидатов на обмен ещё до драфта расширения. Контракт 26-летнего оборонца ($ 4 млн) будет действовать ещё три сезона, и за такие деньги уроженец Квебека мог бы набирать побольше, чем 13 очков за сезон. Тем не менее потенциал Сканделлы позволяет ему быть крепким защитником в составе двух первых пар и приносить пользу в качестве леворукого универсала.

Заинтересованных в его услугах достаточно много: здесь и «Бостон», у которого неравномерно укомплектована оборона, и «Монреаль», с которым «Миннесота», похоже, не горит желанием осуществлять обмен, и «Тампа», стремящаяся увеличить глубину состава. Обмен Сканделлы позволит «Уайлд» чувствовать себя более уверенно при подписании новых контрактов с Нино Нидеррайтером и Маркусом Гранлундом, которые остаются в статусе ограниченно свободных агентов.

з. Крис Танев («Ванкувер»)

«Ванкувер» не слишком агрессивно «торговал» 27-летним Таневым во время драфтов, но босс «Кэнакс» Джим Бенинг не исключил возможности обмена. «Мы говорили с некоторыми командами о возможности сделки. Крис, наверное, наш лучший защитник на данный момент. Но у нас недостаточно глубокая оборона, чтобы кого-то обменивать, не получив взамен квалифицированного молодого защитника», — сказал Бенинг, и в этих словах слышится явное сожаление о потере Никиты Трямкина.

25-летний Кейн подходит к заключительному году своего контракта ($ 5,25 млн за сезон), и его продуктивность явно оставляет желать лучшего. Шесть лет назад он провёл свой лучший сезон, выступая за «Виннипег» (57 очков), но с тех пор даже близко не подошёл к этой отметке результативности. Спешить с обменом Эвандера, который обладает непростым характером, «клинки» не будут: места под потолком у «Баффало» предостаточно, что позволяет разработать как долгосрочную сделку, так и полностью отказаться от варианта обмена и оставить Кейна у себя, если он вдруг разыграется.

з. Тайсон Бэрри («Колорадо»)

Талантливый 25-летний Бэрри вполне может пригодиться самому «Колорадо», но в случае приличной компенсации Сакик вполне может рассмотреть возможность его обмена. Среди безумных слухов, касавшихся Бэрри, фигурировал обмен в «Вашингтон» на Ти Джея Оши, но этот вариант явно не стоит принимать всерьёз. В любом случае появление на рынке молодого праворукого защитника с хорошим будущим вполне способно вызвать большой интерес у покупателей.

Дюшейн – самый популярный хоккеист среди тех, чьё имя называют среди возможных героев рынка трейдов. У форварда «Колорадо» сложились не самые хорошие взаимоотношения с руководством команды, а обмен нападающего, сыгравшего ниже своих возможностей в прошлом сезоне (41 очко в 77 матчах), вполне укладывается в стратегию начавшейся перестройки состава у «лавин». Недостатка в слухах, которые касаются Дюшейна, нет: среди возможных покупателей называют и «Каролину», и «Нэшвилл», а такой зубр заокеанской журналистики, как Эллиотт Фридман, даже сделал предположение о наличии интереса у «Айлендерс» и «Питтсбурга».

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По информации от обозревателя официального сайта НХЛ Дэна Роузена, «Колорадо» стремится усилить оборону, поскольку по пропущенным голам «Эвеланш» — абсолютно худший клуб лиги в прошлом году (3,37 шайбы за матч). В этой связи было бы логично предположить, что главным претендентом на Дюшейна являются «хищники», которым нужно возмещать потерю Джеймса Нила, но никого из топ-4 своих оборонцев (Суббан, Йози, Эллис, Экхольм) «Предаторз» продавать не хочет. Отдавать 26-летнего нападающего за бесценок босс «лавин» Джо Сакик также не спешит, так что сериал с Дюшейном может длиться ещё достаточно долго.

з. Алексей Емелин («Вегас»)

«Золотые рыцари» продолжают распродажу защитников, которых Джордж Макфи набрал более 10 человек на драфте расширения. Один из них – 31-летний Алексей Емелин, контракт которого ($ 4,1 млн) заканчивается через год, и который достаточно недёшев для хоккеиста сугубо разрушительного амплуа. Тем не менее на россиянина есть спрос: свои предложения по Алексею уже высказала «Оттава» и, как ни странно, «Монреаль», который может вернуть Емелина, если что-то пойдёт не так в переговорах с Андреем Марковым.

з. Джейсон Демерс («Флорида»)

Демерс – качественный двусторонний защитник, но «пантеры» отчаянно пытаются сбросить лишнюю нагрузку на платёжную ведомость после неутешительного итога прошлого сезона. Даже Яромиру Ягру, зарабатывавшему $ 4 млн, предложено сократить свои финансовые аппетиты, и в этом свете 29-летний Демерс, получающий на полмиллиона больше, в новую стратегию южан вписывается плохо. Защитник, способный перемещать шайбу и играть в силовом стиле, — весьма привлекательная добыча на рынке, но у Демерса есть пункт в контракте, согласно которому хоккеист может представить клубу список из 8 команд, куда его нельзя обменять. В «Торонто», куда сватают защитника, он наверняка перейти захочет, но взамен «кленовым листьям» придётся расстаться с кем-то из качественных молодых нападающих.

з. Дион Фанёф («Оттава»)

Перед драфтом расширения Фанёф отказался убрать из контракта запрет на обмен, но выдал руководству клуба список из 12 команд, куда он не прочь перейти. Известно, что 32-летний канадец, обладающий гигантским контрактом на $ 7 млн за сезон, включил туда «Монреаль», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», и последний является одним из наиболее возможных мест «приземления» Диона.

«Обмен Фанёфа на бывшего капитана «Лос-Анджелеса» Дастина Брауна имеет определённый смысл. У Брауна средняя зарплата $ 5,87 млн и контракт на 5 лет, у Фанёфа – $ 7 млн на 4 года», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, но возможность этой сделки ограничивают всё те же «танцы с обменными списками», который есть и у форварда «Кингз».

з. Лука Сбиса («Вегас»)

Швейцарский защитник «Голден Найтс» — ещё один вариант торговли для генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи. У 27-летнего Сбисы начинает действовать последний год нынешнего контракта, и швейцарец вполне подойдёт тем командам, которым нужен надёжный и опытный «домосед», получающий менее $ 4 млн в год. Многие считают стиль игры габаритного Сбисы устаревшим, поскольку защитник иногда выглядит излишне медлительным, но свой спрос на таких игроков в НХЛ всегда был.

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н. Маркус Крюгер («Чикаго»)

Форвард не попал в список защищённых на драфте расширения, однако «Вегас» предпочёл ему защитника Ван Римсдайка. Тем не менее «чёрным ястребам» нужно продолжать приводить платёжную ведомость в порядок, а для этого с кем-то из нынешних хоккеистов придётся прощаться, и о желании обменять именно Крюгера руководство «Блэкхоукс» не скрывает. Обмен тормозит финансовый нюанс, по которому уроженец Стокгольма должен получить от «ястребов» подписной бонус в размере $ 2 млн. Покупатель на Крюгера пока называется только один (всё тот же «Вегас»), а на замену шведу Стэн Боумэн, похоже, готовит возвращение ещё одного старого знакомого – ветерана Патрика Шарпа.