Орлов остался в «Вашингтоне»! Россиянин получит $ 30,6 млн за 6 лет

Орлов подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», Горди Дуайер пришёл в минское «Динамо», а Дмитрий Юдин отправился в «Спартак».

Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Орловым. Об этом сообщает Monumental Network. Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн.

25-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 33 (6+27) очка при показателе полезности "+30". В 13 матчах плей-офф сделал три голевые передачи при показателе полезности "-1". В сезоне-2016/17 он заработал $ 2,57 млн по однолетнему контракту.

Сам Орлов не смог сдержать радостных эмоций после подписания нового соглашения.

«Очень счастлив остаться в „Вашингтоне“! Ценю наших болельщиков и партнёров по команде, жду следующего сезона с нетерпением!» — написал Орлов в своём «инстаграме».

Драйзайтль, Веннберг и ещё 12 лучших ОСА НХЛ этого лета Клубы НХЛ сделают всё возможное, чтобы оставить этих хоккеистов в своём составе.

Мирослав Шатан станет генеральным менеджером сборной Словакии

Легендарный в недавнем прошлом форвард сборной Словакии Мирослав Шатан стал её генеральным менеджером. Об этом информирует сайт ИИХФ.Также сообщается, что он возглавит национальную программу Словакии по развитию хоккея. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на год. Шатан начал поиски главного тренера для сборной Словакии.

У Мирослава уже есть опыт работы генеральным менеджером на уровне национальных команд. На прошедшем в сентябре Кубке мира он возглавлял сборную Европы, которая дошла до финала турнира.

42-летний Шатан начал профессиональную карьеру в сезоне-1991/92 и завершил выступления в 2014 году. На счету хоккеиста 1136 матчей в Национальной хоккейной лиге, а в сезоне-2008/09 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В Континентальной хоккейной лиге Шатан выступал за «Слован» на протяжении двух сезонов.

Горди Дуайер возглавит минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о смене наставника команды. Вместо Крейга Вудкрофта, который возглавлял коллектив в прошлом сезоне, на тренерский мостик встанет Горди Дуайер, известный по работе в загребском «Медвешчаке». Официальный сайт белорусского клуба сообщает о том, что со специалистом уже есть предварительная договорённость.

Дуайер два сезона возглавлял покинувшую в настоящее время КХЛ хорватскую команду «Медвешчак» — ему не удалось вывести её в плей-офф. Ближе к концу регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Медвешчак» устроил распродажу игроков, а чуть позже в швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» ушёл и сам наставник.

При Крейге Вудкрофте «Динамо» в прошлом сезоне заняло шестое место в Западной конференции, но в первом раунде плей-офф уступило «Локомотиву».

Владимир Денисов уходит из «Трактора»

Защитник Владимир Денисов покидает хоккейный клуб «Трактор». 33-летний игрок провёл за челябинскую команду 73 матча.

Денисов перешёл в команду по ходу сезона-2015/16 из «Ак Барса» и с тех пор провёл за «Трактор» 73 матча, в которых набрал 5 (2+ 3) очков при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Денисова 357 матчей и 59 очков. В сезоне-2014/15 хоккеист дошёл с «Ак Барсом» до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где его команда уступила СКА. В том же сезоне защитник занял первое место в КХЛ по числу силовых приёмов — 227.

Дмитрий Юдин ушёл из СКА в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию

Состав московского «Спартака» пополнил 21-летний защитник питерского СКА Дмитрий Юдин. Стороны произвели обмен, в ходе которого красно-белые заплатили за хоккеиста денежную компенсацию. Его соглашение со столичным клубом рассчитано на два года.

Дмитрий Юдин является воспитанником нижнетагильского хоккея, в системе СКА он оказался в сезоне-2012/13. С тех пор защитник выступал в клубах МХЛ и ВХЛ, а в 2014-2015-м провёл первый полноценный сезон в КХЛ, став вместе с командой обладателем Кубка Гагарина. Тогда же он выиграл серебряную медаль молодёжного чемпионата мира. В минувшем сезоне защитник провёл за СКА 16 матчей, но очков не набрал. Также на его счету 5 (1+4) очков в пяти матчах в ВХЛ за «СКА-Нева».

Юдин пройдёт медосмотр в «Спартаке» и в понедельник отправится со своей новой командой на сбор в Чехию.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

Руководство «Динамо» ответило Тимченко

Руководство московского «Динамо» сделало заявление, в котором ответило Геннадию Тимченко на его слова о невозможности составления календаря чемпионата КХЛ на следующий сезон ввиду неясности положения дел в команде.

«На замечание члена правления Федерации хоккея России, председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадия Тимченко о невозможности составления календаря на предстоящий сезон КХЛ председатель ВФСО «Динамо» В.И. Стржалковский считает необходимым сделать следующее заявление:

ООО «Хоккейный клуб «Динамо» подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017–2018 гг. В соответствии с регламентом КХЛ хоккейный клуб «Динамо» предоставил все необходимые документы и подтверждения. Согласно утверждённому плану предсезонной подготовки согласованный состав игроков приступает с 3–4 июля к медицинскому осмотру, а затем направляется в Республику Беларусь для прохождения учебно-тренировочных сборов. По возвращении со сборов команда примет участие в соревнованиях на Кубке мэра Москвы.

Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа, не существует, и клуб, как и руководство ВФСО «Динамо», всегда открыт для диалога и консультаций», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте общества.