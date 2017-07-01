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Евгений Дадонов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Дадонов во «Флориде»! Каким будет открытие трансферного окна для россиян?

1 июля за океаном открывается рынок свободных агентов. Станут ли его героями Андрей Марков, Александр Радулов и Илья Ковальчук?
1 июля 2017, суббота. 10:00. Хоккей

Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Дадонов договорился о подписании контракта с «Флоридой Пантерз», сообщает TSN. 28-летний хоккеист подпишет с «пантерами» трёхлетний контракт с зарплатой в $ 4 млн в год. Отметим, что Дадонов уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год.

1 июля контракты с клубами НХЛ должны подписать ещё ряд российских хоккеистов.

н. Александр Радулов («Монреаль»)

Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем» ровно год назад – 1 июля 2016 года, но спустя 365 дней Александр снова вынужден заниматься поисками работодателя. За этот год маятник успел качнуться несколько раз: Радулов очаровал болельщиков своей результативной игрой и хоккейной страстью, убедил общественность в том, что повзрослел и изменился, но затем последовали неудача в плей-офф, развод с супругой и трудные переговоры с генеральным менеджером «хабов» Марком Бержевеном.

Во всех возможных рейтингах свободных агентов Радулов – один из главных героев. По неофициальной информации, в Александре проявили заинтересованность около десятка команд. В стане «Канадиенс» он, вероятно, уже не останется: в середине марта нападающий опроверг информацию о том, что просит у «Монреаля» восьмилетний контракт, но уровень требований Радулова всё равно оказался для клуба слишком высок. «У нас есть ограничения. Да, мы разговаривали, но ничего не решили», — заявил Бержевен во время драфта юниоров, и не исключено, что перед самым открытием рынка «Монреаль» отдаст права на переговоры с Александром какой-то другой команде за небольшую компенсацию.

По информации обозревателя TSN Пьера Лебрюна, 30-летний Радулов просит от энхаэловских боссов контракт на шесть лет, в то время, как ему предлагают в два раза меньший срок. Среди команд, претендующих на приглашение россиянина, чаще других называют «Каролину», «Даллас», «Флориду», «Рейнджерс» и «Вегас». «Ураганы» вряд ли смогут соблазнить Александра, поскольку уже достаточно давно обитают в подвале турнирной таблицы, сомнителен и вариант с «Флоридой». А вот в случае договорённости с «Рейнджерс» это будет большим всплеском на рынке и весьма выгодно для нью-йоркцев, которые недавно отправили в «Аризону» одного из своих лучших форвардов Дерека Степана. Однако усиления у «синерубашечников» требует центральная линия, а не фланг, что также добавляет работы менеджменту «рейнджеров». Что же касается «Вегаса», то этот вариант сомнителен с точки зрения спортивных перспектив, но беспроигрышен в плане личной популярности и денег: новой команде нужна яркая звезда, и колоритный «мальчиш-плохиш» великолепно подходит на эту роль.

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В любом случае Радулову придётся делать выбор, который определит его будущее минимум на 3-4 года, которые могут стать для Александра самыми успешными в энхаэловской карьере.

з. Андрей Марков («Монреаль»)

38-летний Марков всю карьеру провёл в «Канадиенс» и там же хочет её завершить, о чём Андрей сам заявил после окончания сезона. «Бензобак» у Маркова ещё полон горючего – россиянин сможет быть полезен команде и в большинстве, и в равных составах. Кроме всего прочего, в его пользу говорят такие важные в отношении «Монреаля» нюансы, как 15-летняя преданность клубу и наличие канадского гражданства. В случае если «канадцы» решили не бороться за Радулова, то свободные деньги для подписания Маркова должны найтись без проблем, а сам Андрей может ещё больше усилить уважение к своей персоне со стороны болельщиков, если чуть-чуть «подвинется» по сумме контракта.

з. Дмитрий Куликов («Баффало»)

Дмитрию необходима полная перезагрузка карьеры после крайне неудачного прошлого сезона. 26-летний Куликов смог оправиться от тяжёлой травмы спины, и отъезд из депрессивного «Баффало» должен пойти ему только на пользу. Несмотря на относительно молодой возраст, защитник обладает солидным опытом (более 500 матчей в НХЛ), и работу себе наверняка найдёт, пусть для этого и придётся немного отступить от прежнего уровня финансовых требований.

н. Наиль Якупов («Сент-Луис»)

Реальные шансы Наиля заинтересовать собой клуб НХЛ сокращаются с каждым днём. Увы, свежий старт в «Сент-Луисе» обернулся для Якупова очередным невзрачным сезоном, и даже смена на тренерском мостике «Блюз» не принесла долгожданного облегчения. На драфте расширения Наиль не попал в список защищённых, контракта на следующий сезон у него нет, а 9 (3+6) очков в 40 матчах – не самые привлекательные цифры при поиске работодателя. Если бы Якупов был неприхотливым силовым нападающим 3-4-го звена, которым можно заткнуть любую дыру в составе, его шансы на трудоустройство были бы гораздо выше. Но талантливый российский технарь, игра которого полностью зависит от вдохновения и наличия квалифицированных партнёров, вряд ли способен вызвать серьёзный интерес на рынке. Впрочем, торопиться с выводами не стоит, поскольку нынешнее лето в НХЛ уже богато на разные неожиданности и сюрпризы, а примеров, когда игрок возрождал свою карьеру, находясь в нижней точке, можно привести достаточно много. Другое дело, что, скорее всего, для получения своего шанса Якупову придётся подождать до конца лета.

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н. Александр Бурмистров («Аризона»)

Бурмистров здорово себя проявил, оказавшись в «Аризоне» (14 очков в 26 матчах), и даже предполагалось, что «койоты» будут защищать его на драфте расширения. Однако генменеджер клуба Джон Чайка решил иначе, воплотив в жизнь амбициозные планы по кадровому усилению, и теперь перспективы Бурмистрова выглядят уже не так здорово. На контракте у «койотов» уже шесть центральных нападающих, и сохранять россиянина «Аризона» вряд ли будет. Договор у россиянина был весьма скромный ($ 1,55 млн в год), и на схожих условиях он может найти работу в НХЛ, несмотря на солидную конкуренцию.

н. Михаил Григоренко («Колорадо»)

Ещё один российский центр, оказавшийся на распутье. За пять лет, проведённых в НХЛ, Михаилу так и не удалось полностью раскрыть свой потенциал, и продолжать отношения с Григоренко «Колорадо» явно не планирует. Для Григоренко имело бы смысл немного подождать, пока схлынет первая волна активности после открытия рынка, тем более что финансовые требования Михаила близки к минимальным, но ожидание может закрыть возможность возвращения в КХЛ, где в его услугах заинтересован ЦСКА.

з. Никита Нестеров («Монреаль»)

Переход из «Тампы» в «Монреаль» не стал счастливым для Нестерова, который провёл за «Канадиенс» лишь 13 матчей и не получил от клуба нового контрактного предложения. Занижать финансовые требования Нестерову уже некуда – сумма предыдущего договора составляла всего $ 725 тыс., но если у Никиты есть желание остаться в НХЛ, то челябинцу ещё рано думать о возвращении в Россию. Универсальный защитник, обладающий опытом игры на Кубке мира и не требующий большого оклада, может быть востребован на рынке, особенно чуть ближе к старту сезона.

н. Сергей Калинин («Торонто»)

Судьба Сергея вряд ли решится 1 июля, поскольку шансов остаться в НХЛ у него почти нет. В феврале он был обменян из «Нью-Джерси» в «Торонто», но за канадский клуб не сыграл ни одного матча, выступая только в АХЛ. В конце апреля «Авангард» обменял права на Калинина в СКА, и «приземления» бывшего «ястреба» мы вправе ожидать именно там.

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з. Фёдор Тютин («Колорадо»)

Год назад «Коламбус» выкупил два оставшихся года действовавшего контракта Фёдора, но тогда Тютин смог достаточно быстро договориться с «Колорадо», пойдя на двукратное уменьшение зарплаты. В прошедший год какого-то особого прорыва в игре защитника не случилось (13 очков в 69 матчах), а особенно неудачным можно считать показатель полезности (-25). 19 июля Тютину исполнится 34 года, и не исключено, что в предстоящем сезоне он предпримет попытку вернуться в КХЛ.

Илья Ковальчук в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

Илья Ковальчук в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

Фото: Reuters

н. Илья Ковальчук

Какой из клубов сделает «оптимистичное заявление» относительно подписанного контракта с Ильёй, остаётся только догадываться. Однако очевидно, что вектор предпочтений Ковальчука, ранее строго направленный за океан, несколько поменялся, и теперь 17-й номер готов рассмотреть вариант остаться в России ещё на сезон. Все североамериканские инсайдеры твердят про «сложную и запутанную ситуацию» с Ковальчуком, не забывая отмечать его эффективность, что подтверждается цифрами статистики. Вполне возможно, что решение Ильи последует не 1 июля, а чуть позже, когда немного осядет пена первых сделок на рынке свободных агентов, а у клубов появится ясность относительно собственных финансовых возможностей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Бурмистров Александр Радулов Андрей Марков Дмитрий Куликов Илья Ковальчук Михаил Григоренко Наиль Якупов Никита Нестеров
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