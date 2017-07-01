Пешки Яковлева. Почему в уходе Гаврикова виноват сам «Локомотив»

С того момента, когда было объявлено о переходе Владислава Гаврикова из «Локомотива» в СКА, прошло чуть меньше недели, но эмоции от самого громкого трансфера этого лета не утихают. Не так уж и много в КХЛ внутрилиговых трансферов между клубами, ставящими перед собой самые высокие задачи. Впрочем, после продажи Гаврикова в кубковых амбициях «Локомотива» волей-неволей начинаешь сомневаться.

Вообще, комментарии, которыми оба клуба сопроводили новость о трансфере Гаврикова, стоит включить в учебник по пиару с пометкой «как не надо делать». Что ни строчка, то абсурд. Ярославцы, заявив о том, что продав своего воспитанника, находятся на правильном пути, расписались в готовности быть донорами для клуба из Северной столицы. То, что простительно «Кузне» или «Сибири», выглядит дико применительно к трёхкратным чемпионам России.

СКА купил Гаврикова у «Локомотива»! Всего за 115 млн рублей Владислав Гавриков перешёл в СКА, «Кузню» допустили к ВХЛ, а Бурмистров покинет «Аризону» — в итогах дня.

Быть эдаким хоккейным «Удинезе» не зазорно, но только если продажа своих воспитанников или перепродажа заезжей молодёжи – это единственная возможность существования. «Локомотив», за спиной которого стоит богатая история и такая могущественная структура, как РЖД, в другой ситуации. Всего пару месяцев назад «железнодорожники» почти на равных бились со СКА в финале конференции, а теперь в другой битве – трансферной — выбрасывают белый флаг.

Не менее комично выглядит и пресс-релиз СКА. Петербуржцы получили бы куда меньше гневных отзывов, если бы просто объявили о переходе Гаврикова. Сейчас мы вынуждены читать о партнёрских отношениях с «Локомотивом» и благодарностях РЖД как спонсору клуба. «Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр», — всё это звучит не иначе как насмешка. Впрочем, прикрываться благими намерениями питерским «армейцам» не впервой.

Забавными выглядят и попытки СКА откреститься от суммы трансфера, которая первой появилась в сообщениях «Чемпионата». На новость о том, что Гавриков обошёлся петербуржцам в 115 млн рублей, клуб с берегов Невы отреагировал в свойственном ему стиле, затеяв игру «Опровергни фейк». Ирония в том, что СКА не уточнил, больше реальная сумма трансфера или меньше, а вскоре коллеги из «Бизнес Online» опубликовали свою версию, согласно которой «армейцы» выложили за защитника…125 млн. Если это так, то нам даже немного совестно, что мы невольно занизили сумму столь важной для российского хоккея сделки.

На самом деле в сумме трансфера Гаврикова, будь она 115 или 125 млн, нет ничего сенсационного. За Сергея Шумакова и Максима Шалунова ЦСКА выложил по 150 млн рублей, хотя ни тот, ни другой на чемпионате мира не играли. Всё те же московские «армейцы» несколько лет назад заплатили за партнёра Гаврикова по сборной России Богдана Киселевича 100 млн. Для нефтегазовых олигархов словно не существует сумм меньше этой «заветной» отметки. Да и о чём говорить, если за одни только права на Евгения Кузнецова, не собирающегося в ближайшие годы в Россию, СКА готов раскошелиться на 150 млн?

«Впрочем, ничего нового», — могли бы сказать мы словами одного одиозного телеведущего. Да только сейчас речь идёт о воспитаннике «Локомотива» и, по совместительству, об одном из самых прогрессирующих защитников страны. В том, что он покинул берега Волги, принято обвинять как СКА, так и самого Владислава. Мол, предал родной клуб, погнался за длинным рублём и так далее. Конечно, далеко не все болельщики «Локомотива» бросают ему в спину проклятия, тем более есть надёжный громоотвод из трёх букв. Но что если посмотреть на эту историю под другим углом?

Если бы случай с Гавриковым был единичным, можно было бы и СКА в ограблении ярославского клуба обвинить, и самого игрока задеть по касательной. Однако этот трансфер – не единственный пример того, как руководство «Локомотива» цинично и без сожалений отпускает своих лидеров. Как правило, всё в тот же клуб из Санкт-Петербурга. За Егора Яковлева «железнодорожники» перестали бороться, когда в результате торгов сумма контракта защитника достигла 90 млн рублей. Не стали ярославцы держаться и за Сергея Плотникова, когда тот решил вернуться в Россию из-за океана. Да и сам Плотников не горел желанием вновь надевать форму «Локомотива» по причинам, о которых мы ещё поговорим.

Что, если СКА вовсе не грабитель, силой забирающий игроков «Локомотива», а просто клуб, готовый подобрать тех, за кого особо не держатся в Ярославле? Помните ли вы хотя бы одного хоккеиста, за которого руководство «железнодорожников» по-настоящему боролось? И не стоит всё сводить только к «гонке вооружений». Порой разницу в контрактном предложении можно компенсировать чем-то неосязаемым, но не менее важным для игроков – человеческим отношением. «Локомотив» же показывает, что незаменимых нет, а каждый хоккеист – это лишь шестерёнка в большом механизме. Вот и про Гаврикова между строк читается: «Уйдёт один – воспитаем других».

Можно уважать Юрия Яковлева за то, что он придерживается определённых принципов и не даёт игрокам больше, чем они, по его мнению, заслуживают. Бизнес — и ничего личного. Если бы все руководители в нашем хоккее имели такую позицию, быть может, и не было бы в КХЛ раздутых зарплат. Вот только у этой разумной, на первый взгляд, стратегии есть и обратная сторона. Президент «Локомотива» настолько дистанцируется от игроков, порой даже не отвечая на их звонки, что у них могут закрасться справедливые сомнения: а так ли я нужен клубу и всему хоккейному Ярославлю?

«Локомотив» показывает, что незаменимых нет, а каждый хоккеист – это лишь шестерёнка в большом механизме.

«Мы провели переговоры с Ярославлем, но «Локомотив» пока не готов пойти на наши условия. Отношение к Локтионову со стороны клуба не совсем адекватное», – рассказал о ходе переговоров в интервью нашему порталу Игорь Ларионов. Если бы это касалось только Локтионова и его агента, на это можно было бы закрыть глаза. Ларионов – не самый простой человек, а как любому агенту ему свойственно преувеличивать значимость своих клиентов. Но в том-то и дело, что то самое «не совсем адекватное отношение» — это не только про Локтионова, но и про Гаврикова. По нашей информации, Владислав с начала года терпеливо ждал предложения от родного клуба, шли дни, месяцы, но оно никак не поступало. К тому же в Ярославле ему готовы были дать контракт только на один год, тогда как в Санкт-Петербурге положили на стол двухлетнее соглашение.

Можно только догадываться, почему в Ярославле не боролись за Гаврикова, чьи требования по зарплате были умеренными. Возможно, менеджмент «Локомотива» заранее смирился с тем, что защитник в межсезонье подпишет контракт с «Коламбусом». У Владислава же были иные планы. В отличие от Антипина, Миронова, Шипачёва и других россиян, отправившихся в НХЛ этим летом, он по-настоящему мечтает сыграть на Олимпиаде. После того как Гавриков стал самым полезным игроком сборной России на чемпионате мира и весь турнир отыграл в первой паре, эта цель стала осязаема. Не предложив своему воспитаннику контракт, «Локомотив», по сути, не оставил ему выбора: либо переезжаешь в Санкт-Петербург с высокими шансами на поездку в Пхёнчхан, либо отправляешься в НХЛ и остаёшься без Олимпиады.

Олимпиада важнее НХЛ. Кто остался в России ради поездки в Пхёнчхан Гавриков отказал «Коламбусу» и перешёл в СКА, а Ткачёву пообещали звёздного партнёра в тройку. Кто ещё решил остаться в России для ОИ?

Мученика делать из Гаврикова, разумеется, не стоит. Ему пусть и непросто дался уход из родного клуба, в СКА, помимо возможности сыграть в Корее, его ждёт борьба за кубок, хорошее жалование и доверие со стороны Знарка, который высоко ценит ярославца. Нет смысла оправдывать и СКА, который прежде всего сработал не на усиление олимпийской сборной, а на устранение одного из конкурентов. Вот только всё это не отменяет того, что «Локомотив» в этой истории – вовсе не жертва, как пытаются представить многие, а полноправный участник сделки, который пожинает то, что сеет. Когда другой талантливый воспитанник клуба, насмотревшийся на отношение к Гаврикову, примет решение уйти туда, где его больше ценят, никто этому уже не удивится.