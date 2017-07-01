Белов поднялся на вулкан, а Гончаров съездил на сельскую дискотеку

Салак здоров
Голкипер «Сибири» пропустил большую часть предыдущего сезона из-за травмы. Сейчас Александр вновь в строю! «Салак готов к предсезонным нагрузкам и тренировкам», — сообщила пресс-служба новосибирского клуба.
Питомец Квартальнова
В семействе Квартальновых пополнение! «Знакомьтесь, новый член семьи Гоша», — написал Никита у себя в «инстаграме».
Свадьба Устинского
Июнь — пара хоккейных свадеб. На этой неделе очередь дошла до голкипера «Автомобилиста» Игоря Устинского и его избранницы Ксении. От души поздравляем молодожёнов с этим радостным событием!
Трямкина ушатали
Никита уже во всю тренируется и готовится к новому сезону в составе родного «Автомобилиста». «Это вратарь Владимир Сохатский ушатал меня на своей вратарской… Но на самом деле Вовке надо ещё поработать», — написал Трямкин.
Казанский сёрфер Панин
Вернувшись из Америки, Григорий отправился в Казань, где покатался на сёрфе. На доске Панин держится уверенно.
Довольные Тихоновы
Отпуск у игроков КХЛ подходит к концу, и остаётся лишь пара свободных денёчков. Виктор Тихонов проводит их с семьёй и котом. Кажется, только рыжий питомец не рад этому.
Шестёркин уже на льду
А вот Игорь Шестёркин тренировки и не бросал. Перед началом сборов со СКА голкипер вдоволь позанимался на рижском льду в школе вратарей. К конкуренции с Коскиненом Игорь готов!
Вратари на рыбалке
Илья Сорокин и Семён Варламов встретились в Колорадо и отправились на рыбалку. Интересно, какой будет улов у голкиперов?
Беловы на вулкане
Антон Белов с семьёй отправился на Сицилию. Защитник СКА добрался до действующего вулкана Этна. Антон, аккуратнее, вы нам ещё нужны в новом сезоне!
Гончаров — на дискотеку
Весело проводит время Максим Гончаров. Защитник «Салавата Юлаева» разъезжает на мопеде по деревне. «В соседнее село на дискотеку», — написал хоккеист.
Гавриков покоряет Манхэттен
Новость о переходе в СКА застала Владислава в Нью-Йорке. Гавриков полетал на вертолёте над Манхэттеном, а затем отправился в Коламбус, куда его пригласили представители «Блю Джекетс».