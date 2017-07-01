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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Белов, Шестёркин, Панин, Гончаров, Гавриков — в обзоре соцсетей КХЛ
Фото: instagram.com/whitetyson77
Текст: Дарья Тубольцева

Белов поднялся на вулкан, а Гончаров съездил на сельскую дискотеку

Панин катался на сёрфе, Шестёркин занимался в Риге, Гавриков покорял Манхэттен, а Гончаров гонял по селу — в обзоре аккаунтов игроков КХЛ.
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Салак здоров

Голкипер «Сибири» пропустил большую часть предыдущего сезона из-за травмы. Сейчас Александр вновь в строю! «Салак готов к предсезонным нагрузкам и тренировкам», — сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Питомец Квартальнова

В семействе Квартальновых пополнение! «Знакомьтесь, новый член семьи Гоша», — написал Никита у себя в «инстаграме».

Свадьба Устинского

Июнь — пара хоккейных свадеб. На этой неделе очередь дошла до голкипера «Автомобилиста» Игоря Устинского и его избранницы Ксении. От души поздравляем молодожёнов с этим радостным событием!

Трямкина ушатали

Никита уже во всю тренируется и готовится к новому сезону в составе родного «Автомобилиста». «Это вратарь Владимир Сохатский ушатал меня на своей вратарской… Но на самом деле Вовке надо ещё поработать», — написал Трямкин.

Казанский сёрфер Панин

Вернувшись из Америки, Григорий отправился в Казань, где покатался на сёрфе. На доске Панин держится уверенно.

Довольные Тихоновы

Отпуск у игроков КХЛ подходит к концу, и остаётся лишь пара свободных денёчков. Виктор Тихонов проводит их с семьёй и котом. Кажется, только рыжий питомец не рад этому.

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Шестёркин уже на льду

А вот Игорь Шестёркин тренировки и не бросал. Перед началом сборов со СКА голкипер вдоволь позанимался на рижском льду в школе вратарей. К конкуренции с Коскиненом Игорь готов!

Вратари на рыбалке

Илья Сорокин и Семён Варламов встретились в Колорадо и отправились на рыбалку. Интересно, какой будет улов у голкиперов?

Беловы на вулкане

Антон Белов с семьёй отправился на Сицилию. Защитник СКА добрался до действующего вулкана Этна. Антон, аккуратнее, вы нам ещё нужны в новом сезоне!

Гончаров — на дискотеку

Весело проводит время Максим Гончаров. Защитник «Салавата Юлаева» разъезжает на мопеде по деревне. «В соседнее село на дискотеку», — написал хоккеист.

Гавриков покоряет Манхэттен

Новость о переходе в СКА застала Владислава в Нью-Йорке. Гавриков полетал на вертолёте над Манхэттеном, а затем отправился в Коламбус, куда его пригласили представители «Блю Джекетс».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Салак Антон Белов Виктор Тихонов-младший Владислав Гавриков Григорий Панин Игорь Шестёркин Илья Сорокин Максим Гончаров Никита Квартальнов Никита Трямкин Фото
Новости. Хоккей
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