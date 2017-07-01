Открытие рынка свободных агентов. Дадонов перешёл во «Флориду»! LIVE

Клубы НХЛ получат право подписывать контракты со свободными агентами. Кто возьмёт Александра Радулова, Андрея Маркова и других?

Орлов остался в «Вашингтоне»! Россиянин получит $ 30,6 млн за 6 лет Орлов подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», Горди Дуайер пришёл в минское «Динамо», а Дмитрий Юдин отправился в «Спартак».

Радулов, Шаттенкирк и ещё 9 лучших НСА межсезонья в НХЛ Эти игроки вольны сами выбирать себе новую команду. Кто удивит НХЛ неожиданным решением?

21:14. Тем временем, «Лос-Анджелес» подписал контракт с белорусским защитником Степаном Фальковским на три года.

21:06. Пока небольшое затишье, мы вам расскажем, что Александр Овечкин провёл мальчишник! Главная свадьба лета впереди.

20:56. «Нэшвилл» продолжает усиляться, новичок команды форвард Скотт Хартнелл, контракт на один год с суммой в $ 1 млн.

20:50. Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман объявил о подписании контракта с защитником Дэном Жирарди на два года с зарплатой $ 3 млн за сезон. 33-летний Жирарди ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

20:40. Евгений Дадонов официально подписал контракт с «Флоридой» на три года. В общем, «Dady's home».

20:39. В Северной Америке шутят на тему обменов вратарями между клубами. А ещё сколько голкиперов вернулось в своей команды: Линдбек — в «Нэшвилл», Джонсон — в «Баффало».

20:35. Сделки идут одна за одной. А о Яромире Ягре пока ни слова. Наш корреспондет Дмитрий Ерыкалов уже начал волноваться.

20:30. Власич безусловно рад, что продолжит выступать за «Сан-Хосе» практически до конца своей карьеры.

20:25. «Анахайм» близок к тому, чтобы заполучить голкипера Райана Миллера! В прошлом сезоне американец выступал за «Ванкувер».

20:20. Майкл Каммальери возвращается в «Лос-Анджелес», контракт на один год. Уже в далёком 2001 году «короли» выбрали его на драфте НХЛ под общим 49-м номером.

20:15. Защитник Кэм Фаулер будет продолжать играть за «Анахайм», как минимум ещё 8 лет. За это время он заработает $ 52 млн! Ещё из новостей, «Питтсбург» нашёл второго вратаря в лице финна Антти Ниеми, который мог оказаться в «Салавате Юлаеве».

20:10. Помните латвийского голкипера Кристерса Гудлевскиса, который когда-то играл в МХЛ? Теперь он «островитянин».

20:05. «Сан-Хосе» продлил контракты с голкипером Мартином Джонсом и защитником Марком-Эдуардом Власичем! Соглашение с Власичем рассчитано на 8 лет с зарплатой $ 56 млн, а Джонса — 6 лет и $ 34,5 млн.

20:00. Нападающий Сэм Ганье перешёл из «Коламбусаз» в «Ванкувер». Семья Сэма счастлива!

19:55. Нападающий Мартин Ганзал заключил контракт с «Даллас Старз», сообщает TSN. Это вам, конечно, не Радулов, но тоже усиление. Соглашение с Мартином рассчитано на три года, за это время хоккеист заработает $ 14,25 млн.

19:45. И вновь возвращаясь к Радулову… Теперь понятно, как идут переговоры в НХЛ. Тайна раскрыта! Победитель в этой игре и получит Александра.

19:40. Финский голкипер Харри Сятери, известный нам по выступлению за «Витязь», должен вот-вот заключить контракт с «Флоридой».

19:35. Последние новости: «Детройт» заключил контракт с защитником Тревором Дейли. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 3,178 млн. Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн.

19:30. «Даллас» и «Монреаль» ведут борьбу за Радулова, сообщает инсайдер ESPN Пьер Лебрюн. «Флорида», которая тоже претендовала на Александра из борьбы, по всей видимости, выбыла.

19:20. Защитник Карл Алзнер заключил пятилетний контракт с «Монреалем».

19:15. Форвард Патрик Шарп возвращается в «Чикаго». С «Блэкхокс» Шарп выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы). Последние 2 сезона он провел в «Далласе».

19:05. ОФИЦИАЛЬНО! Дмитрий Куликов перешёл в «Виннипег». Контракт рассчитан на три года. Не самый плохой вариант для российского защитника, и зарплата очень солидная.

19:00. Рынок официально открыт! Ждём первую бомбу.

18:55. Любопытная таблица. Журналисты The Hockey News рассчитали зарплаты топ-30 свободных агентов НХЛ. Александр Радулов с 5 млн долларов на почётном втором месте.

18:50. А вот и первое интервью Сергея Калинина в качестве игрока СКА. Изучаем комментарий.

Калинин: рад, что оказался в СКА, хочу выиграть с командой кубок

18:45. Что касается Александра Бурмистрова, то он может оказаться в «Ванкувере». Его зарплата составит 900 тыс долларов в год. По окончании минувшего сезона «Аризона» не стала продлевать контракт с Бурмистровым.

18:35. Ого-го! Дмитрий Куликов может оказаться в «Виннипеге». Об этом сообщает Эксперт TSN Даррен Дрегер. Весьма неожиданно. Последним россиянином в «Джетс» был Александр Бурмистров.

18:30. «Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Гарретом Уилсоном. Соглашение рассчитано на двухлетний срок, средняя годовая зарплата игрока будет составлять примерно $ 650 тыс.

18:25. Нападающий Ник Бонино согласовал контракт с «Нэшвиллом». Соглашение рассчитано на четыре года. Ух, порядка 30 переходов ожидается в первый час открытия рынка!

18:20 По всей видимости, защитник Кевин Шаттенкирк перейдёт в «Рейнджерс».

18:10. Яромира Ягра не будет во «Флориде»! Эту информацию подтвердил агент игрока Петр Свобода.

Ягр: пытаюсь дозвониться клубам НХЛ, но никто не берёт трубку

18:00. Пока мы все ждём новостей о будущем российских звёзд, случают и мелкие переходы. «Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с защитником Олегом Сосуновым. 19-летний игрок был выбран на драфте НХЛ в прошлом году в шестом раунде. В прошедшем сезоне молодой хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге за ярославский «Локо».

17:50. Кого нам ещё ждать в СКА? Может быть, Наиля Якупова, права на которого приобрёл петербургский клуб месяц назад? Напомним, что «Сент-Луис» не сделал квалификационного предложения 23-летнему нападающему.

17:40. Оперативный комментарий Дмитрия Ерыкалова по переходу Сергея Калинина.

17:32. А вот и первый громкий переход! СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение рассчитано на три года. Ранее игрок выступал в Северной Америке, минувший сезон провел в «Нью Джерси» и «Торонто Марлис».

17:30. Ещё одна интрига — где окажется Александр Радулов. После успешного сезона в «Монреале» 30-летний нападающий запросил солидный контракт у «Канадиенс» на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год. «Монреаль» готов предложить контракт лишь на три года. Куда приведут переговоры игрока с канадской командой? Между прочим, Радулов, который 1 июля может стать свободным агентом, получил предложения о контракте от 10-11 клубов НХЛ. Да и в России не забывают об Александре. Несомненно, ЦСКА готов предложить очень солидную зарплату форварду. Да и любой другой клуб КХЛ не отказался бы от услуг Радулова.

17:20. Напомним, что рынок свободных агентов НХЛ откроется ровно в 19.00 мск. И сразу стоит ждать громких сделок! С большой долей вероятности российский нападающий Евгений Дадонов заключит контракт с «Флоридой». Как сообщает TSN, 28-летний хоккеист подпишет с «пантерами» трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере $ 4 млн в год. Отметим, что Дадонов уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год. Ранее была информация, что в услугах Евгения заинтересован «Вегас». Сегодняшняя новость, видимо, расстроила российского новичка «Голден Найтс» Вадима Шипачёва.

17:10. Один из главных действующих лиц этого межсезонья для российских болельщиков, конечно же, Илья Ковальчук. По данным BC Sports, российский форвард ведёт переговоры с «Коламбусом», «Рейнджерс» и «Торонто». Не стоит сбрасывать со счетов и петербургский СКА. Член совета директоров питерских «армейцев» Александр Медведев анонсировал «оптимистичное заявление» относительно подписанного контракта с Ильёй. Развязка близка!

17:05. 1 июля отмечается День Канады — главный государственный праздник страны кленового листа. Именно в этот день 150 лет назад был подписан акт о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада. Рынок свободных агентов НХЛ традиционно открывается в этот праздник. Вместе с защитником «Нэшвилла» Пи-Кей Суббаном поздравляем всех жителей Канады!

17:00. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Национальной хоккейной лиге открывается рынок свободных агентов, когда клубы получают право подписывать контракты с любимыми хоккеистами. С большим интересом ждём, как разрешится судьба россиян Александра Радулова, Андрея Маркова, Дмитрия Куликова, Михаила Григоренко, Фёдора Тютина, Никиты Нестерова, Сергея Калинина, Романа Любимова, Наиля Якупова. Среди других свободных агентов стоит выделить защитника Кевина Шаттенкирка, форвардов Джо Торнтона, Патрика Марло и Яромира Ягра.