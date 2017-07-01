Калинин перешёл в СКА, в НХЛ массово подписывают свободных агентов

Сергей Калинин вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА, «Виннипег» подписал контракт с Дмитрием Куликовым на $ 13 млн – в итогах дня.

Калинин перешёл в СКА

Хоккейный клуб СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение рассчитано на три года. Ранее игрок выступал в Северной Америке, минувший сезон провёл в «Нью Джерси» и «Торонто Марлис».

«Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России. Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своём клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил. После перехода в «Торонто» Сергей Калинин не провёл в НХЛ ни одного матча. Хоккеист, чья карьера в КХЛ шла по нарастающей, очевидно, не сумел быстро проявить себя за океаном, и для его будущего также гораздо полезнее вернуться в нашу лигу, а не продолжать тратить годы на игры в низших североамериканских лигах», — сказал вице-президент клуба Роман Ротенберг «Чемпионату».

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Куликов стал игроком «Виннипег Джетс»

Защитник Дмитрий Куликов перешёл в «Виннипег Джетс». Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, хоккеист заключил трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «-26». Ранее Куликов играл за «Флориду Пантерз», который выбрал его на драфте 2009 года под общим 14-м номером. В НХЛ на его счету 143 (30+113) очка в 507 играх. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.

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Дадонов вновь стал «пантерой»

«Флорида Пантерз» объявил о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Евгением Дадоновым. Россиянин уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год.

Последние три сезона он выступал в КХЛ за питерский СКА и завоевал с командой два Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 форвард провёл 53 матча и набрал 65 (30+35) очков. В плей-офф Дадонов отыграл 18 матчей, набрал 19 (9+10) очков и помог СКА завоевать Кубок Гагарина.

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Массового ухода игроков из «Динамо» не будет

Руководитель Профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился новыми подробностями о сложной финансовой ситуации в московском «Динамо».

«Лига приняла решение провести в ближайший вторник заседание дисциплинарного комитета, на котором, надеемся, будут удовлетворены заявления ряда хоккеистов „Динамо“ об их признании неограниченно свободными агентами (НСА). Это позволит игрокам в максимально сжатые сроки найти новую работу, не потерять профессиональный статус. Во-вторых, с таким алгоритмом решения проблемы согласились в руководстве ООО „Динамо“. Видим в этом профессиональный подход, который позволяет наименее болезненно переформатировать популярный клуб. Это вселяет оптимизм.

Сколько игроков 4 июля будут претендовать на статус НСА? В ООО «Динамо» уже есть понимание, кто из игроков составит костяк бело-голубой команды, поэтому массового выхода на рынок неограниченно свободных агентов мы не ждём», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Галиев возвращается в Россию

Форвард системы «Вашингтон Кэпиталз» Станислав Галиев принял решение вернуться в Россию, чтобы побороться за место в сборной России на Олимпиаде.

«Решение вернуться в Россию я принял прежде всего из-за желания пробиться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Кроме того, понял, что спустя пять лет в системе «Вашингтона» пришло время что-то менять. Сложно развиваться, играя в четвёртом звене или в АХЛ. Позапрошлый сезон для меня не заладился, я провёл слишком мало игр. Прошлый тоже начался с травм, но, когда восстановился и набрал форму, я начал показывать свою игру, прибавил. Теперь хочу выйти на новый уровень.

Пока сложно говорить, в каком клубе КХЛ продолжу карьеру. Есть интересные варианты. Конечно, важно, чтобы этот клуб боролся за Кубок Гагарина, но прежде всего он должен быть заинтересован во мне. Я долго не играл в России, но правила и требования везде примерно одинаковые, так что не думаю, что возникнут проблемы с адаптацией. Мои козыри — скорость и бросок, постараюсь использовать их на сто процентов», — сказал Галиев «Чемпионату».

Радулов выбирает между «Монреалем» и «Далласом»

Контрактная ситуация Александра Радулова остаётся неизменной — он до сих пор без контракта. По информации из Северной Америки, россиянин выбирает между «Далласом» и «Монреалем». Лидер «Старз» Джейми Бенн в шутку рассказал, как клубы делят игрока.