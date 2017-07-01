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Хоккей. Итоги главных событий дня 1 июля 2017 года
Фото: РИА «Новости»
Текст: Роман Соловьёв

Калинин перешёл в СКА, в НХЛ массово подписывают свободных агентов

Сергей Калинин вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА, «Виннипег» подписал контракт с Дмитрием Куликовым на $ 13 млн – в итогах дня.
1 июля 2017, суббота. 22:02. Хоккей

Калинин перешёл в СКА

Хоккейный клуб СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение рассчитано на три года. Ранее игрок выступал в Северной Америке, минувший сезон провёл в «Нью Джерси» и «Торонто Марлис».

«Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России. Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своём клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил. После перехода в «Торонто» Сергей Калинин не провёл в НХЛ ни одного матча. Хоккеист, чья карьера в КХЛ шла по нарастающей, очевидно, не сумел быстро проявить себя за океаном, и для его будущего также гораздо полезнее вернуться в нашу лигу, а не продолжать тратить годы на игры в низших североамериканских лигах», — сказал вице-президент клуба Роман Ротенберг «Чемпионату».

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Куликов стал игроком «Виннипег Джетс»

Защитник Дмитрий Куликов перешёл в «Виннипег Джетс». Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, хоккеист заключил трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «-26». Ранее Куликов играл за «Флориду Пантерз», который выбрал его на драфте 2009 года под общим 14-м номером. В НХЛ на его счету 143 (30+113) очка в 507 играх. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.

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Дадонов вновь стал «пантерой»

«Флорида Пантерз» объявил о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Евгением Дадоновым. Россиянин уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год.

Последние три сезона он выступал в КХЛ за питерский СКА и завоевал с командой два Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 форвард провёл 53 матча и набрал 65 (30+35) очков. В плей-офф Дадонов отыграл 18 матчей, набрал 19 (9+10) очков и помог СКА завоевать Кубок Гагарина.

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Массового ухода игроков из «Динамо» не будет

Руководитель Профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился новыми подробностями о сложной финансовой ситуации в московском «Динамо».

«Лига приняла решение провести в ближайший вторник заседание дисциплинарного комитета, на котором, надеемся, будут удовлетворены заявления ряда хоккеистов „Динамо“ об их признании неограниченно свободными агентами (НСА). Это позволит игрокам в максимально сжатые сроки найти новую работу, не потерять профессиональный статус. Во-вторых, с таким алгоритмом решения проблемы согласились в руководстве ООО „Динамо“. Видим в этом профессиональный подход, который позволяет наименее болезненно переформатировать популярный клуб. Это вселяет оптимизм.

Сколько игроков 4 июля будут претендовать на статус НСА? В ООО «Динамо» уже есть понимание, кто из игроков составит костяк бело-голубой команды, поэтому массового выхода на рынок неограниченно свободных агентов мы не ждём», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Галиев возвращается в Россию

Форвард системы «Вашингтон Кэпиталз» Станислав Галиев принял решение вернуться в Россию, чтобы побороться за место в сборной России на Олимпиаде.

«Решение вернуться в Россию я принял прежде всего из-за желания пробиться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Кроме того, понял, что спустя пять лет в системе «Вашингтона» пришло время что-то менять. Сложно развиваться, играя в четвёртом звене или в АХЛ. Позапрошлый сезон для меня не заладился, я провёл слишком мало игр. Прошлый тоже начался с травм, но, когда восстановился и набрал форму, я начал показывать свою игру, прибавил. Теперь хочу выйти на новый уровень.

Пока сложно говорить, в каком клубе КХЛ продолжу карьеру. Есть интересные варианты. Конечно, важно, чтобы этот клуб боролся за Кубок Гагарина, но прежде всего он должен быть заинтересован во мне. Я долго не играл в России, но правила и требования везде примерно одинаковые, так что не думаю, что возникнут проблемы с адаптацией. Мои козыри — скорость и бросок, постараюсь использовать их на сто процентов», — сказал Галиев «Чемпионату».

Радулов выбирает между «Монреалем» и «Далласом»

Контрактная ситуация Александра Радулова остаётся неизменной — он до сих пор без контракта. По информации из Северной Америки, россиянин выбирает между «Далласом» и «Монреалем». Лидер «Старз» Джейми Бенн в шутку рассказал, как клубы делят игрока.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виннипег Джетс Флорида Пантерз ХК Динамо Москва ХК СКА Александр Радулов Андрей Коваленко Дмитрий Куликов Евгений Дадонов Сергей Калинин Станислав Галиев Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
2 июля 2017, воскресенье
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01:06 Экс-вратарь «Витязя» Харри Сятери перешёл во «Флориду»
01:06 «Нэшвилл» подписал форварда Хартнелла, вратарей О'Коннора и Линдбека
00:43 Джастин Шульц заключил новый трёхлетний контракт с «Питтсбургом» на $ 16,5 млн
00:42 «Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с форвардом Бойлом на $ 5,1 млн
00:15 Вратарь Джонатан Бернье заключил однолетний контракт с «Колорадо» на $ 2,75 млн
00:15 «Чикаго» подписал вратаря Берюбе, защитника Истерли, форвардов Уингелса и Боуму
1 июля 2017, суббота
23:58 Алзнер: не мог закрыть глаза на поражения «Вашингтона», я хочу побеждать
23:42 Куликов: сразу почувствовал нутром, что «Виннипег» мне подойдёт
23:33 Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн
23:23 «Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте
23:08 Даниэль Альфредссон покинул пост в руководстве «Оттавы»
23:08 Радим Врбата подписал однолетний контракт с «Флоридой» на $ 2,5 млн
22:51 «Флорида» выкупила контракт Юсси Йокинена
22:33 Джо Торнтон подпишет однолетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму около $ 6,5 млн
22:19 Экс-вратарь «Медвешчака» и «Сибири» Дэнни Тейлор перешёл в «Оттаву»
22:17 «Нэшвилл» обменял форварда Колина Уилсона в «Колорадо»
21:57 Беннинг: Бурмистров имеет хороший атакующий потенциал и может помочь «Ванкуверу»
21:49 Макфи: «Вегас» заранее знал, что Гусев приедет в НХЛ не раньше, чем через год
21:31 Кевин Шаттенкирк подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн
21:29 Вратарь Никлас Сведберг стал игроком «Миннесоты», подписав двусторонний контракт
21:29 Защитник Рон Хэйнси перешёл в «Торонто», подписав двухлетний контракт на $ 6 млн
21:12 Александр Бурмистров стал игроком «Ванкувера», заключив контракт на $ 900 тыс.
21:03 Тэллон: Дадонов — потрясающий форвард, он хорошо впишется в костяк «Флориды»
20:54 Вратарь Райан Миллер перешёл в «Анахайм», подписав контракт на 2 года и $ 4 млн
20:42 Евгений Дадонов подписал контракт с «Флоридой» на три года и $ 12 млн
20:37 «Тампа» объявила о подписании контракта с Жирарди на два года и $ 6 млн
20:36 «Ванкувер» подписал контракты с Нильссоном, Ганье, Дель Зотто и Виркиохом
20:20 «Тампа» обменяла вратаря Гудлевскиса в «Айлендерс» на форварда Ферхага
20:14 Антти Ниеми перешёл в «Питтсбург», подписав однолетний контракт на $ 700 тыс.
20:03 Защитник Фаулер продлил контракт с «Дакс» на 8 лет с зарплатой $ 6,5 млн в год
19:54 «Сан-Хосе» подписал Власича на 8 лет и $ 56 млн, Джонса — на 6 лет и $ 34,5 млн
19:50 «Даллас» подписал форварда Мартина Ганзала на три года с зарплатой $ 4,75 млн
19:44 «Питтсбург» заключил трёхлетнее соглашение с защитником Ханвиком на $ 6,75 млн
19:27 Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн
19:22 Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», подписав однолетний контракт на $ 1 млн
19:21 «Монреаль» подтвердил подписание Алзнера на пять лет с зарплатой $ 4,625 млн
19:21 «Нэшвилл» заключил контракт с форвардом Ником Бонино на 4 года и $ 16,4 млн
19:21 Защитник Тревор Дейли подписал контракт с «Детройтом» на три года и $ 9,53 млн
19:09 Дмитрий Куликов заключил трёхлетний контракт с «Виннипегом» на $ 13 млн
18:51 Р. Ротенберг: в СКА Калинин сможет перезапустить карьеру и попасть на ОИ
18:46 Калинин: рад, что оказался в СКА, хочу выиграть с командой кубок
18:36 Дрегер: Дмитрий Куликов подпишет контракт с «Виннипегом»
18:20 «Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Уилсоном
17:58 Вратарь Павелец переходит в «Рейнджерс», где будет получать $ 1,3 млн в год
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