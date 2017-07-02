Шипачёв не дождался Дадонова. Лучшие сделки 1 июля в НХЛ

Кевин Шаттенкирк — в «Рейнджерс»

Один из лучших защитников НХЛ Кевин Шаттенкирк следующие четыре года проведёт в Нью-Йорке. На оборонца, набирающего не менее 40 очков за сезон, «рейнджеры» каждый год будут тратить $6,65 млн, но если Шаттенкирк будет показывать такой же результативный и полезный хоккей, как в «Сент-Луисе», эти затраты более чем оправданны.

Переход Кевина в прошлом сезоне в «Вашингтон» стал ошибкой: игрок не смог найти себя в составе «Кэпиталз», хотя стабильно зарабатывал очки, и по окончании сезона стало понятно, что в столице США Шаттенкирк не задержится. В «Рейнджерс» он заменит Дэна Жирарди, которого Кевин моложе на пять лет и результативнее очков на 30 за сезон.

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Дэн Жирарди — в «Тампе»

Опытный Жирарди после выкупа своего контракта «рейнджерами» стал свободным агентом, но смог в первый же день открытия окна найти себе новую работу. Канадского защитника с итальянскими корнями подписала «Тампа» — за два года в составе «молний» Жирарди должен заработать $6 млн.

Жирарди всю карьеру провёл в «Нью-Йорке», долгое время считался ведущим защитником клуба, но последние два сезона у Дэна не совсем задались. Он по-прежнему был хорош при выполнении прямых обязанностей защитника, но в атаке пользы от Жирарди стало в разы меньше, чем раньше.

Вряд ли «Тампа», имея в составе Виктора Хедмана, рассчитывает на то, что от перемены обстановки у Жирарди вырастет результативность, а вот появление в составе «молний» опытного и надёжного защитника за адекватные деньги однозначно можно занести Стиву Айзерману в плюс.

Крис Куниц — в «Тампе»

Генеральный менеджер «Тампы», похоже, решил, что его молодой команде для успеха не хватает «дядек», повидавших в хоккее всё, и вслед за Жирарди контракт с «молниями» подписал ветеран Крис Куниц.

Прошедший сезон получился для канадца не слишком результативным, однако он отлично справлялся с обязанностями двустороннего форварда, а в плей-офф забрасывал важнейшие шайбы.

На заре карьеры Куниц выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом», а затем ещё три раза поднимал трофей над головой в форме «Питтсбурга».

На оборонца, набирающего не менее 40 очков за сезон, «Рейнджеры» каждый год будут тратить $6,65 млн, но если Шаттенкирк будет показывать такой же результативный и полезный хоккей, как в «Сент-Луисе», эти затраты более чем оправданны.

В это межсезонье «пингвины» пошли на омоложение команды, и 37-летний Куниц не вписывался в новую стратегию клуба. А вот «Тампа», напротив, остро нуждалась в опытных хоккеистах, так что этот переход должен пойти на пользу всем сторонам.

Ник Бонино — в «Нэшвилле»

Вслед за Марком-Андре Флёри и Крисом Куницом «Питтсбург» этим летом теряет ещё одного хоккеиста, символизировавшего успехи клуба последних двух лет. Ник Бонино переходит в стан соперника «пингвинов» по минувшему финалу Кубка Стэнли — «Нэшвилл», где в год будет получать $4,1 млн.

Бонино блестяще себя проявил в «Питтсбурге» как игрок двустороннего плана, умеющий выполнять черновую работу. В составе «пингвинов» Бонино играл роль третьего центра после Кросби и Малкина, но сам он явно хотел большего. Новые условия теперь ему предоставит «Нэшвилл», который увеличил зарплату Бонино более чем в два раза и наверняка ждёт от Ника прорыва в личной статистике.

Алексей Емелин — в «Нэшвилле»

Ещё одним новичком «Нэшвилла» 1 июля стал российский защитник Алексей Емелин, не так давно выбранный «Вегасом» на драфте расширения. Тогда казалось, что Джордж Макфи набирает полноценную команду на новый сезон, однако генменеджер нового клуба НХЛ решил с первого же межсезонья вести активную трансферную политику, и многие новички «Вегаса» оказались обычной разменной монетой.

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Так вышло и с Емелиным, который теперь должен будет вписаться в крепкую оборону «хищников», благодаря которой «Нэшвилл» в прошлом сезоне сыграл в финале Кубка Стэнли.

Известно, что Алексей – жёсткий, агрессивный защитник, который любит и умеет играть в корпус, проводить силовые приёмы, но при этом не всегда удерживает себя в рамках правил и достойного поведения. В «Монреале» многих это откровенно бесило, потому уход Емелина и освобождение $4 млн в платёжке «Хэбс» стало радостной новостью для части поклонников «Канадиенс».

Антти Ниеми — в «Питтсбурге»

После ухода Флёри чемпионам НХЛ из Питтсбурга необходимо было найти голкипера в пару к прогрессирующему Мэтту Мюррею, и они превосходно справились с этой задачей. В стан «пингвинов» перешёл опытный Антти Ниеми, чей контракт недавно был выкуплен «Далласом», и это вполне равноценная замена Цветочку.

Сейчас Уильямс уже вряд ли способен набирать по 70 очков за сезон за «ураганов», как это было 11 лет назад. Зато в лице Джастина «Каролина» приобрела отличного кубкового бойца с внушительным победным опытом.

В 2010 году финн привёл «Чикаго» к Кубку Стэнли, затем несколько сезонов был основным голкипером «Сан-Хосе», а вот в «Далласе», где он конкурировал с соотечественником Лехтоненом, дела у Ниеми пошли не лучшим образом.

После выкупа своего контракта Ниеми вынужден был пойти на серьёзное уменьшение суммы — за следующий сезон в «Питтсбурге» вратарь заработает только $700 тыс., и «пингвины» наверняка довольны этой сделкой в соотношении «цена-качество».

Джастин Шульц — в «Питтсбурге»

Экономия на контракте Ниеми, а также отказ от продления соглашений со «старой гвардией» в лице Флёри, Бонино и Куница позволили «Питтсбургу» улучшить условия нового договора с защитником Джастином Шульцем.

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Прошлый сезон оборонец провёл на блестящем уровне, успешно заменив для «пингвинов» травмированного Криса Летанга. Шульцу только 26 лет, он способен ещё долго играть на высоком уровне, и ближайшие три года Джастин проведёт в Питтсбурге, зарабатывая в среднем $5,5 млн в год.

Джастин Уильямс — в «Каролине»

«Вашинтон» в это межсезонье столкнулся с ситуацией, когда необходимо было разгрузить платёжку, и вполне ожидаемо «столичные» не стали продлевать отношения с игроками на высоких контрактах. Шаттенкирк переехал в Нью-Йорк, а опытнейший Джастин Уильямс теперь будет выступать за «Каролину», в составе которой он выигрывал Кубок Стэнли в 2006 году.

Сейчас Уильямс уже вряд ли способен набирать по 70 очков за сезон за «ураганов», как это было 11 лет назад, зато в лице Джастина «Каролина» приобрела отличного кубкового бойца с внушительным победным опытом. Уильямс должен принести немало пользы «Харрикейнз», где он будет выступать в окружении талантливой молодёжи и вполне может рассчитывать на капитанскую повязку в следующем сезоне.

Евгений Дадонов — во «Флориде»

Вслед за Вадимом Шипачёвым из чемпионского СКА за океан отправляется и Евгений Дадонов. Вопреки слухам, ударная связка не воссоединится в Лас-Вегасе – Дадонов подписал соглашение с «Флоридой», в составе которой Евгений уже пробовал свои силы до возвращения в Россию.

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Тогда россиянин не смог заиграть в НХЛ, мотаясь между «пантерами» и их фарм-клубом, но за годы в России Дадонов обрёл репутацию забивного форварда и победный опыт, и теперь «Флорида» готова платить нападающему $4 млн в год. В составе «пантер» нападающий вполне может заменить Джонатана Маршессо, который в прошлом сезоне с 30 голами стал лучшим снайпером «Флориды», а недавно ушёл с драфта расширения в «Вегас».

Радим Врбата — во «Флориде»

Ещё одним новичков калифорнийцев в следующем сезоне станет опытный Радим Врбата, который провёл очень неплохой сезон в «Аризоне». Однако «койоты» затеяли командную перестройку, взяв курс на омоложение, и Врбата остался без нового контракта в клубе, где провёл почти всю карьеру.

Теперь Шарп возвращается в «Чикаго», чтобы освежить свою карьеру и помочь клубу вернуть утраченные высоты.

«Флорида», в свою очередь, решила не предлагать новый договор суперветерану Яромиру Ягру, а потому нуждалась в опытном и недорогом нападающем. Таким и оказался Врбата, подписавший годичное соглашение с зарплатой $2,5 млн.

Прошлый сезон показал, что чех ещё не собирается переходить на ветеранскую статистику и способен приносить немалую пользу своей команде.

Патрик Шарп — в «Чикаго»

В «Чикаго» после двух неудачных сезонов поняли, что команде нужны изменения, и выбрали курс на возвращение игроков, связанных с последними успехами «чёрных ястребов». Ради Брэндона Саада «Блэкхоукс» пожертвовали Панариным, а теперь в «Чикаго» вернулся Патрик Шарп.

Патрик покинул команду, с которой выиграл три Кубка Стэнли, после победы в 2015 году, провёл неплохой сезон за «Даллас», но минувший чемпионат у Шарпа откровенно не задался.

Теперь канадский форвард возвращается в «Чикаго», чтобы освежить свою карьеру и помочь клубу вернуть утраченные высоты. Ради этого Шарп готов зарабатывать в новом старом клубе всего $1 млн в год.

Кэм Фаулер — в «Анахайме»

«Анахайм» этим летом совсем не активен на трансферном рынке, но одну выгодную сделку «уток» мы не можем не отметить. Продлён контракт с ведущим защитником «Дакс» Кэмом Фаулером, который в ближайшие восемь лет будет зарабатывать $6,5 млн за год.

Фаулеру 25 лет, он прекрасно чувствует себя в составе «Анахайма», где незаменим при розыгрыше большинства. Кроме того, это один из самых полезных хоккеистов «уток». Продление контракта с Фаулером было одной из приоритетных целей калифорнийской команды в это межсезонье.

Джо Торнтон и Марк-Эдуард Власич — в «Сан-Хосе»

По пути сохранения своих лидеров 1 июля пошёл и клуб из Сан-Хосе, сохранивший в своём составе опытных мастеров Торнтона и Власича.

По новому договору Власич проведёт в составе «акул» ещё восемь лет, что фактически означает, что всю карьеру канадский защитник будет предан одному клубу.

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