«Возвращаюсь домой». Итоги открытия рынка свободных агентов НХЛ для россиян

з. Алексей Емелин: из «Вегаса» — в «Нэшвилл»



Емелин, которого «золотые рыцари» забрали у «Монреаля» на драфте расширения, во второй раз за недолгий срок сменил команду. Алексей считался одним из главных кандидатов на обмен, поскольку в стратегию создания молодой и перспективной «банды» вписывался с трудом, но обладал определённой обменной ценностью. В итоге 31-летний россиянин, который всю предыдущую заокеанскую карьеру провёл в «Канадиенс», «приземлился» в стане финалиста Кубка Стэнли «Нэшвилле». В обмен за Алексея «хищники» пожертвовали третий раунд драфта 2019 года.

Для «Предаторз» этот выбор вполне можно считать удачным. Во-первых, из-за компенсации, которая стала достаточно скромной, чтобы о ней сожалеть, когда речь идёт об опытном, пусть и не вполне универсальном хоккеисте. Во-вторых, наличие Емелина позволит Питеру Лавиолетту больше экспериментировать с защитными парами в случае возникновения трудностей или травм: Емелин вполне способен органично и вписаться в первую четвёрку (Суббэн, Йоси, Эллис и Экхольм), и усилить третью пару, которой часто достаётся противостояние с лидерами соперников. В третьих, часть 4,1-миллионной зарплаты Алексея (около $ 1,2 млн) будет выплачивать ему именно «Вегас».

Кроме всего прочего Емелин – это дополнительная подстраховка на случай, если Райан Эллис, которому предстоит восстанавливаться после операции на колене, не успеет этого сделать к старту сезона.

н. Евгений Дадонов: из СКА – во «Флориду»



«Пантеры» отказали в продолжении романа Яромиру Ягру, но пригласили взамен другого правого крайнего – хорошо знакомого Евгения Дадонова, который был в составе южан с 2009 по 2012 год (55 матчей). Трёхлетний договор на $ 12 млн выглядит вполне адекватным и даже выгодным для «Флориды», если Дадонов, набравший за СКА в прошлом сезоне 66 баллов, будет близок к этой отметке результативности. Явным плюсом в пользу Евгения будет знакомая обстановка и в клубе, и в городе, а кроме этого у россиянина есть определённый кредит доверия от генерального менеджера «Пантерз» Дэйла Тэллона.

«Нынешний Дадонов – это совершенно другой хоккеист, нежели четыре года назад. У него намного более высокий уровень хоккейных навыков, техники, он стал более грамотным и зрелым человеком. Главные плюсы Евгения – это высокая скорость, трудовая этика, хороший бросок. Этот игрок может «делать вещи», может выигрывать матчи в одиночку, он очень креативен и быстр. За последние три года на чемпионатах мира он был, возможно, лучшим игроком турнира. И это притом, что он играл в очень хорошей российской команде», — заявил Тэллон, добавив, что видит Дадонова в одной тройке с Александром Барковым и Джонатаном Юбердо.

Шипачёв не дождался Дадонова. Лучшие сделки 1 июля в НХЛ «Питтсбург» теряет «золотую команду», «Тампа» набирается опыта, а «Сан-Хосе» не хочет перемен.

н. Александр Бурмистров: из «Аризоны» — в «Ванкувер»



В прошлом сезоне Бурмистров не без приключений перешёл из «Виннипега» в «Аризону», столкнувшись с визовыми трудностями: чтобы получить необходимые для работы на территории США документы, он около 10 дней провёл в Ванкувере. Теперь этот город станет новым домом для Александра, и в стане «Кэнакс» россиянин имеет все шансы вывести свою карьеру на новый уровень. Главной задачей Бурмистрова станет попадание в топ-6 форвардов «Ванкувера», состав которого не слишком богат на талантливых нападающих, способных стабильно забивать, но для этого Александру придётся более продуктивно действовать у чужих ворот.

«Пока трудно понять, что именно нужно делать с Бурмистровым. Он колеблется между двумя первыми звеньями и нижней шестёркой нападающих, причём в заявке на каждый конкретный матч может оказаться где угодно. У Александра есть скорость, есть хорошие оборонительные навыки, иногда его озаряют вспышки атакующего творчества, но он не набирает большого количества очков. С другой стороны, он может быть достойным «убийцей» меньшинства, может быть эффективным центрфорвардом. В свои 25 лет он является неплохим объектом для перезагрузки своей карьеры и восстановления «Ванкувера», тем более что однолетний контракт на $ 900 тыс. – правильная сделка для такого типа хоккеистов. Но болельщики должны быть сдержанными в своих ожиданиях», — такую характеристику выписал Александру обозреватель Vancouver Courier Даниэль Вагнер.

Калинин перешёл в СКА, в НХЛ массово подписывают свободных агентов Сергей Калинин вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА, «Виннипег» подписал контракт с Дмитрием Куликовым на $ 13 млн – в итогах дня.

з. Дмитрий Куликов: из «Баффало» — в «Виннипег»



Переход Куликова из отказавшего ему в доверии «Баффало» был неизбежен, но Дмитрий сумел это сделать с минимальными финансовыми потерями. Трёхлетний контракт с кэпхитом в $ 4,3 млн полностью повторяет то соглашение, которое было у россиянина в «Сэйбрз», и в «Виннипеге», который известен своими горячими болельщиками, у Куликова будет прекрасная возможность выйти на новый уровень. В свои 26 лет Куликов был самым молодым свободным агентом на рынке, и в стане «Джетс» он наверняка будет играть в первой-второй паре защитников и выходить в большинстве.

Радулов: возвращаюсь домой

Впрочем, оптимизм по поводу подписания Куликова «реактивщиками» испытывают на все. Так, обозреватель Yahoo Sports Грег Вышински поставил Дмитрия первым номером в списке самых плохих подписаний, сделанных 1 июля.

«Если вы слышали радостный смех во второй половине дня, то это была реакция болельщиков «Баффало», которые услышали о трёхлетнем контракте Куликова в «Джетс». Возможно, ему поможет смена обстановки. Кажется, сам Куликов этому верит, но последние несколько сезонов он был просто ужасен», — отметил Вышински, которого в «Твиттере» поддержал журналист Buffalo News Майк Харрингтон.



Что касается главных российских «тузов» — Александра Радулова и Ильи Ковальчука, то пока им не удалось заключить контракты с новыми работодателями. Радуловым интересовался «Даллас», но переговоры пока не привели к заключение соглашения, а перелёт форварда из Северной Америки в Россию может свидетельствовать о том, что фокус его внимания вновь направлен на клубы КХЛ.

Возможно, аналогичная ситуация сложилась и у Ильи Ковальчука, права на которого принадлежат «Нью-Джерси»: по информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, у «Дэвилз» не было предложений по их обмену в другой клуб.