Наиль вместо Радулова? 5 команд НХЛ для Якупова

Весной 2012 года клубы НХЛ, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, шутливо характеризовали концовку регулярного чемпионата фразой Fail For Nail, что означало «Проиграй и получишь Наиля». Тогда казалось, что Наиль Якупов несомненно станет суперзвездой лиги, но реальность оказалась совсем иной. После четырёх сезонов в «Эдмонтоне» и одного в «Сент-Луисе» талантливый российский форвард оказался на распутье.

«Блюзмены» не стали защищать Якупова на драфте расширения, а затем не предложили нападающему новый контракт, оставив Наиля в статусе неограниченно свободного агента. Согласно информации от агента россиянина Игоря Ларионова, Наилем интересуются три клуба НХЛ. Несмотря на отсутствие привлекательной статистики, уроженец Нижнекамска сохраняет шансы на продолжение карьеры за океаном и долгожданный прорыв на более высокий уровень. Кто же может рискнуть пригласить к себе «русскую загадку»?

«Монреаль Канадиенс»

Тот факт, что «канадцы» способны идти на риск, когда речь идёт о российском хоккеисте с непростой репутацией, генеральный менеджер клуба Марк Бержевен доказал год назад, когда рискнул пригласить Александра Радулова. Несмотря на нынешний разлад в отношениях, сезон получился взаимно выгодным и для «Монреаля», и для Радулова: «хабы» по адекватной цене и без лишней конкуренции получили хорошего продуктивного форварда, а Александр смог доказать свою пользу и возобновил карьеру в НХЛ. Нынешним летом договориться с Радуловым оказалось сложнее, и вакансия талантливого российского нападающего в стане «Монреаля» осталась вакантной. Почему же именно на Якупова стоит обратить внимание боссам «Канадиенс»?

н. Наиль Якупов. 23 года.



1 номер драфта-2012 («Эдмонтон Ойлерз»)

Карьера в НХЛ: 292 матча, 120 (53+67) очков, 116 минут штрафа, «-91».

Предыдущий контракт: $ 5 млн. на 2 года.

Всё дело в другом нападающем команды — Алексе Гальченюке, который пока не подписал новый контракт на предстоящий сезон, но получил от «канадцев» квалификационное предложение. Гальченюк и Якупов были великолепным дуэтом в молодёжной лиге Онтарио: в сезоне-2010/11, выступая за «Сарнию Стинг», Гальченюк набрал 83 очка в 68 матчах, став третьим бомбардиром ОХЛ после Якупова и Стива Бертши. Якупов тогда был просто неподражаем (49 голов, 101 очко в 65 матчах), и воссоединение былой молодёжной связки вполне могло дать новый стимул для возрождения карьер обоих нападающих. Кроме всего прочего, новый контракт Якупова вряд ли будет крупным и по срокам, и по сумме, так что особого риска для «Канадиенс» этот шаг не представит.

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«Даллас Старз»

Ещё один вариант для Наиля, пересекающийся с возможными интересами Александра Радулова. «Далласу» крайне необходимо усиление на правом фланге атаки, поскольку на данный момент сильнейшим форвардом техасцев в этом амплуа является некто Тайлер Питлик (универсала Сегина, способного сыграть везде, в расчёт не берём). О готовности руководства «Старз» пересмотреть своё отношение к россиянам говорит и стремление генменеджера Джима Нилла «выудить» из КХЛ за год до окончания контракта нападающего Валерия Ничушкина (он был защищён на драфте расширения), а кроме этого, «Далласом» больше не руководит суровый Линди Рафф.



С Александром Радуловым «Далласу» договориться будет сложнее, а возможный дуэт Ничушкина и Якупова не сулит ни чрезмерных финансовых затрат, ни особого риска. В случае правильного выбора «звёзды» могут всерьёз повысить свои шансы на победу в одном из самых конкурентных дивизионов НХЛ – Центральном.

«Бостон Брюинз»

Глубина «мишек» на правом крыле также далека от идеала: поддержать молодого лидера «Бостона» Давида Пастрняка готов лишь возрастной силовик Дэвид Бэйкс, игру которого регулярно заслоняет его огромный 6-миллионный контракт с невозможностью обмена. Не исключено, что главной целью «Брюинз» среди правых нападающих является бывший «реактивщик» Дрю Стаффорд, но подписать Якупова «мишкам» будет абсолютно не лишне, так как конкуренция на позиции очень небольшая, а финансовые затраты близки к минимальным. Возможность поиграть в спецбригаде с Патрисом Бержероном и Давидом Крейчи может стать для Якупова достаточным стимулом, чтобы наконец-то раскрыть свой потенциал. В случае если решение окажется ошибочным, горевать долго не придётся, так как для приглашения Наиля «мишкам» не требуется ни расчищать платёжку, ни обменивать кого-то из других нападающих.

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«Нэшвилл Предаторз»

Несмотря на выход в финал Кубка Стэнли-2017, «Нэшвилл» вряд ли может считаться командой с достаточной глубиной состава в нападении. Приобретённые недавно Ник Бонино и возрастной левый край Скотт Хартнелл – игроки, вполне соответствующие трудолюбивой модели игры «Предаторз», и в команде с такими ответственными партнёрами креативный Якупов мог бы быть весьма полезен. Имея поддержку в обороне и зная, что возможные огрехи есть кому подчистить, Наиль вполне мог бы обрести нужную уверенность и пробиться в топ-6 нападающих «Нэшвилла», особенно есть учесть способность россиянина играть и справа, и слева.

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«Ванкувер Кэнакс»

Президент «Кэнакс» Тревор Линден уже дал шанс одному из россиян, не являющемуся звёздным нападающим – речь об Александре Бурмистрове, с которым был заключён однолетний контракт. Учитывая затеянную перестройку состава, приглашение Якупова может выглядеть полностью оправданной сделкой – за исключением универсала Луи Эрикссона, в «Ванкувере» нет явно доминирующего правого крайнего. С атмосферой канадских городов и общим интересом к хоккею Наиль хорошо знаком по «Эдмонтону», а исторически «Кэнакс» был весьма успешен в приглашении скоростных и техничных россиян.