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Хоккей. Итоги дня. 2 июля 2017 года — Чемпионат
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Вратарь забрал зарплату Радулова? Прайс будет получать $ 10,5 млн в год

Будущее Радулова до сих пор туманно, легендарный футболист Марадона посетил академию СКА, а Емелина обменяли в «Нэшвилл» — в итогах дня.
2 июля 2017, воскресенье. 22:15. Хоккей
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Пока Радулов и Ковальчук раздумывают, по какую сторону океана им продолжить карьеру, Наиль Якупов усиленно ищет варианты в НХЛ.

Радулов рассматривает предложения от четырёх клубов НХЛ

Агент нападающего Александра Радулова Александр Черных рассказал о ситуации с продолжением карьеры игрока. 1 июля открылся рынок свободных агентов НХЛ, однако Радулов в первый день не заключил контракта.
«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта однозначно более трёх лет, думаю, даже пять-шесть лет. Конечно, всё будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать. Ведём переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили.

Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой. Пока контракт в НХЛ Александр не заключил, идут только предварительные разговоры. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Другие лиги, кроме КХЛ, мы не рассматриваем. Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре — СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение», – заявил Черных.

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Марадона — в СКА

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года Диего Марадона посетил комплекс «Хоккейный город СКА» в Санкт-Петербурге. «Армейская» команда приготовила для экс-нападающего подарок, вручив Марадоне хоккейный свитер с его фамилией и номером 10.

Диего Марадона посетил Санкт-Петербург в рамках футбольного Кубка конфедераций, который сейчас проходит в России. Сегодня на турнире — заключительные матчи: игра за третье место между Мексикой и Португалией и финальный матч Германия — Чили.

Экс-вратарь «Витязя» Харри Сятери перешёл во «Флориду»

Финский вратарь Харри Сятери подписал двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз». 27-летний голкипер последние три сезона выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь».

В прошедшем регулярном чемпионате он одержал 20 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 92,9 и коэффициентом надёжности 2,5. Кроме того, он принял участие в чемпионате мира 2017 года, сыграл шесть матчей за сборную Финляндии с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,26.

Обмен Емелина

«Вегас» ожидаемо обменял защитника Алексея Емелина в «Нэшвилл». «Голден Найтс» получили выбор в 3-м раунде драфта, при этом удержав 50% зарплаты Емелина.

31-летний Емелин перешёл в «Вегас» из «Монреаль Канадиенс» на драфте расширения. Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности "+1". У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

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Шульц заключил новый трёхлетний контракт с «Питтсбургом» на $ 16,5 млн

Генеральный менеджер «ПиттсбургПингвинз» Джим Рутерфорд объявил о подписании нового контракта с защитником Джастином Шульцем. Соглашение рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Шульц перешёл в «Питтсбург» из «Эдмонтон Ойлерз» в феврале 2016 года и завоевал с командой два Кубка Стэнли. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, набрав 51 (12+39) результативный балл при показателе полезности "+27". В 21 игре плей-офф Шульц набрал ещё 13 (4+9) очков.

«Джастин играет очень важную роль в нашей команде. Хорошо, что он проведёт с нами следующие три года», — приводятся слова Рутерфорда на официальном сайте клуба.

Усиление «Барыса»

«Барыс» объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Калгари Флеймз» и «Стоктон Хит». На уровне НХЛ на счету игрока четыре матча без набранных очков, а в АХЛ он стал вторым бомбардиром команды — 55 (15+40) очков в 61 матче. В НХЛ Вей также выступал за «ЛосАнджелесКингз» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности в НХЛ на счету форварда 139 матчей и 44 очка.

«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом

«Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эрик Энджелс. Хоккеист будет получать в год около $ 10,5 млн, это самый большой контракт в истории клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провёл 62 матча, одержав 37 побед, из которых 3 — шат-аутом, с коэффициентом надёжности 2,23 и отражая 92,3 процентов бросков по своим воротам.

Прайс — победитель Олимпийских игр-2014 и Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады, а также обладатель большого количества индивидуальных наград НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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