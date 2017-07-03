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5 команд, усилившихся на старте межсезонья НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

5 клубов НХЛ, которые лучше других усилились на старте межсезонья

Эти команды уже сейчас готовы выступить лучше, чем в прошлом сезоне.
3 июля 2017, понедельник. 10:15. Хоккей

«Аризона Койотс»

Прошлый сезон «Аризона» провела достаточно бесславно, в очередной раз не сумев пробиться в плей-офф. Команда выглядела бледно, отсутствие командных результатов никто не смог восполнить впечатляющей индивидуальной игрой, а лучшим бомбардиром и снайпером команды стал ветеран Радим Врбата с 55 (20 + 35) очками.

Самый молодой генеральный менеджер в НХЛ Джон Чайка решил прекратить это безобразие и затеял в это межсезонье серьёзную перестройку. В следующем году в команде не будет голкипера Майка Смита, бывшего основным вратарём «койотов» с 2011 года. 35-летний голкипер отправился усиливать вратарскую линию «Калгари», а взамен «Аризона» выменяла у «Рейнджерс» Антти Раанту, проводившего лучшие годы карьеры за спиной Хенрика Лундквиста. В новой команде у финна наверняка будет в разы больше игрового времени, и именно Раанта станет основным голкипером «Аризоны» в следующем сезоне.

Чайка решил расстаться с ветеранами, олицетворявшими прежние неудачи «Аризоны», и собирает команду с новыми лидерами.

Помимо Майка Смита Чайка решил не продлевать отношения с ещё несколькими знаковыми для клуба хоккеистами. Во «Флориду» ушёл лучший игрок прошлого сезона в составе «койотов» Радим Врбата, отдавший клубу в общей сложности семь лет, а главным разочарованием лиги стал отказ продлевать договор с Шейном Доаном, выступавшим в клубе, когда он ещё базировался в Виннипеге.

Чайка решил расстаться с ветеранами, олицетворявшими прежние неудачи «Аризоны», и собирает команду с новыми лидерами. Вместе с Раантой из «Рейнджерс» в клуб пришёл форвард Дерек Степан, который должен стать лидером атак «Аризоны» в следующем сезоне. Новичком клуба стал также Марио Кемпе, который отыграл три неплохих сезона в КХЛ за «Витязь», а теперь решил попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира.

Наконец, оборону «Аризоны» усилил защитник Никлас Яльмарссон, обладающий колоссальным кубковым опытом и трижды становившийся чемпионом НХЛ с «Чикаго».

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«Каролина Харрикейнз»

Схожая с «Аризоной» ситуация сложилась и у «Каролины» — команда давно не радовала поклонников результатами и пришла пора что-либо менять. Главное отличие «ураганов» от «койотов» — в «Харрикейнз» уже есть в составе хоккеисты, которые будут определять лицо команды в будущем. Это и Джефф Скиннер, и Себастьян Ахо, и Виктор Раск, и Элиас Линдхольм. Все эти хоккеисты находятся в «Каролине» на контрактах, которые будут действовать ещё несколько сезонов, и за атакующий потенциал команды переживать не стоит.
Возможно, нападению «Каролины» не хватало опытного кубкового бойца, и 1 июля клуб подписал, пожалуй, лучшего хоккеиста такого амплуа, который вышел на рынок свободных агентов. Речь о Джастине Уильямсе, который уже выступал за «ураганов» с 2004 по 2009 год и выигрывал с командой Кубок Стэнли.

«Каролина», обладая неплохим по именам нападением, располагает также перспективной линией защиты, одной из самых молодых в лиге. В следующем сезоне оборону «ураганов» усилит Треворван Римсдайк, которому также всего 25 лет, но уже есть победный опыт, заработанный с «Чикаго».

Уже в начале межсезонья в «Чикаго» вернулись Брэндон Саад и Патрик Шарп, после ухода которых в 2015 году клуб и перестал выигрывать в плей-офф.

Наконец, опытный хоккеист был подписан в пару к Кэму Уорду, голкиперу «Каролины». Сменщиком Кэма в следующем сезоне станет Скотт Дарлинг, который вполне успешно справлялся с ролью второго вратаря в «Чикаго», а в победном для «Блэкхоукс» плей-офф-2015 внёс реальный вклад в общую победу команды.

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чёрные ястребы» доминировали в НХЛ в первую пятилетку 2010-х годов, трижды выиграв Кубок Стэнли в короткий временной отрезок. Но в последние два сезона «Чикаго» не смог пройти ни одного раунда плей-офф, и в клубе серьёзно задумались над причинами этого явления.

Выход был найден в возвращении тех хоккеистов, которые олицетворяли последние победы «Блэкхоукс», и уже в начале межсезонья в клуб вернулись Брэндон Саад и Патрик Шарп, после ухода которых в 2015 году в «Коламбус» и «Даллас» «Чикаго» и перестал выигрывать в плей-офф. Ради возвращения Саада, которого по слухам очень хотели вновь видеть в команде Кейн и Тейвз, «Чикаго» даже вынужден был расстаться с Артемием Панариным, хотя тот, казалось бы, освоился в «Блэкхоукс» и стал лучшим партнёром для Кейна.

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«Чикаго» также пришлось обменять опытного и надёжного защитника Яльмарссона, но в этом случае «чёрным ястребам» удалось отхватить у «Каролины» неплохую компенсацию в виде молодого и очень перспективного игрока обороны Коннора Мёрфи.

Наконец, «Чикаго» подписал годичный контракт с одним из лучших защитников европейских чемпионатов прошлого сезона Яном Руттой. Здесь клуб пошёл проторенной дорожкой: перед прошлым сезоном игроком «Блэкхоукс» стал Михал Кемпны, он провёл неплохой сезон за «Чикаго» и получил новый контракт. Ещё один чех Рутта превосходно выглядел в родном чемпионате, а теперь будет пробовать свои силы в НХЛ.

«Даллас Старз»

В прошлом сезоне «звёзды», имея одну из самых тяжёлых платёжек в НХЛ, провалили сезон и не попали в плей-офф, а потому неудивительно, что клуб с самого начала межсезонья ведёт активную трансферную работу.

В клубе признали, что ставка на конкуренцию двух финнов в воротах не сыграла, и контракт Антти Ниеми был выкуплен, а сам голкипер нашёл новую работу в «Питтсбурге», но за гораздо меньшие деньги. Также в клубе не стали продлевать контракт с Патриком Шарпом, который провёл отвратительный сезон и желал вернуться в «Чикаго».

Замену Ниеми «Даллас» нашёл в лице Бена Бишопа, которого в «Тампе» подсидел Андрей Василевский. «Звезды» вновь ходят видеть вратарскую бригаду, состоящую из двух сильных и равноценных голкиперов, и надеются, что сотрудничество Лехтонена и Бишопа будет плодотворным.

Также в «Далласе» очень довольны подписанием одного из лучших защитников прошлого плей-офф Марка Мето, который перешёл в клуб из «Оттавы» транзитом через Лас-Вегас. Мето должен добавить обороне «звезд» надёжности и основательности.

Кроме того, генеральный менеджер команды Джим Нилл уже успел усилить и нападение команды, подписав Мартина Ганзала, освободившегося из «Миннесоты». В лице чеха «Старз» приобрели достаточно разностороннего центрального нападающего, способного набирать по 40 очков за сезон.

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«Нэшвилл Предаторз»

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Стэнли пока проводит неплохое и достаточно плодотворное межсезонье. «Нэшвиллу» удалось сохранить весь костяк той команды, которая обыгрывала в плей-офф «Чикаго» и «Анахайм», за исключением Джеймса Нила, которого трудно было защитить на драфте расширения от «Вегаса». У Дэвида Пойла осталась ещё одна нерешённая задача – переподписание на новых условиях Виктора Арвидссона и Райана Джохансена, а в остальном лучший генменеджер прошлого сезона продолжает работать на отлично.

Так, «Нэшвилл» усилился Ником Бонино, который внёс немалый вклад в победу «Питтсбурга» в финальной серии. В составе «пингвинов» Бонино был лишь третьим центром команды, что логично при наличии в ростере Кросби и Малкина. «Хищники» увеличили контракт форварда вдвое, и наверняка соразмерны зарплате будут и ожидания от игры Ника.

Пойл надеется, что Хартнелл соскучился по «Нэшвиллу» и станет для «Предаторз» весьма полезным хоккеистом.

Пойлу также удалось вернуть в команду Скота Хартнелла, которого генеральный менеджер лично выбрал под шестым номером драфта НХЛ в 2000 году. Форвард сделал неплохую карьеру в составах «Нэшвилла», «Филадельфии» и «Коламбуса», а сейчас вернулся в родные пенаты. Пойл надеется, что Хартнелл соскучился по «Нэшвиллу» и станет для «Предаторз» весьма полезным хоккеистом.

Ещё одним усилением для «хищников» стало приобретение Алексея Емелина. Жёсткий российский защитник может неплохо вписаться в оборону «Нэшвилла» и расширить топ-4 обороны «Предаторз» до пяти хоккеистов высокого уровня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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