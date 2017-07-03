Зубов: в «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов дал первое интервью в качестве наставника южан. 46-летний специалист рассказал о требованиях, которые собирается предъявлять к коллективу, о принципах формирования тренерского штаба, тренировочном лагере и задачах команды на сезон-2017/18.

«Гораздо больше внимания сейчас уделяю внутриклубным вопросам»

— Каковы первые впечатления после возвращения в Россию и работе с ХК «Сочи»?

— Хорошие, всё идёт своим чередом. Готовимся, стартовал предсезонный сбор. Проводим собрания, занимаемся планированием. Дел всегда хватает. Много новых ребят, ждём новых эмоций. Смотрим в будущее с оптимизмом.

— Семью в Сочи уже перевезли, решили бытовые вопросы?

— Процентов на 90 всё было решено на сборе, который состоялся в конце марта – начале апреля. Гораздо больше внимания сейчас уделяю внутриклубным вопросам. Организация тренинг-кемпа, беседы с руководством, с начальником команды. Конечно, не обошлось без разных мелких проблем.

Команда «Сочи» — это часть КХЛ. Условия и требования будут точно такими же, как и в любой другой команде лиги. Если ты достоин – играешь.

— Вроде акклиматизации после возвращения из США?

— Нет. Например, с футболом. Сочи – спортивный город. Рядом Олимпийская деревня и много сооружений, которые являются неотъемлемой частью других видов спорта. Команды тренируются, готовятся к соревнованиям. Нам приходится искать компромиссы.

— Матчи Кубка конфедераций, проходившие в Сочи, удалось посетить?

— Была попытка сходить на полуфинальный матч Германия – Мексика, но в итоге посмотрел по телевизору. Класс игроков высокий, встреча получилась шикарной: голы, моменты, штанги.

— Приходится плотно заниматься логистикой?

— Разумеется. В этом плане были и есть определённые вопросы, касающиеся проведения регулярного чемпионата. Пытаемся их решить. Ну а так постоянно движемся вперёд.

Фото: пресс-служба ХК «Сочи»

«Занатта знает игроков, много хоккейных людей по всей Европе»

— В августе в «Большом» состоится турнир Sochi Hockey Open с участием многих известных команд, включая сборную Канады. Довольны, что ваш коллектив ждёт серьёзная проверка на прочность?

— Приятно, что город примет столь яркий турнир. У нас шикарные условия, мы рады приветствовать такой состав участников. Что касается соперников, то я считаю, что вообще сложно найти кого-то лучше. Частички со всего мира: Канада, «Куньлунь», «Металлург». Посмотрим, на каком уровне мы находимся по сравнению с остальными.

— Первым, кого вы пригласили в клуб, стал тренер Константин Курашёв. Почему выбор пал именно на него?

— Тут свою роль сыграли сразу несколько факторов. У нас было несколько критериев, по которым мы искали человека. С Костей мы знакомы с давних времён. Он получил хороший опыт работы в Швейцарии. Язык, работа с определёнными игроками. По его кандидатуре не возникало никаких вопросов.

— Позднее вы пригласили Айвана Занатту.

— Я проработал с ним полтора года в СКА. Опять же, его опыт в плане работы с легионерами незаменим. На данный момент он будет отвечать за определённые вещи в команде. У него есть отличный опыт работы в итальянской и швейцарской лигах. Занатта знает игроков, много хоккейных людей по всей Европе. Мы долго искали кандидатуру и в результате остановили выбор на нём.

— У него своеобразная репутация. Помнится, в СКА кто-то из хоккеистов бросил Занатте торт в лицо в честь дня рождения. Вас это не смущает?

— Вы вспомнили момент, который был на тренинг-кемпе (смеётся). У Айвана жгучая смесь — канадец итальянского происхождения. Человек любит хоккей, это отличный вариант для нас.

Белов поднялся на вулкан, а Гончаров съездил на сельскую дискотеку Панин катался на сёрфе, Шестёркин занимался в Риге, Гавриков покорял Манхэттен, а Гончаров гонял по селу — в обзоре аккаунтов игроков КХЛ.

«На данный момент смотрим на Барулина как на первого номера»

— Команду покинули лидеры нападения — Андре Петерссон и Андрей Костицын. Не пытались их сохранить?

— Конечно, пытались. Но все мы профессионалы, живущие в реальном мире. У ребят были другие предложения. Они их рассматривали, мы постоянно находились на связи. Так получилось, что Петерссон и Костицын приняли решение продолжить свою карьеру в других местах.

— Вы довольны легионерами ХК «Сочи» — Гарбаттом, Коллинзом, Уэллмэном, Энерудом, О′Деллом?

— Мы попытались в определённых рамках найти оптимальные варианты на каждую позицию, которую хотели усилить. В какой-то степени мы не можем прыгнуть выше своей головы. Исходя из этого, выбрали ребят. С кем-то общались раньше, с другими только познакомились. Считаем, что на данный момент команда усилилась. С удовольствием поработаем.

— Во вратарской линии явным лидером видится Константин Барулин, но есть Шикин, Назаров, Большаков.

— Сейчас нельзя загадывать. На данный момент смотрим на Барулина как на первого номера. Здесь не может быть никаких вопросов. Ну а выводы сделаем после тренинг-кемпа и начала сезона.

«Выход в плей-офф даже не обсуждается»

— Есть ли задача подтягивать к основному составу больше молодёжи?

— Девиз нашего тренинг-кемпа — «Наши двери открыты для всех». Кто покажет и докажет, что он готов играть, тот и будет выходить на лёд. В «Сочи» нет каких-то определённых мест, которые забронированы за кем-то. Кто достоин, тот и попадёт в состав.

— ХК «Сочи» дважды выходил в плей-офф, а в прошлом году в него не попал. Задачи на грядущий сезон уже поставлены?

— Если не ставить перед собой максимальных задач, то не стоит заниматься этим делом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, а затем будем стараться двигаться как можно дальше вперёд.

— Сочи – курортный город. Вас не беспокоит, что кто-то из хоккеистов может расслабиться?

— Обстановка действительно шикарная. Красивое место, приятно здесь находиться. Но мы рассматриваем это как бизнес. Команда «Сочи» — это часть КХЛ. Условия и требования будут точно такими же, как и в любой другой команде лиги. Если ты достоин – играешь. С другой точки ситуацию мы даже не рассматриваем.

Фото: пресс-служба ХК «Сочи»

«Пытаемся внести свои пожелания в календарь. Будем смотреть и надеяться, что нас услышат»

— В прошлые годы у «Сочи» были проблемы с финансированием. Этот вопрос вас не беспокоит?

— Я не сильно вникаю в такие моменты. Есть заявления от руководства, что в клубе всё хорошо. У нас есть поддержка от определённых компаний, от наших спонсоров. Будем надеяться, что всё сложится так, как и должно быть.

— Многие клубы недовольны предварительным проектом календаря на сезон. У вас есть претензии?

— Календарь ещё не сформирован до конца. В нём наверняка будут изменения. Особенно в нашей ситуации, в связи с мероприятиями, которые пройдут в Сочи. Мы пытаемся внести свои пожелания. Будем смотреть и надеяться, что нас услышат и пойдут навстречу.

— Дальними перелётами в Шанхай, Владивосток, Хабаровск вас уже не испугать?

— Это жизнь. Все летают, находясь в совершенно одинаковых условиях. Такая у нас работа, мы обязаны смириться с дальними поездками и перелётами. Будем готовиться к подобным нагрузкам.