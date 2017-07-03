Радулов выбирает между «Далласом» и «Монреалем». Таблица трансферов НХЛ

Куликов перешёл в «Виннипег», Торнтон остался в «Сан-Хосе, а Марло переехал в «Торонто», Радулов всё ещё ждёт контракта.

Восточная конференция

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. В первый день клубы заключили около 100 контрактов, сумма которых превысила $ 500 млн. На Востоке «Флорида Пантерз» подписал соглашения с россиянином Евгением Дадоновым и чехом Радимом Врбатой, выкупил контракт Юсси Йокинена и отказался от продолжения сотрудничества с живой легендой Яромиром Ягром.

Шипачёв не дождался Дадонова. Лучшие сделки 1 июля в НХЛ «Питтсбург» теряет «золотую команду», «Тампа» набирается опыта, а «Сан-Хосе» не хочет перемен.

«Вашингтон Кэпиталз» заключил солидные соглашения с россиянами Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым: первый получил 6-летний контракт на сумму $ 30,6 млн, второй – 8-летний на $ 62,4 млн. При этом «столичные» потеряли защитников Карла Алзнера и Кевина Шаттенкирка, а также форвардов Джастина Уильямса с Маркуссом Юханссоном.

Что касается канадских команд, то «Торонто Мэйпл Лифс» заключил трёхлетнее соглашение с 37-летним форвардом Патриком Марло, который всю свою профессиональную карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс». «Монреаль Канадиенс» до сих пор не договорился о новом контракте с Александром Радуловым, борьбу за которого ведёт также «Даллас Старз». При этом клуб заключил новое соглашение, которое начнёт действовать со следующего сезона, с голкипером Кэри Прайсом – 8 лет и $ 84 млн.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракт «Вашингтон Кэпиталз» н. Граовак («Миннесота») з. Шмидт («Вегас»)

н. Юханссон («Нью-Джерси»)

н. Уильямс («Каролина»)

з. Алзнер («Монреаль»)

з. Шаттенкирк («Рейнджерс»)

н. Галиев з. Орлов

н. Кузнецов

н. Оши

н. Коннолли «Питтсбург Пингвинз» в. Ниеми («Даллас»)

з. Ханвик («Торонто»)

н. Ривз («Сент-Луис»)

з. Тинорди («Аризона») в. Флёри («Вегас»)

н. Бонино («Нэшвилл»)

з. Дэйли («Детройт»)

н. Куниц («Тампа-Бэй»)

з. Хэйнси («Торонто»)

н. Портер («Баффало») з. Шульц

з. Руведел «Коламбус Блю Джекетс» н. Панарин («Чикаго»)

з. Шрёдер («Миннесота»)

н. Мотт («Чикаго»)

з. Бенуа («Мальмё», Швеция) н. Хартнелл («Нэшвилл»)

н. Саад («Чикаго»)

н. Ганье («Ванкувер»)

н. Карлссон («Вегас»)

н. Кларксон («Вегас») в. Корписало

з.Кукан «Монреаль Канадиенс» з. Алзнер («Вашингтон»)

н. Друен («Тампа-Бэй»)

н. Холланд («Аризона»)

з. Шлемко («Вегас»)

з. Морроу («Бостон»)

з. Ержабек («Витязь», КХЛ)

н. Гемски («Даллас») з. Сергачёв («Тампа-Бэй»)

з. Емелин («Вегас»)

н. Отт (завершил карьеру)

н. Флинн («Даллас»)

з. Нестеров

з. Больё («Баффало»)

н. Радулов («Даллас») в. Прайс

н. Мартинсен «Нью-Йорк Рейнджерс» з. Шаттенкирк («Вашингтон»)

в. Павелец («Виннипег»)

з. Береглазов («Металлург» Мг, КХЛ)

з. Деанджело («Аризона») в. Раанта («Аризона»)

в. Степан («Аризона»)

з. Жирарди («Тампа-Бэй»)

н. Линдберг («Вегас»)

з. Кленденинг («Аризона»)

н. Гривик («Калгари») з. Смит «Оттава Сенаторз» в. Тэйлор («Сибирь», КХЛ)

н. Томпсон («Анахайм») з. Мето («Вегас»)

н. Нил («Сент-Луис»)

н. Вингелс («Чикаго») в. Кондон «Бостон Брюинз» з. Постма («Виннипег») з. Миллер («Вегас»)

н. Мур («Торонто»)

н. Ринальдо («Аризона») «Торонто Мэйпл Лифс» н. Марло («Сан-Хосе»)

з. Хэйнси («Питтсбург»)

н. Мур («Бостон»)

н. Аалтонен («Витязь», КХЛ) н. Калинин (СКА, КХЛ)

н. Лайпсик («Вегас»)

н. Бойл («Нью-Джерси»)

з. Ханвик («Питтсбург») в. Макэлинни

в. Спаркс

н.Грининг «Нью-Йорк Айлендерс» в. Гудлевскис («Тампа-Бэй»)

н. Эберле («Эдмонтон») н. Грабовский («Вегас»)

з. Хамоник («Калгари»)

н. Строум («Эдмонтон») н. Бернье «Тампа-Бэй Лайтнинг» з. Сергачёв («Монреаль»)

в. Лейтон («Каролина»)

н. Куниц («Питтсбург»)

з. Жирарди («Рейнджерс»)

з. Сосунов («Локо», МХЛ)

н. Волков («СКА-Нева», ВХЛ)

з. Макбэйн («Аризона») в. Гудлевскис («Айлендерс»)

з. Гаррисон («Вегас»)

н. Гусев («Вегас») (права) з. Шустр

в. Будай

н.Конахер «Филадельфия Флайерз» в. Эллиотт («Калгари»)

н. Лехтеря («Сент-Луис»)

н. Воробьёв («Салават Юлаев», КХЛ) н. Беллемар («Вегас»)

в. Мэйсон («Виннипег»)

з. Дель Зотто («Ванкувер»)

н. Шенн («Сент-Луис»)

н. Казинс («Аризона»)

н. Любимов (ЦСКА, КХЛ) н. Уил

з. Гостисбер «Каролина Харрикейнз» н. Джурис («Аризона»)

н. Уильямс («Вашингтон»)

з. ван Римсдайк («Вегас») в. Лак («Калгари»)

в. Лейтон («Тампа-Бэй»)

з. Мёрфи («Калгари») н. Макгинн «Флорида Пантерз» н. Дадонов (СКА, КХЛ)

н. Врбата («Аризона»)

в. Сятери («Витязь», КХЛ)

н. Мамин (ЦСКА, КХЛ)

н. Хаапала («Таппара», Финляндия) н. Ягр

н. Йокинен

н. Маршессо («Вегас»)

н. Смит («Вегас»)

н. Сгарбосса («Виннипег») з. Петровик «Детройт Ред Уингз» з. Дэйли («Питтсбург»)

з. Витковски («Тампа-Бэй»)

з. Шулак («Пеликанс», Финляндия) н. Носек («Вегас») «Баффало Сэйбрз» н. Юзефсон («Нью-Джерси»)

в. Джонсон («Калгари»)

з. Сканделла («Миннесота»)

н. Поминвилль («Миннесота»)

н. Антипин («Металлург» Мг, КХЛ)

н. Пульё («Эдмонтон») з. Куликов («Виннипег»)

в. Нильссон («Ванкувер»)

н. Кэл О'Райлли («Миннесота»)

н. Грант («Анахайм») в. Улльмарк

з. Федун «Нью-Джерси Дэвилз» н. Юханссон («Вашингтон»)

н. Бойл («Торонто»)

з. Дыбленко («Спартак», КХЛ)

н. Ковальчук (СКА, КХЛ) н. Юзефсон («Баффало»)

з. Меррилл («Вегас»)

н. Каммальери («Лос-Анджелес»)

н. Смит-Пелли

н.Газдик («Калгари»)

н. Беннетт («Сент-Луис») в. Кинкейд

Западная конференция

Представительство российских игроков в клубах Западной конференции увеличилось. Сначала «Виннипег Джетс» подписал трёхлетнее соглашение с защитником Дмитрием Куликовым, который не очень удачно сыграл в «Баффало». «Ванкувер Кэнакс» дал однолетний контракт форварду Александру Бурмистрову, а Алексей Емелин за последнюю неделю сменил очередную команду. Сначала его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, а потом его обменяли в «Нэшвилл Предаторз».

5 клубов НХЛ, которые лучше других усилились на старте межсезонья Эти команды уже сейчас готовы выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

Внимание к себе приковал «Сан-Хосе», который продлил контракты с голкипером Мартином Джонсом (6 лет и $ 34,5 млн), защитником Марк-Эдуардом Власичем (8 лет и $ 56 млн)и форвардом Джо Торнтоном (1 год и $ 8 млн). «Ванкувер» заметно усилил состав: новичками команды стали форвард Сэм Ганье, защитник Майкл Дель Зотто и голкипер Андерс Нильссон. В Калифорнии «Анахайм» заполучил голкипера Райана Миллера и подписал новый контракт с защитником Кэмом Фаулером (8 лет и $ 52 млн).