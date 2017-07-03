Радулов выбирает между «Далласом» и «Монреалем». Таблица трансферов НХЛ

Восточная конференция
1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. В первый день клубы заключили около 100 контрактов, сумма которых превысила $ 500 млн. На Востоке «Флорида Пантерз» подписал соглашения с россиянином Евгением Дадоновым и чехом Радимом Врбатой, выкупил контракт Юсси Йокинена и отказался от продолжения сотрудничества с живой легендой Яромиром Ягром.
«Вашингтон Кэпиталз» заключил солидные соглашения с россиянами Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым: первый получил 6-летний контракт на сумму $ 30,6 млн, второй – 8-летний на $ 62,4 млн. При этом «столичные» потеряли защитников Карла Алзнера и Кевина Шаттенкирка, а также форвардов Джастина Уильямса с Маркуссом Юханссоном.
Что касается канадских команд, то «Торонто Мэйпл Лифс» заключил трёхлетнее соглашение с 37-летним форвардом Патриком Марло, который всю свою профессиональную карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс». «Монреаль Канадиенс» до сих пор не договорился о новом контракте с Александром Радуловым, борьбу за которого ведёт также «Даллас Старз». При этом клуб заключил новое соглашение, которое начнёт действовать со следующего сезона, с голкипером Кэри Прайсом – 8 лет и $ 84 млн.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракт
|«Вашингтон Кэпиталз»
|н. Граовак («Миннесота»)
|з. Шмидт («Вегас»)
н. Юханссон («Нью-Джерси»)
н. Уильямс («Каролина»)
з. Алзнер («Монреаль»)
з. Шаттенкирк («Рейнджерс»)
н. Галиев
|з. Орлов
н. Кузнецов
н. Оши
н. Коннолли
|«Питтсбург Пингвинз»
|в. Ниеми («Даллас»)
з. Ханвик («Торонто»)
н. Ривз («Сент-Луис»)
з. Тинорди («Аризона»)
|в. Флёри («Вегас»)
н. Бонино («Нэшвилл»)
з. Дэйли («Детройт»)
н. Куниц («Тампа-Бэй»)
з. Хэйнси («Торонто»)
н. Портер («Баффало»)
|з. Шульц
з. Руведел
|«Коламбус Блю Джекетс»
|н. Панарин («Чикаго»)
з. Шрёдер («Миннесота»)
н. Мотт («Чикаго»)
з. Бенуа («Мальмё», Швеция)
|н. Хартнелл («Нэшвилл»)
н. Саад («Чикаго»)
н. Ганье («Ванкувер»)
н. Карлссон («Вегас»)
н. Кларксон («Вегас»)
|в. Корписало
з.Кукан
|«Монреаль Канадиенс»
|з. Алзнер («Вашингтон»)
н. Друен («Тампа-Бэй»)
н. Холланд («Аризона»)
з. Шлемко («Вегас»)
з. Морроу («Бостон»)
з. Ержабек («Витязь», КХЛ)
н. Гемски («Даллас»)
|з. Сергачёв («Тампа-Бэй»)
з. Емелин («Вегас»)
н. Отт (завершил карьеру)
н. Флинн («Даллас»)
з. Нестеров
з. Больё («Баффало»)
н. Радулов («Даллас»)
|в. Прайс
н. Мартинсен
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|з. Шаттенкирк («Вашингтон»)
в. Павелец («Виннипег»)
з. Береглазов («Металлург» Мг, КХЛ)
з. Деанджело («Аризона»)
|в. Раанта («Аризона»)
в. Степан («Аризона»)
з. Жирарди («Тампа-Бэй»)
н. Линдберг («Вегас»)
з. Кленденинг («Аризона»)
н. Гривик («Калгари»)
|з. Смит
|«Оттава Сенаторз»
|в. Тэйлор («Сибирь», КХЛ)
н. Томпсон («Анахайм»)
|з. Мето («Вегас»)
н. Нил («Сент-Луис»)
н. Вингелс («Чикаго»)
|в. Кондон
|«Бостон Брюинз»
|з. Постма («Виннипег»)
|з. Миллер («Вегас»)
н. Мур («Торонто»)
н. Ринальдо («Аризона»)
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|н. Марло («Сан-Хосе»)
з. Хэйнси («Питтсбург»)
н. Мур («Бостон»)
н. Аалтонен («Витязь», КХЛ)
|н. Калинин (СКА, КХЛ)
н. Лайпсик («Вегас»)
н. Бойл («Нью-Джерси»)
з. Ханвик («Питтсбург»)
|в. Макэлинни
в. Спаркс
н.Грининг
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|в. Гудлевскис («Тампа-Бэй»)
н. Эберле («Эдмонтон»)
|н. Грабовский («Вегас»)
з. Хамоник («Калгари»)
н. Строум («Эдмонтон»)
|н. Бернье
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|з. Сергачёв («Монреаль»)
в. Лейтон («Каролина»)
н. Куниц («Питтсбург»)
з. Жирарди («Рейнджерс»)
з. Сосунов («Локо», МХЛ)
н. Волков («СКА-Нева», ВХЛ)
з. Макбэйн («Аризона»)
|в. Гудлевскис («Айлендерс»)
з. Гаррисон («Вегас»)
н. Гусев («Вегас») (права)
|з. Шустр
в. Будай
н.Конахер
|«Филадельфия Флайерз»
|в. Эллиотт («Калгари»)
н. Лехтеря («Сент-Луис»)
н. Воробьёв («Салават Юлаев», КХЛ)
|н. Беллемар («Вегас»)
в. Мэйсон («Виннипег»)
з. Дель Зотто («Ванкувер»)
н. Шенн («Сент-Луис»)
н. Казинс («Аризона»)
н. Любимов (ЦСКА, КХЛ)
|н. Уил
з. Гостисбер
|«Каролина Харрикейнз»
|н. Джурис («Аризона»)
н. Уильямс («Вашингтон»)
з. ван Римсдайк («Вегас»)
|в. Лак («Калгари»)
в. Лейтон («Тампа-Бэй»)
з. Мёрфи («Калгари»)
|н. Макгинн
|«Флорида Пантерз»
|н. Дадонов (СКА, КХЛ)
н. Врбата («Аризона»)
в. Сятери («Витязь», КХЛ)
н. Мамин (ЦСКА, КХЛ)
н. Хаапала («Таппара», Финляндия)
|н. Ягр
н. Йокинен
н. Маршессо («Вегас»)
н. Смит («Вегас»)
н. Сгарбосса («Виннипег»)
|з. Петровик
|«Детройт Ред Уингз»
|з. Дэйли («Питтсбург»)
з. Витковски («Тампа-Бэй»)
з. Шулак («Пеликанс», Финляндия)
|н. Носек («Вегас»)
|«Баффало Сэйбрз»
|н. Юзефсон («Нью-Джерси»)
в. Джонсон («Калгари»)
з. Сканделла («Миннесота»)
н. Поминвилль («Миннесота»)
н. Антипин («Металлург» Мг, КХЛ)
н. Пульё («Эдмонтон»)
|з. Куликов («Виннипег»)
в. Нильссон («Ванкувер»)
н. Кэл О'Райлли («Миннесота»)
н. Грант («Анахайм»)
|в. Улльмарк
з. Федун
|«Нью-Джерси Дэвилз»
|н. Юханссон («Вашингтон»)
н. Бойл («Торонто»)
з. Дыбленко («Спартак», КХЛ)
н. Ковальчук (СКА, КХЛ)
|н. Юзефсон («Баффало»)
з. Меррилл («Вегас»)
н. Каммальери («Лос-Анджелес»)
н. Смит-Пелли
н.Газдик («Калгари»)
н. Беннетт («Сент-Луис»)
|в. Кинкейд
Западная конференция
Представительство российских игроков в клубах Западной конференции увеличилось. Сначала «Виннипег Джетс» подписал трёхлетнее соглашение с защитником Дмитрием Куликовым, который не очень удачно сыграл в «Баффало». «Ванкувер Кэнакс» дал однолетний контракт форварду Александру Бурмистрову, а Алексей Емелин за последнюю неделю сменил очередную команду. Сначала его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, а потом его обменяли в «Нэшвилл Предаторз».
Внимание к себе приковал «Сан-Хосе», который продлил контракты с голкипером Мартином Джонсом (6 лет и $ 34,5 млн), защитником Марк-Эдуардом Власичем (8 лет и $ 56 млн)и форвардом Джо Торнтоном (1 год и $ 8 млн). «Ванкувер» заметно усилил состав: новичками команды стали форвард Сэм Ганье, защитник Майкл Дель Зотто и голкипер Андерс Нильссон. В Калифорнии «Анахайм» заполучил голкипера Райана Миллера и подписал новый контракт с защитником Кэмом Фаулером (8 лет и $ 52 млн).
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракт
|«Чикаго Блэкхоукс»
|з. Мёрфи («Аризона»)
з. Рутта («Хомутов», Чехия)
н. Саад («Коламбус»)
н. Шарп («Даллас»)
н. Вингелс («Оттава»)
н. Боума («Калгари»)
в. Берубе («Вегас»)
|з. Яльмарссон («Аризона»)
н. Крюгер («Вегас»)
з. ван Рисмдайк («Вегас»)
н. Панарин («Коламбус»)
н. Мотт («Коламбус»)
н. Латта
в. Юханссон (ЦСКА, КХЛ)
|з. Кемпни
н. Юрчо
з. Покка
|«Миннесота Уайлд»
|н. Эннис («Баффало»)
н. Фолиньо («Баффало»)
в. Сведберг («Салават Юлаев», КХЛ)
з. Куинси («Коламбус»)
з. Мёрфи («Калгари»)
н. Кэл О’Райлли («Баффало»)
|н. Граовак («Вашингтон»)
н. Тух («Вегас»)
з. Сканделла («Баффало»)
н. Поминвилль («Баффало»)
н. Хаула («Вегас»)
в. Кюмпер («Лос-Анджелес»)
н. Ганзал («Даллас»)
з. Шрёдер («Коламбус»)
|«Анахайм Дакс»
|н. Олекси («Торонто»)
в. Миллер («Ванкувер»)
н. Грант («Баффало»)
|з. Теодор («Вегас»)
н. Томпсон («Оттава»)
в. Бернье («Колорадо»)
н. Гарбутт (ХК «Сочи», КХЛ)
н. Этем
|з. Фаулер
з. Хользнер
н. Ивз
|«Эдмонтон Ойлерз»
|з. Коуэн
н. Строум («Айлендерс»)
н. Рэтти («Сент-Луис»)
з. Пайгин («Ак Барс», КХЛ)
|н. Эберле («Айлендерс»)
з. Райнхарт («Вегас»)
н. Пульё («Баффало»)
н. Питлик («Даллас»)
н. Ландер («Ак Барс», КХЛ)
|н. Пакаринен
з. Расселл
н. Кассиан
з. Грыба
н. Хайра
|«Сан-Хосе Шаркс»
|з. Шимек («Либерец», Чехия)
|н. Марло («Торонто»)
з. Мюллер («Нью-Джерси»)
з. Шлемко («Вегас»)
|в. Джонс
з. Власич
н. Торнтон
н. Карлссон
н. Донской
н. Карпентер
|«Сент-Луис Блюз»
|н. Нил («Оттава»)
н. Сундквист («Питтсбург»)
н. Шенн («Филадельфия»)
н. Торбурн («Вегас»)
н. Беннетт («Нью-Джерси»)
|н. Ривз («Питтсбург»)
н. Лехтеря («Филадельфия»)
н. Якупов
н. Перрон («Вегас»)
|н. Пяярви
з. Батлер
н. Меган
|«Калгари Флэймз»
|в. Смит («Аризона»)
з. Хэмоник («Айлендерс»)
н. Газдик («Нью-Джерси»)
з. Гривик («Рейнджерс»)
в. Лак («Каролина»)
|в. Джонсон («Аризона»)
з. Энгелланд («Вегас»)
н. Вей («Барыс»)
н. Боума («Чикаго»)
з. Мёрфи («Миннесота»)
в. Эллиотт («Филадельфия»)
з. Шмид («Либерец», Чехия)
н. Чиассон
|з. Стоун
н. Верстиг
|«Нэшвилл Предаторз»
|з. Емелин («Вегас»)
н. Хартнелл («Коламбус»)
в. Линдбек («Рёгле», Швеция)
н. Бонино («Питтсбург»)
|н. Уилсон («Колорадо»)
з. Хант («Вегас»)
н. Нил («Вегас»)
в. Мазанец
|з. Вебер
|«Виннипег Джетс»
|н. Сгарбосса («Флорида»)
з. Куликов («Баффало»)
в. Мэйсон («Филадельфия»)
|з. Постма («Бостон»)
в. Павелец («Рейнджерс»)
н. Торбурн («Вегас»)
|н. Данё
з. Шиарот
|«Лос-Анджелес Кингз»
|з. Фантенберг (ХК «Сочи», КХЛ)
в. Кюмпер («Миннесота»)
н. Каммальери («Нью-Джерси»)
з. Фальковский («Стоктон Хит, АХЛ)
|з. Шарипзянов («Нефтехимик»)
в. Бишоп («Даллас»)
з. Макнэбб («Вегас»)
н. Сетогучи («Адлер», Германия)
|н. Пирсон
н. Тоффоли
|«Даллас Старз»
|з. Мето («Вегас»)
н. Флинн («Монреаль»)
н. Ганзал («Миннесота»)
в. Бишоп («Лос-Анджелес»)
н. Хинтц (ХИФК, Финляндия)
н. Питлик («Эдмонтон»)
н. Радулов («Монреаль»)
|н. Странски («Северсталь», КХЛ)
н. Икин («Вегас»)
н. Шарп («Чикаго»)
в. Ниеми («Питтсбург»)
в. Питерс («Динамо» Рига, КХЛ)
н. Гемски («Монреаль»)
|з. Немет
з. Линделл
з. Бюстрём
|«Аризона Койотс»
|н. Казинс («Филадельфия»)
з. Яльмарссон («Чикаго»)
в. Раанта («Рейнджерс»)
н. Степан («Рейнджерс»)
н. Кемпе («Витязь»)
з. Кленденинг («Рейнджерс»)
н. Ринальдо («Бостон»)
|в. Смит («Калгари»)
з. Мёрфи («Чикаго»)
з. Деанджело («Рейнджерс»)
н. Бурмистров («Ванкувер»)
н. Врбата («Флорида»)
з. Тинорди («Питтсбург»)
з. Макбэйн («Тампа-Бэй»)
н. Холланд («Монреаль»)
в. Джонсон («Баффало»)
н. Пулккинен («Вегас»)
н. Мюллер («Торонто»)
н. Доан
н. Джурис («Коламбус»)
|«Ванкувер Кэнакс»
|н. Бурмистров («Аризона»)
з. Виршоу («Колорадо»)
н. Ганье («Коламбус»)
в. Нильссон («Баффало»)
з. Дель Зотто («Филадельфия»)
з. Хольм («Вякшё», Швеция)
|в. Миллер («Анахайм»)
з. Сбиса («Вегас»)
н. Шор («Цюрих», Швейцария)
з. Ларсен («Салават Юлаев», КХЛ)
з. Трямкин («Автомобилист», КХЛ)
|з. Педан
з. Гудбрансон
н. Рёдин
|«Колорадо Эвеланш»
|н. Уилсон («Нэшвилл»)
з. Миронов («Динамо» Москва, КХЛ)
в. Бернье («Анахайм»)
|н. Григоренко
з. Виршоу («Ванкувер»)
з. Желинас
в. Пикар («Вегас»)
|н. Андригетто
|«Вегас Голден Найтс»
|н. Смит («Флорида»)
н. Беллемар («Филадельфия»)
н. Грабовский («Айлендерс»)
з. Теодор («Анахайм»)
з. Миллер («Бостон»)
з. Шмидт («Вашингтон»)
н. Тух («Миннесота»)
н. Кларксон («Коламбус»)
н. Крюгер («Чикаго»)
н. Шипачёв (СКА, КХЛ)
н. Гика («Млада Болеслав», Чехия)
н. Хаула («Миннесота»)
з. Энгелланд («Калгари»)
в. Флёри («Питтсбург»)
н. Перрон («Сент-Луис»)
з. Хант («Нэшвилл»)
н. Карлссон («Коламбус»)
з. Райнхарт («Эдмонтон»)
н. Лайпсик («Торонто»)
н. Нил («Нэшвилл»)
з. Гаррисон («Тампа»)
з. Макнэбб («Лос-Анджелес»)
н. Маршессо («Флорида»)
н. Икин («Даллас»)
н. Пулккинен («Аризона»)
в. Пикар («Колорадо»)
з. Сбиса («Ванкувер»)
з. Меррилл («Нью-Джерси»)
н. Гусев («Тампа») (права)
н. Носек («Детройт»)
|з. Мето («Даллас»)
з. Емелин («Нэшвилл»)
н. Торбурн («Сент-Луис»)
в. Берубе («Чикаго»)
з. Шлемко («Монреаль»)
з. ван Римсдайк («Каролина»)