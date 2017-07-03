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Самые странные переходы межсезонья в НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ

Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.
3 июля 2017, понедельник. 17:15. Хоккей

Давно известно, что управленцы клубов Национальной хоккейной лиги отлично умеют считать деньги и прорабатывают планы развития своих команд на годы вперёд. Но, даже несмотря на это, в текущем межсезонье уже состоялось несколько сделок, мотивы которых не до конца понятны.

Никлас Сведберг – в «Миннесоте»

Прошлый сезон у шведского вратаря получился совсем неудачным. Сведберг допускал множество ошибок, играя в рамке ворот «Салавата», и к концу сезона стало очевидно, что уфимскому клубу нужен новый вратарь, а самому Никласу – смена обстановки. Обе стороны добились своего, причём швед отправился в НХЛ, подписав двусторонний контракт на один год с «Миннесотой Уайлд». Трудно сказать, что именно привлекло боссов «дикарей» в игре Сведберга. Почти наверняка он будет в лучшем случае довольствоваться ролью сменщика Девана Дубника, хорошо отыгравшего в прошедшем регулярном чемпионате.

«Флорида» не оставила Ягра

В ближайшее время будет очень интересно понаблюдать, куда заведёт судьба великого Яромира Ягра, с которым «Флорида Пантерз» не стал подписывать новый контракт. Решение это не самое понятное, потому что даже в свои 45 лет легендарный чех был одним из лидеров команды. Обычно про ветеранов, которые, несмотря на возраст, держат марку, говорят, что они картины не портят. Но это не про Ягра, потому что он эту картину просто украшал. Генеральный менеджер клуба Дэйл Теллон заявлял, что Ягр хотел контракт на один год. В прошлом сезоне он стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1900 и более очков в её матчах, а также самым возрастным игроком, выступающим на данный момент в лиге. Известно, что всё хорошо в меру, но, согласитесь, ведь хочется же, чтобы Ягр играл как можно дольше и его слова о том, что он побьёт рекорд Горди Хоу по забитым голам после 50 претворились в жизнь?

«Чикаго» меняет новых лидеров на старых

«Блэкхоукс» в это межсезонье уже успели отдать Артемия Панарина, получив взамен Брэндона Саада, а также подписать Патрика Шарпа. Руководство «ястребов» возвращает в состав старых лидеров, с которыми команда выиграла три Кубка Стэнли. Вроде бы всё логично, но есть один вопрос: почему обменяли Панарина? Артемий за два года в клубе успел стать лучшим новичком НХЛ в сезоне-2015/16, и его позиции в команде выглядели незыблемыми, а тройка с Кейном и Тэйвзом была одной из лучших в лиге. Как бы то ни было, теперь Панарину предстоит стать звездой в «Коламбусе».

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Емелин отправился из «Вегаса» в «Нэшвилл»

Этой сделкой «хищники» укрепили свою и без того сильную защиту, во многом благодаря которой они и добрались до финала Кубка Стэнли. Впрочем, учитывая слухи, согласно которым они хотят выменять из «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна на кого-то из своих защитников, этот ход выглядит вполне логичным. Куда более интересным выглядит поведение Джорджа Макфи, который, обменяв одного из сильнейших защитников своего клуба, продолжит выплачивать ему половину зарплаты. Возможно, эта сделка – очередная часть его хитрого плана, который нам вскоре будет суждено увидеть.

Дмитрий Куликов уехал в «Виннипег»

Это тот случай, когда соотношение «цена-качество» при приобретении игрока явно не было соблюдено. Дмитрий в прошлом сезоне отправился из «Флориды Пантерз» в «Баффало Сэйбрз», где провёл едва ли не худший сезон в своей энхаэловской карьере. Пять очков за результативность в 47 матчах и «-26» в графе «показатель полезности» — явно не таким болельщики привыкли видеть Дмитрия. Впрочем, это не помешало руководству «лётчиков» предложить игроку трёхлетний контракт на сумму в $ 13 млн со среднегодовым гонораром в 4,33 млн. При всём уважении к Куликову, вряд ли можно сказать, что в прошлом сезоне он наиграл на эти деньги.

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Восьмилетний контракт Кузнецова с «Вашингтоном»

Безусловно, это соглашение прекрасно для Евгения во всех отношениях. Ему был предложен по-настоящему долгосрочный и выгодный контракт, отказаться от которого было ну очень сложно. Очевидно, что таким образом руководство «Вашингтона» даёт понять, что рассматривает Кузнецова как одного из игроков, вокруг которого можно будет строить команду. Споры среди некоторой части болельщиков вызывает лишь сумма контракта. В среднем в каждый из восьми сезонов Кузнецов будет получать примерно по $ 7,8 млн, и для кого-то этот гонорар кажется завышенным. Учтём ещё, что на данный момент в заявке у «кэпов» находятся всего 14 человек, а расстояние до потолка зарплат с подписанием Кузнецова существенно сократилось. Впрочем, как сказал «Чемпионату» олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич, «Вашингтон» — серьёзная организация, которая знает, что делает.

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Марло и Торнтон подписали крупные контракты на закате карьеры

Переходу Марло в «Торонто Мэйпл Лифс», кажется, рады все: и клуб, и сам игрок. Патрик уже высказался в том духе, что он счастлив выступать за «кленовых листьев», будучи канадцем. Всё бы ничего, если бы не одно «но». Марло уже 37, и соглашение на три года – это большой риск как со стороны клуба, так и самого игрока. Да и гонорар, который ему будeт платить, выглядит крупноватым. $ 6,25 млн за сезон – столько будет получать игрок. Таким образом, канадец стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде. Что касается Торнтона, то у него срок соглашения поскромнее – всего один год. Налицо некоторая осторожность с обеих сторон. Но зарплата у Джо останется примерно на прежнем уровне – 6,5 млн против 6,75, которые он получал раньше. Оба клуба верят в ветеранов, а насколько эта вера окажется оправданной, покажет сезон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Емелин Артемий Панарин Дмитрий Куликов Евгений Кузнецов — хоккей Никлас Сведберг Яромир Ягр
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