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«Вашингтон» подписал 8-летний контракт с Евгением Кузнецовым на $ 62,4 млн
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Русские «грабят» «Вашингтон». $ 133 млн для Овечкина, Кузнецова и Орлова

Евгений Кузнецов остаётся в НХЛ, заключив восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 62,4 млн.
3 июля 2017, понедельник. 19:15. Хоккей

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провернул третью крупную сделку в межсезонье. Вслед за Ти Джеем Оши и Дмитрием Орловым подписан долгосрочный контракт с российским центральным нападающим Евгением Кузнецовым.

Сперва генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан устроил аттракцион неслыханной щедрости для 30-летнего американца Ти Джея Оши, дав ему контракт на восемь лет на сумму $ 46 млн. Сделка, учитывая возраст Оши, довольно сомнительная. Да, Ти Джей – сильный и мастеровитый нападающий. Забивной и прекрасно исполняющий буллиты, в чём в своё время убедилась сборная России. Но возраст по спортивным меркам солидный, а к концу договора Оши исполнится 38 лет. Риск есть и довольно серьёзный.

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Защитник Дмитрий Орлов получил самый низкий контракт из указанной тройки. Но вполне устраивающий самого игрока и соответствующий его уровню. За шесть лет в столице США Орлов должен заработать $ 30,6 млн, не забыв заплатить из указанной суммы приличные налоги. Они считаются сложно и составляют порядка 50% в зависимости от числа детей, наличия бизнеса в США, благотворительной деятельности.Таким образом, в «Кэпиталз» уже сохранили топ-4 из защитной линии: Джона Карлсона, Мэтта Нисканена, Брукса Орпика и Дмитрия Орлова. Напомним, что на днях состав «столичных» покинул игрок обороны Карл Алзнер, за $ 22,5 млн отправившийся на пять лет в «Монреаль».

Но главной сделкой «Вашингтона», безусловно, стало подписание Евгения Кузнецова. Ходили разговоры, что в ближайшее время «Трактор» может продать в СКА права на Кузнецова в НХЛ, но теперь это вряд ли имеет значение. Форвард чётко дал всем понять, где и как хочет продолжить свою карьеру. Евгений выбрал НХЛ. Кузнецов пожертвовал даже Олимпиадой, на которой он теперь не сможет сыграть из-за отказа НХЛ участвовать в ней. Возвращаться в Россию Кузнецов не стал, хотя с предложениями на него, по нашей информации, выходили, предлагая очень солидные условия. Женя прекрасно понимал, что обратного пути могло не быть, а он находится в самом расцвете сил и должен ещё лучше проявить себя в лучшей лиге мира.

Условия нового контракта Кузнецова впечатляют. 25-летний хоккеист будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год и за восемь лет он должен заработать $ 62,4 млн. Далеко не каждому предлагают такие условия.

«Евгений — один из лучших центральных нападающих в НХЛ, и мы рады, что он останется в «Вашингтоне» как минимум на ближайшие восемь лет. Сложно найти другого игрока его калибра, находящегося в расцвете сил и помогающего партнёрам становиться сильнее. Кузнецов — мастер высочайшего уровня, а его скорость и цепкость необходимы для того, чтобы биться за победу в НХЛ», — прокомментировал сделку генменеджер Брайан Маклеллан.

Таким образом, российское трио Овечкин, Кузнецов и Орлов «ограбило» «Вашингтон» суммарно на $ 133 млн. Напомним, что рекордсмен Овечкин будет получать в «Кэпиталз» по $ 10 млн ближайшие четыре сезона, то есть суммарно заработает ещё $ 40 млн. Его 13-летнее соглашение продолжает действовать.

Логично, что при таком раскладе клубу нужно в срочном порядке расчищать платёжную ведомость. Помимо Алзнера команду уже покинул дорогостоящий защитник Кевин Шаттенкирк, ставший хоккеистом «Рейнджерс», его коллега по амплуа Нейт Шмидт, выбранный «Вегасом» на драфте расширения, а также форварды Маркус Юханссон, обменянный в «Нью-Джерси», и Джастин Уильямс, вернувшийся в «Каролину».

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Эти команды уже сейчас готовы выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

Скорее всего, это ещё не всё, работа на трансферном рынке продолжается. Ведь ситуация у «Кэпиталз» всё равно непростая. На контрактах в первой команде сейчас находятся лишь 14 человек, а под потолком у «Кэпиталз» осталось всего $ 9,2 млн. Есть много перспективной молодёжи из АХЛ (вроде Якуба Враны), но сможет ли она составить серьёзную конкуренцию и помочь «Вашингтону» отправиться в очередной поход за долгожданным кубком Стэнли? Верится в это с трудом.

Кузнецов пожертвовал даже Олимпиадой, на которой он теперь не сможет сыграть из-за отказа НХЛ участвовать в ней.

Помимо всего, «столичным» ещё переподписывать вратаря Филиппа Грубауэра, который является сменщиком Брэйдена Холтби, а также молодого 22-летнего ограниченно свободного агента Андре Бураковски, претендующего на сумму $ 2,5-3 млн.

Руководству «Кэпиталз» приходится выкручиваться и ломать голову, как поступить дальше. Успешное выступление «Вашингтона» в новом сезоне под большим вопросом.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
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