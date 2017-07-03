Был тасманский дьявол, стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»!

Опрос: Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн
«Вы бы упали со стула, если бы узнали запросы Радулова»
«Если хочешь преданности – купи собаку!», — эти слова Марка Бержевена со временем могут стать крылатыми, хотя деловые реалии современной НХЛ описывают достаточно точно. В эпоху жёсткого потолка зарплат платёжная ведомость превратилась в главный документ, управляющий действиями хоккейных людей: отпуская на все четыре стороны таких людей, как Доан или Ягр, боссы клубов лишь виновато разводят руками. С Александром Радуловым, который стал одним из главных приятных сюрпризов прошлого сезона, произошло нечто похожее: россиянин стал любимцем болельщиков «Канадиенс», купался в приятных словах одноклубников и руководства, однако, когда дело коснулось конкретных цифр, столкнулся с непреклонной позицией руководства «хабов».
«Если бы я вам рассказал о том, какие требования выдвинул агент Радулова в январе, вы бы упали со стула», — это ещё одна фраза Бержевена, которая не делает ему чести. Сказана она была, когда все переговоры с россиянином уже были окончены, а главная среднесрочная задача для руководства – новый контракт с Кэри Прайсом – выполнена. Сам Радулов, желавший контракт на 6 лет, никак переговорный процесс не комментировал, за исключением таинственной фотографии в соцсети с подписью «Возвращаюсь домой». Это тут же спровоцировало массу догадок о возможном появлении Александра в каком-либо клубе КХЛ, но всё оказалось проще. Слухи о переговорах с «Далласом» оказались правдой, а контракт, заключённый техасцами с россиянином, не стал чем-то сенсационным. Пятилетний договор с зарплатой в $ 6,25 млн. за сезон – это лишь на $ 500 тысяч больше, чем прошлогодний оклад Радулова в «Монреале».
Именно в смешные по энхаэловским меркам полмиллиона долларов можно оценить все жёсткие слова Бержевена, который оставил команду без надёжного бомбардира, без качественного центра первого звена, но четырнадцатью миллионами свободных денег – для полного счастья осталось лишь купить собаку.
«Даллас» — фаворит Кубка Стэнли-2018?
Что же касается «Старз», то техасский клуб и его генеральный менеджер Джим Нилл показали всем, что находятся в стремлении выиграть «прямо сейчас», и готовы предпринимать для этого активные действия. До этого был решён затянувшийся вратарский вопрос, когда из стана «Кингз» в Техас перебрался известный голкипер Бен Бишоп, а контракт нестабильного Антти Ниеми был выкуплен. «В кассу» пришлась и покупка защитника Марка Мето, за которым гонялась добрая треть лиги, а смелое подписание Радулова лишь укрепило общее впечатление о решительности «звёзд».
«Радулов, вероятно, будет играть в одной тройке с Джейми Бенном и Тайлером Сегином, это будет первое звено команды. У Бенна в активе 136 голов за последние четыре сезона, это шестое место в лиге, у Сегина – 133, это восьмая позиция. Имя такого флангового игрока, как Александр, который может протащить шайбу и отработать сзади, это сочетание выглядит идеальным», — считает обозреватель Dallas News Майк Хейка. «Александр – динамичный плеймейкер, который обладает максимальной скоростью и навыками. Добавляя этого нападающего в наш состав, мы делаем нашу группу форвардов весьма глубокой и талантливой на уровне лиги», — сказал довольный Джим Нилл, которому удалось переиграть Бержевена.
Единственным поводом для опасений, касающихся успешного выступления Радулова за «Даллас», является персона главного тренера техасцев Кена Хичкока. Ветеран тренерского цеха любит подчёркивать свою лояльность к техничным российским хоккеистам, однако опыт далеко не всегда доказывает состоятельность этих слов. Впрочем, нет сомнений, что с таким страстным и авторитетным человеком, как Радулов, Хичкок просто обязан поладить: специалист близок к завершению своей карьеры, и будет вполне не прочь завершить её новым чемпионским перстнем. Таким же, какой был выигран его блистательным «Далласом» 18 лет назад.
Александр Радулов
Регулярный чемпионат-2016/17: 76 матчей, 18 голов, 36 передач, 54 минуты штрафа.
Плей-офф-2017: 6 матчей, 2 гола, 5 передач, 6 минут штрафа.
Кэпхит-2016/17: $ 5,75 млн.