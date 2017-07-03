Был тасманский дьявол, стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»!

Опрос: Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн

«Вы бы упали со стула, если бы узнали запросы Радулова»

«Если хочешь преданности – купи собаку!», — эти слова Марка Бержевена со временем могут стать крылатыми, хотя деловые реалии современной НХЛ описывают достаточно точно. В эпоху жёсткого потолка зарплат платёжная ведомость превратилась в главный документ, управляющий действиями хоккейных людей: отпуская на все четыре стороны таких людей, как Доан или Ягр, боссы клубов лишь виновато разводят руками. С Александром Радуловым, который стал одним из главных приятных сюрпризов прошлого сезона, произошло нечто похожее: россиянин стал любимцем болельщиков «Канадиенс», купался в приятных словах одноклубников и руководства, однако, когда дело коснулось конкретных цифр, столкнулся с непреклонной позицией руководства «хабов».

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.

«Если бы я вам рассказал о том, какие требования выдвинул агент Радулова в январе, вы бы упали со стула», — это ещё одна фраза Бержевена, которая не делает ему чести. Сказана она была, когда все переговоры с россиянином уже были окончены, а главная среднесрочная задача для руководства – новый контракт с Кэри Прайсом – выполнена. Сам Радулов, желавший контракт на 6 лет, никак переговорный процесс не комментировал, за исключением таинственной фотографии в соцсети с подписью «Возвращаюсь домой». Это тут же спровоцировало массу догадок о возможном появлении Александра в каком-либо клубе КХЛ, но всё оказалось проще. Слухи о переговорах с «Далласом» оказались правдой, а контракт, заключённый техасцами с россиянином, не стал чем-то сенсационным. Пятилетний договор с зарплатой в $ 6,25 млн. за сезон – это лишь на $ 500 тысяч больше, чем прошлогодний оклад Радулова в «Монреале».

Именно в смешные по энхаэловским меркам полмиллиона долларов можно оценить все жёсткие слова Бержевена, который оставил команду без надёжного бомбардира, без качественного центра первого звена, но четырнадцатью миллионами свободных денег – для полного счастья осталось лишь купить собаку.

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Что же касается «Старз», то техасский клуб и его генеральный менеджер Джим Нилл показали всем, что находятся в стремлении выиграть «прямо сейчас», и готовы предпринимать для этого активные действия. До этого был решён затянувшийся вратарский вопрос, когда из стана «Кингз» в Техас перебрался известный голкипер Бен Бишоп, а контракт нестабильного Антти Ниеми был выкуплен. «В кассу» пришлась и покупка защитника Марка Мето, за которым гонялась добрая треть лиги, а смелое подписание Радулова лишь укрепило общее впечатление о решительности «звёзд».

«Радулов, вероятно, будет играть в одной тройке с Джейми Бенном и Тайлером Сегином, это будет первое звено команды. У Бенна в активе 136 голов за последние четыре сезона, это шестое место в лиге, у Сегина – 133, это восьмая позиция. Имя такого флангового игрока, как Александр, который может протащить шайбу и отработать сзади, это сочетание выглядит идеальным», — считает обозреватель Dallas News Майк Хейка. «Александр – динамичный плеймейкер, который обладает максимальной скоростью и навыками. Добавляя этого нападающего в наш состав, мы делаем нашу группу форвардов весьма глубокой и талантливой на уровне лиги», — сказал довольный Джим Нилл, которому удалось переиграть Бержевена.

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Единственным поводом для опасений, касающихся успешного выступления Радулова за «Даллас», является персона главного тренера техасцев Кена Хичкока. Ветеран тренерского цеха любит подчёркивать свою лояльность к техничным российским хоккеистам, однако опыт далеко не всегда доказывает состоятельность этих слов. Впрочем, нет сомнений, что с таким страстным и авторитетным человеком, как Радулов, Хичкок просто обязан поладить: специалист близок к завершению своей карьеры, и будет вполне не прочь завершить её новым чемпионским перстнем. Таким же, какой был выигран его блистательным «Далласом» 18 лет назад.