Радулов получил контракт на $ 32 млн, а Любимов вернулся в ЦСКА

Радулов подписал контракт с «Далласом» на пять лет

«Даллас Старз» объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Радуловым, находившимся с 1 июля в статусе свободного агента. О произошедшем информирует официальный «твиттер» клуба. Срок действия соглашения составит пять лет, и по нему Александр получит 31,25 млн долларов.



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока 7 (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал Кубок Гагарина.

Своим мнением о случившемся событии поделился бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков.



«Радулов теперь точно не поможет сборной России на Олимпиаде? Что касается национальной команды, то, безусловно, это знаковый для неё игрок. Жалко просто, что Александр не примет участия в Играх. Конечно же, я хотел бы его поздравить. «Даллас» приобрёл великолепного мастера, а «Монреаль», к сожалению, не оценил правильно его способности. Что касается суммы контракта — у них рыночные взаимоотношения, как и во всём мире. Я не сторонник залезать в чужой карман и смотреть, кто сколько получает. Если Радулов подписался на этих условиях и все довольны, так тому и быть. Я очень рад за него, что он в конечном итоге поставил подпись под контрактом и теперь сможет отдохнуть и подготовиться к сезону», — сказал Быков «Чемпионату».

Быков: ««Даллас» приобрёл великолепного мастера, а «Монреаль», к сожалению, не оценил правильно способности Радулова».

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл также остался доволен сделкой.



«После подписания контракта с Радуловым топ-6 „Далласа“ будет настолько же талантливой и глубокой, как у лучших команд лиги», — цитирует Нилла официальный сайт клуба.

ЦСКА вернул Любимова и подписал вратаря «Чикаго»

Этот день обернулся сразу двумя сделками для ЦСКА. Клубу удалось вернуть Романа Любимова, который прошлым летом отправился играть в «Филадельфию Флайерз». Срок действия контракта нападающего и клуба составит три года. Переход прокомментировал президент красно-синих Игорь Есмантович.



«Мы очень довольны, что вернули Романа Любимова из «Филадельфии». ЦСКА всегда ставит перед собой максимальные задачи в каждом сезоне, особенно в олимпийский год. Наш главный тренер Игорь Валерьевич Никитин работает в сборной, а Роман Любимов — один из кандидатов в национальную команду. Поэтому, играя в России, он, наверное, имеет шанс попасть на Олимпиаду, ему будет предоставлена такая возможность», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Этот день обернулся сразу двумя сделками для ЦСКА. Клубу удалось вернуть Романа Любимова, который прошлым летом отправился играть в «Филадельфию Флайерз».

Сезон-2016/17 стал для Любимова дебютным в НХЛ, он принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков. Его команда не попала в плей-офф НХЛ. Воспитанник тверского хоккея выступал в системе ЦСКА с 2008 по 2016 год. В составе «Красной Армии» Любимов он обладателем Кубка Харламова, с ЦСКА дважды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ. Всего на уровне КХЛ Любимов набрал 48 очков в 224 матчах. Хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира.

Также «армейский» клуб подписал шведского вратаря Ларса Юханссона на один сезон.



В прошлом сезоне 29-летний голкипер сыграл за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надёжности 2.75 и процентом отражённых бросков 90,7. В сезоне-2015/16 Юханссон стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрёлунды».

Сорокин подписал новый контракт с ЦСКА

На этом удачный день для «армейцев» не закончился. Как сообщили «Чемпионату» в клубной пресс-службе, голкипер Илья Сорокин подписал новый контракт сроком на три года.

За минувшие три сезона хоккеист провёл в составе ЦСКА 100 матчей, в 65 из которых «армейцы» одержали победу, добившись показателей в 93,6% отражённых бросков, коэффициента надёжности 1,47 и проведя 19 игр на ноль. Предыдущее соглашение с Сорокиным действовало до окончания сезона-2017/18.

«Трактор» обменял права на Евгения Кузнецова в СКА

Челябинский «Трактор» обменял права на российского нападающего Евгения Кузнецова в петербургский СКА, взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный «твиттер» команды. Это произошло после того, как стало известно, что форвард подписал новый восьмилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз». По новому соглашению 25-летний Кузнецов будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год, и за восемь лет он должен заработать $ 62,4 млн. В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов провёл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 голов и 40 результативных передач).



Ранее сообщалось, что СКА готов отдать за права на Кузнецова 150 млн рублей.