«Теперь у него есть деньги на зубы». Канадская пресса – о переходе Радулова

«Большая потеря, большая дыра»

Переход Александра Радулова из стана «Монреаля» в «Даллас», по мнению многих североамериканских обозревателей, может породить серьёзную проблему для «Канадиенс». Одним из таких журналистов стал обозреватель канадского мультимедийного гиганта Sportsnet Эрик Энгелс.

«Радулов выбрал «Старз», и это будет горькой пилюлей для генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена. «Хотите преданности – купите собаку», — говорил он в воскресенье. Он уже смирился, что его лучший правый крайний может уйти в другой клуб, и даже не сердится на Александра, но от этого совсем не легче. Ещё сильнее усложняет взаимоотношения один факт, который подтвердил Sportsnet один из членов управленческой команды «Канадиенс»: такое же предложение о контракте на пять лет и $ 31,5 млн Бержевен сделал Радулову за несколько дней до 1 июля. Штаб Радулова же заявил, что это предложение последовало уже после того, как была достигнута договорённость с «Далласом».



Так или иначе, не имеет значения причина, по которой он ушёл. Было ли это из-за более низкой ставки налога в Техасе, которая позволит ему сэкономить $ 4,3 млн за весь срок контракта, или же он почувствовал, что у «Старз» больше шансов выиграть, не важно. Это не меняет того факта, что отъезд Александра оставил большую дыру на правом фланге атаки «Монреаля». Даже если Друен превзойдёт результативность Радулова, у Бержевена предостаточно работы, чтобы помочь «Канадиенс» подняться с 15-го места в лиге по забитым голам. А потеря Александра будет ранить ещё и по другим причинам: его исключительное мастерство, его талант сыграть красиво, его энергия и страсть, его трудовая этика сделали его магнитом для рекламы на непростом рынке. У Бержевена осталось $ 14 млн, чтобы продолжить переговоры с Алексом Гальченюком и вернуть Андрея Маркова. Возможно, отъезд Радулова позволит генеральному менеджеру приблизиться к требованиям Андрея, который просил двухлетний контракт на $ 12 млн. Возможно, нет. В любом случае у Бержевена нет другого выбора, кроме как перевернуть страницу и подготовиться к новым возможностям», — отметил Энгелс.

«Радулов получил самый большой контракт на рынке свободных агентов в это межсезонье. Только после того как он смог договориться со «звёздами», последовало такое же предложение от «Монреаля». «Деньги были примерно такие же. Для меня больше значил срок контракта, потому что я действительно хотел договор минимум на пять лет. Я хочу играть и не беспокоиться о контракте. Просто играть и стараться побеждать», — так охарактеризовал ситуацию сам Радулов. «Звёзды» получили лучшего игрока, доступного на рынке к третьему дню свободного агентства. Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что не может ничего сказать о том, что произошло в переговорах Александра и «Монреаля». Но при этом его разговоры с хоккеистом выявили большую заинтересованность Радулова в переходе в «Даллас». Несколько дней назад Александр разговаривал по телефону с капитаном «Старз» Джейми Бенном, дуэт которого с Тайлером Сегином – один из лучших во всей лиге. Как сказал сам Радулов, «Даллас» был для него лёгким выбором», — отмечает агентство СР.

Не пожалеет ли «Даллас»?

«Один из лучших свободных агентов «приземлился» в «Далласе», подписав пятилетний контракт. «Монреаль» отреагировал на это, подписав Алеша Гемски, бывшего правого крайнего «Старз», который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Для «Далласа» Радулов – отличное приобретение для уже талантливой команды, но самая большая проблема для клуба, который инвестирует деньги в Александра, – это сумма и срок контракта. Зарплата в $ 6,25 млн говорит о надеждах на результативность форварда, но ведь известно, что у хоккеистов, которым исполнилось 30 лет, часто снижается эффективность. Контракт будет действовать, пока Радулову не исполнится 35. Это не значит, что россиянин не сможет быть результативен до истечения этого срока, но вряд ли он наберёт намного больше очков, чем в прошлом году в «Канадиенс».



Вердикт таков: «звёзды» потратили значительные средства, а Радулов сделает эту команду лучше. Тем не менее справедливо задаться вопросом, будет ли этот контракт адекватен своей стоимости, особенно в последующие годы его действия», — сомневается обозреватель TSN Скотт Каллен.

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«Радулов не был тем игроком, которого надо было подписывать любой ценой. Выдавать пятилетний контракт хоккеисту его возраста – рискованно. Очевидно, «Монреаль» не был до конца уверен. В краткосрочной перспективе «канадцы», безусловно, стали хуже после замены Радулова на Гемски. Но посмотрим, что будет дальше», — в том же ключе высказался журналист Daily Hive Роб Уильямс.

«Будем скучать по его улыбке»

«Теперь у Радулова точно есть необходимая сумма, чтобы купить себе набор искусственных зубов. Российский форвард с привлекательной улыбкой решил покинуть «Канадиенс», подписав пятилетнее соглашение с «Далласом»: сумма контракта лишь на $ 500 тыс. больше, чем была у него в «Монреале» в прошлом сезоне. Радулов завоевал сердца болельщиков «канадцев» своей игрой, свой техникой, свой «тасманской дьявольской» этикой на льду, своей улыбкой и густым русским акцентом. Очень трудно было не любить Радулова. Теперь у болельщиков «Старз» есть пять лет, чтобы развить с ним отношения. За два последних сезона «канадцы» потеряли двух из трёх самых популярных хоккеистов – Суббэна и Радулова.

Что ж, по крайней мере у них остался Кэри Прайс, который заключил новый восьмилетний договор. Похоже, что Бержевен проиграл эту игру в труса: Александр будет платить в Техасе намного меньше налогов, и, чтобы соответствовать уровню его доходов в «Далласе», «Монреалю» пришлось бы предложить $ 8,1 млн в год. Радулов не вернётся в «Белл-центр» до 13 марта, когда «звёзды» совершат свой единственный визит в Монреаль. По русскому и его улыбке будут скучать», — отмечает обозреватель Montreal Gazette Стю Коуэн.

«Верю, что братья Джейми и Джорди Бенны рубятся в настольный хоккей на право играть с Радуловым», — пошутил в «Твиттере» инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

«Бержевен никогда не предлагал Радулову договор больше, чем на четыре года, так заявил Радулов. «Когда «Канадиенс» поняли, что я принял предложение «Далласа», то повторили эти условия, но было уже поздно, я дал слово «Старз». Вернуться к переговорам было невозможно», — объяснил форвард.

А Бержевен выдал другую версию событий, заявив, что давал Александру точно такой же контракт за несколько дней до 1 июля. Если разбираться как следует, то станет ясно, что «Монреаль» действительно делал такое предложение, но отозвал его 1-го числа, а штаб россиянина вышел на рынок и начал исследовать возможность более выгодных условий. А когда «канадцы» вернулись к этим «танцам» и Бержевен вернул на стол переговоров своё первоначальное предложение, было уже поздно: наступила полночь и карета превратилась в тыкву», — считают авторы Journal de Montreal Джонатан Бернье и Жан-Франсуа Шамон.