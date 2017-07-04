11 самых крупных контрактов россиян в НХЛ. От Фёдорова до Кузнецова

Евгений Кузнецов продлил соглашение с клубом «Вашингтон Кэпиталз» на восемь лет, за которые он получит $ 62,4 млн. Его контракт стал одним из самых крупных, которые заключали российские игроки за время выступления в НХЛ. Мы решили вспомнить 10 самых солидных контрактов, которые получали игроки из России в Северной Америке.

Сергей Фёдоров, 5 лет и $ 40 млн

В июле 2003 года Сергей Фёдоров подписал контракт с «Анахайм Дакс» после 13 лет выступления за клуб «Детройт Ред Уингз». В то время он признавался, что не чувствует никакого сожаления о расставании с Городом моторов, где он выиграл три Кубка Стэнли. В Калифорнии Фёдоров провёл один полный сезон, затем случился локаут, в начале сезона-2005/06 Сергея обменяли в «Коламбус», а этот контракт он доработал вообще в составе «Вашингтона».

Фёдоров признавался, что не чувствует никакого сожаления о расставании с Городом моторов, где он выиграл три Кубка Стэнли.

Евгений Малкин, 5 лет и $ 43,5 млн

После того как от начала действия стандартного контракта новичка прошло всего два года, Малкин подписал новый договор с «Питтсбург Пингвинз». При этом он заключил соглашение всего на пять лет. В то время это была стандартная практика для клуба, так как ровно годом ранее Сидни Кросби заключил идентичный контракт. До вступления в силу этого соглашения Малкин выиграл свой первый кубок Стэнли в составе «пингвинов»

Павел Дацюк, 7 лет и $ 46,9 млн

Главный контракт Дацюка в карьере был подписан уже в апреле 2007 года. Игрок и «Детройт Ред Уингз» не стали затягивать переговоры. В первый же год действия Дацюк набрал рекордные для себя 97 очков в регулярном чемпионате, через год он повторил это достижение и добавил к этому победу в Кубке Стэнли, вторую в своей карьере. По окончании действия 7-летнего соглашения Дацюк продлил контракт ещё на три года, но отработал из них только два и вернулся в Россию.

Павел Буре, 5 лет и $ 47,5 млн

В январе 1999 года «Ванкувер Кэнакс» обменял одного из лучших форвардов в истории франшизы Павла Буре во «Флориду Пантерз». Русская Ракета начал проявлять себя с первых же матчей, но вскоре вновь травмировал своё колено. Несмотря на это, «пантеры» подписали с ним новый контракт на пять лет с возможностью пролонгации на один сезон, которая увеличила бы общую сумму до $ 58 млн. В 2002 году его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», а в начале сезона-2003/04 Павел не смог пройти медицинские тесты и через несколько месяцев завершил карьеру.

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.

Илья Брызгалов, 9 лет и $ 51 млн

В начале июня 2011 года «Филадельфия Флайерз» выменял у «Финикс Койотс» права на голкипера Брызгалова. Около двух недель длились переговоры, которые привели к заключению этого солидного соглашения. В первый год Илья не выглядел лучше Сергея Бобровского, с которым «лётчики» расстались по итогам сезона-2011/12. Второй год ещё больше убедил руководство «Флайерз» в своей ошибке, и они выкупили контракт Брызгалова. Илья попробовал закрепиться в других клубах лиги, но неудачно. Сейчас он время от времени работает корреспондентом на североамериканских телеканалах и получает продолжать деньги от «Филадельфии», которая будет ему платить ещё до конца сезона-2026/27.

Илья Брызгалов Фото: Reuters

Владимир Тарасенко, 8 лет и $ 60 млн

Первый крупный контракт Тарасенко, заключённый летом 2015 года, подвергался критике за то, что он и агент не смогли выбить от «Сент-Луис Блюз» либо меньший срок, либо большую сумму. Одним из минусов является то, что ему будет 31 год, когда нынешнее соглашение подойдёт к завершению, и заключить новый крупный договор будет уже труднее. При этом Тарасенко остаётся самым высокооплачиваемым игроком «Блюз», что явно говорит об отношении менеджмента клуба к нему.

Евгений Кузнецов, 8 лет и $ 62,4 млн

«Вашингтон Кэпиталз» заключил рискованный контракт с Кузнецовым. Евгений явно заслуживал зарплату больше той, которую он получал по предыдущему соглашению (в среднем $ 3 млн в год). Теперь он второй по зарплате игрок в команде после Александра Овечкина. Руководство клуба рассчитывает, что такой контракт заставит Кузнецова с большой ответственностью относиться к своей работе и сможет помочь команде приблизиться к главной цели – завоеванию кубка Стэнли.

Русские «грабят» «Вашингтон». $ 133 млн для Овечкина, Кузнецова и Орлова Евгений Кузнецов остаётся в НХЛ, заключив восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 62,4 млн.

Евгений Малкин, 8 лет и $ 76 млн

У Малкина и Кросби были практически идентичные контракты новичков на три года, затем они подписали идентичные пятилетние договоры на $ 43,5 млн, но после их пути разошлись. В июне 2012 года Кросби заключил 12-летнее соглашение на $ 104,4 млн, а Малкин через год – 8-летнее на $ 76 млн. При этом средняя зарплата россиянина выше на $ 800 тысяч. За последние два года «Питтсбург» успел выиграть ещё два кубка Стэнли, а в момент окончания соглашения Малкину будет уже 36 лет — время возвращаться домой?

В июне 2012 года Кросби заключил 12-летнее соглашение на $ 104,4 млн, а Малкин через год – 8-летнее на $ 76 млн. При этом средняя зарплата россиянина выше на $ 800 тысяч.

Алексей Яшин, 10 лет и $ 87,5 млн

10-летний контракт Яшина с «Нью-Йорк Айлендерс» был явно одним из самых странных в истории НХЛ. Форвард отыграл за команду пять лет, плюс один год был «сожжён» локаутом. От Яшина ждали большего, поэтому клуб в один момент решил выкупить его контракт. Алексей вернулся в Россию, поиграл за «Локомотив», СКА и ЦСКА и завершил карьеру. Летом 2015 года он получил последний транш от «Айлендерс».

Алексей Яшин Фото: Reuters

Илья Ковальчук, 15 лет и $ 100 млн

Летом 2010 года у Ковальчука заканчивалось пятилетнее соглашение с «Атлантой Трэшерз». Илья не хотел оставаться в клубе, который не решал никаких задач, его обменяли перед тем дедлайном в «Нью-Джерси Дэвилз», которому предстояло подписывать с ним новый контракт. Ковальчук оказался неограниченно свободным агентом, но всё-таки принял решение «Дэвилз» о 17-летнем контракте на $ 102 млн, эта продолжительность бы побила рекорд лиги. НХЛ наложила вето на эту сделку, а независимый арбитр отменил этот контракт.



В итоге НХЛ одобрила лишь контракт на 15 лет и $ 100 млн, но оштрафовала клуб на $ 3 млн. Вместе с Ковальчуком «Нью-Джерси» в сезоне-2011/12 дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Лос-Анджелес Кингз». Во время локаута в сезоне-2012/13 Илья выступал за петербургский СКА, и ему так там понравилось, что по итогам года он решил завершить карьеру в Северной Америке и подписал 4-летний контракт с «армейцами». Соглашение со СКА уже закончилось, а о судьбе Ковальчука ничего не ясно, существует вероятность его возвращения в Северную Америку. Но очередной крупный контракт российского игрока в НХЛ не был отработан до конца.

Александр Овечкин, 13 лет и $ 124 млн

Самый крупный контракт в истории НХЛ вряд ли ждёт такая участь. За полгода до окончания контракта новичка Александр Овечкин заключил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на 13 лет и сумму в $ 124 млн. Овечкин уже честно отработал 9 лет этого договора, но при этом клуб ни разу не смог приблизиться к самой главной цели – завоеванию кубка Стэнли. Смогут ли они это сделать в ближайшие четыре сезона или лучше расстаться со своей главной звездой?