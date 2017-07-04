Якупов — в «Колорадо», а 42 хоккеиста «Динамо» стали свободными агентами

11 самых крупных контрактов россиян в НХЛ. От Фёдорова до Кузнецова Овечкин подписал самый крупный контракт в истории, Ковальчук получил бы ровно 100 миллионов от «Дэвилз».

«Филадельфия» ведёт переговоры с Марковым

«Филадельфия Флайерз» обсуждает условия возможного контракта с российским защитником Андреем Марковым.



38-летний Марков на протяжении всей карьеры (16 сезонов) выступал за «Монреаль Канадиенс». В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".



Летом 2017 года Марков стал неограниченно свободным агентом.

Якупов заключил контракт с «Колорадо» на 1 год

Нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш». Зарплата игрока составит $ 875 тыс.



В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3». «Сент-Луис Блюз» не сделал квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.



Всего на счету россиянина 292 матча в НХЛ, в которых он набрал 120 очков по системе «гол+пас» (53+67), а его показатель полезности составил «-91». В КХЛ Наиль выступал в сезоне-2012/13 в составе «Нефтехимика».

Наиль вместо Радулова? 5 команд НХЛ для Якупова Пока Радулов и Ковальчук раздумывают, по какую сторону океана им продолжить карьеру, Наиль Якупов усиленно ищет варианты в НХЛ.

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая

Федерация хоккея России подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Центром международной культуры Китая и Ассоциацией хоккея Китая.



В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнёров на российском и азиатском рынках. Был согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шёлкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.



Также стороны подписали соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги. Для подписания этого документа в Москву прибыла делегация из города Цзилинь, в котором будет базироваться новая хоккейная команда.

1% россиян заиграл в НХЛ за три года

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о тенденции отъезда игроков из России за океан.



«Безусловно, мы в федерации весьма обеспокоены этим. Сегодня многие молодые хоккеисты находятся во власти иллюзии, будто в клубах и лигах за океаном существуют лучшие условия для развития. Это не соответствует действительности.



Простой пример для оценки масштаба: за последние три года международный отдел ФХР оформил более 750 трансферных карт. Из уехавших за это время за рубеж постоянно выступают на самом высоком уровне в НХЛ лишь несколько человек: Артемий Панарин провёл два успешных сезона в «Чикаго», Никита Зайцев — ведущий защитник «Торонто», Александр Радулов провёл хороший сезон за «Монреаль», Антон Слепышев выступает за «Эдмонтон». Это всего-навсего 1% от общего числа хоккеистов, которые сделали выбор в пользу игры за рубежом. К тому же в основном перечисленные игроки отправились в НХЛ уже готовыми мастерами. Такими мастерами они стали именно благодаря выступлениям в России», — заявил Ротенберг.

«В НХЛ возможен локаут, поэтому СКА приобрёл права на Кузнецова» В Москве состоялось подписание меморандума между ФХР и Китаем, а Роман Ротенберг объяснил причину приобретения СКА прав на Кузнецова.

Игорь Григоренко покинул «Автомобилист»

Нападающий Игорь Григоренко покинул «Автомобилист». Контракт между игроком и уральским клубом расторгнут по соглашению сторон. Такое решение обусловлено семейными обстоятельствами игрока.



Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов был крайне удивлён данной новостью. «Это всё неожиданно. Так получилось, что он приехал к нам, не успел ни разу потренироваться и уехал, у него какие-то проблемы в семье. Пока о его замене не думали», — сказал Крикунов.

Игорь Григоренко покинул «Автомобилист» по семейным обстоятельствам.

В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.

Панин не удивился отказу «Ак Барса»

Защитник Григорий Панин прокомментировал решение «Ак Барса» не подписывать с ним контракт, а также рассказал о подготовке к сезону и тренировках в Америке.



«Решение «Ак Барса» о том, что они не будут подписывать контракт со мной, не было для меня сюрпризом, я только сегодня об этом узнал, мне сказали об этом. Есть предложения от других клубов КХЛ. Тренироваться я не заканчивал, постоянно работаю — ездил в Америку, там с тренером занимался. В НХЛ очень сложно

пробиться, туда уезжают либо молодые ребята, либо через сборную, а я уже не молодой и за национальную команду не играл, поэтому в НХЛ очень тяжело попасть», — заявил Панин «Чемпионату».

42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус «неограниченно свободный агент»

Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ присвоили статус «неограниченный свободный агент» 42 хоккеистам московского «Динамо» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств.



Таким образом, все игроки уже сейчас могут заключать контракты с любыми клубами КХЛ. Каким составом начнут сезон бело-голубые, теперь не скажет никто. Так, Денис Кокарев и Артём Федоров уже согласовали контракты с «Салаватом Юлаевым».