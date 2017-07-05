«Олег Знарок? А кто это?» СКА вышел из отпуска и прошёл медосмотр

Действующие обладатели кубка Гагарина вышли из отпуска 3 июля, и в этот же день начался медицинский осмотр. Первыми проверить здоровье пришли Егор Рыков, Николай Прохоркин, Роман Рукавишников, Александр Хохлачёв, Максим Чудинов, Егор Яковлев и Александр Дергачёв.

«Шипачёву стоит подучить английский, а так у него всё будет в порядке в НХЛ»

На следующий день возле клиники показался Вячеслав Войнов, пропустивший плей-офф Кубка Гагарина из-за травмы колена. На вопрос, будет ли он готов к новому сезону, Вячеслав загадочно ответил: «Всё в процессе». Более обстоятельно разговаривать с прессой Войнов отказался. «Без камер не говорю», — заявил защитник.

А нападающий Виктор Тихонов рассказал, как провёл отпуск и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Лето провёл здорово. С семьёй! Готовился к сезону, но и отдыхал немного. Конечно, готовы к сложной предсезонке. Прошлогодняя показала, что работа была важная. Поэтому морально понимаем, что нас ждёт и зачем это всё.

Лидеры СКА, Шипачёв и Дадонов уехали в НХЛ, но такое случается со всеми командами. Всегда кто-то уезжает и приезжает. Но у нас в команде много лидеров, у всех есть шанс взять на себя эту роль. В том числе и у меня.

Как и любой другой игрок, хочу попасть на Олимпиаду. Это большая спортивная планка, которую каждому хочется достичь. Не знаю, какая ситуация с Олимпиадой будет в НХЛ, но самое главное — сосредотачиваться на себе и готовиться, а там уже будь что будет. Шипачёву в Америке английский язык стоит подучить. Уверен, у него всё будет в порядке в НХЛ», — рассказал Тихонов.

Коскинен: Конечно, нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе умрёшь после первой же недели сборов.

«Нужно быть в форме, иначе после первой недели сбора СКА умрёшь»

На этом общение с журналистами Виктор не закончил и любезно согласился побыть переводчиком для финского вратаря Микко Коскинена. Голкипер признался, что хотел отвезти кубок Гагарина на родину.



«Лето было хорошее. Конечно, нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе умрёшь после первой же недели сборов. Лучше быть в форме. Хотел бы отвезти кубок Гагарина на родину, но всё будет зависть от пресс-службы клуба (улыбается). Надеюсь на это, но давить на пресс-службу не буду. Первые три недели по окончании сезона я отдыхал, потом начал работать, катался два-три раза в неделю.

Сейчас хочу сосредоточиться на выступлении за СКА, после этого буду думать о попадании на Олимпиаду, посмотрим, что будет», — заявил Коскинен.



«Итак, сколько вы мне за перевод заплатите?» — деловито поинтересовался Тихонов. «Рублей 300, может?» — пошутил корреспондент. «Так это только за вопросы, и, наверное, всё-таки долларов», — серьёзно ответил Виктор.

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«Общался ли с Олегом Знарком? А кто это?»

С медосмотра вышел и первый новичок СКА — шведский защитник Давид Рундблад. «Так уж и быть, и тут помогу», — сказал Тихонов.



— Со мной всё в порядке, — начал Давид. — Немного посмотрел Санкт-Петербург, а сейчас прошёл медосмотр. Я всё лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, чего ожидать от предсезонной подготовки, но я готов работать. Не терпится начать.



Что касается моего перехода, то СКА очень рано обратился ко мне, ещё в мае. Когда мы начали переговоры, особо не рассматривал предложения других команд. Я сразу хотел договориться со СКА. Очень рад оказаться здесь. Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьёзный. Перед переходом разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе.

Рунблад: Что касается моего перехода, то СКА очень рано обратился ко мне, ещё в мае. Когда мы начали переговоры, особо не рассматривал предложения других команд.

— Успели уже пообщаться с Олегом Знарком? — вопрос журналиста по-английски.



— А кто это? — поинтересовался Рундблад.



Посмеявшись, Виктор Тихонов объяснил, что речь идёт о главном тренере СКА. Чуть смущённый Давид признался, что пока с ним не общался.

«Хотел бы вернуться в НХЛ, за океаном понравилось играть»

Ещё один новичок СКА нападающий Сергей Калинин рассказал, когда принял решение вернуться в Россию.



«Лето провёл хорошо. В этот раз оно получилось коротким, первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона. В Петербурге не первый раз, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов ещё есть неделя, поэтому погуляю и всё посмотрю. Матчи КХЛ не смотрел. Только обзоры. Следил за «Авангардом» и СКА, потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов. Конечно, спрашивал у многих ребят мнение перед переходом в СКА. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против друг друга. Все отзывались положительно о городе и команде.



Принял решение возвращаться в Россию в конце того сезона, там обмен случился, всё как-то закрутилось. Были варианты остаться в НХЛ, но решил, что вернуться в Россию будет правильнее. Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, но не знаю, как всё сложится. В принципе, мне там понравилось играть, знаю, что мог там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но что-то пошло не так, не только от меня всё зависит. Я не могу сказать, что у меня не получилось за океаном, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон.

Считаю, что поездка получилась для меня удачной. Практически два года провёл в основном составе, но есть моменты, которые я не хочу обсуждать. Естественно, первая причина — это я, где-то неправильно подготовился, слишком много думал и переживал. Игр много, нужно отпускать все моменты. В любом случае это положительный опыт. Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаду, всё зависит от меня. За былые заслуги меня не возьмут на такой серьёзный турнир, даже несмотря на то что игроков НХЛ не отпустят на игры», — сказал Калинин.

Калинин: Я не могу сказать, что у меня не получилось за океаном, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон.

«Остался в СКА, чтобы выиграть кубок»

Последним с медосмотра вышел Патрик Херсли. «Тут уж сами справитесь?» — Виктору Тихонову, похоже, надоело быть переводчиком.

«Чувствую себя хорошо, готов к сборам, — сказал Херсли. — Отпуск провёл с семьёй, большую часть дома, на одну недельку ездил на море. Думаю, следующий сезон действительно будет сложнее для СКА, потому что у нас ушли сильные игроки. Надеюсь, мы останемся лидерами лиги и вновь победим.



Шипачёв и Дадонов были одними из лучших в КХЛ, но у нас в команде ещё много сильных ребят, так что надеюсь на успешный сезон, мы всё ещё одни из фаворитов. С Давидом Рундбладом и Сергеем Калининым успели немного пообщаться. Давид тоже из Швеции, говорили. В ближайшие несколько дней поближе со всеми новичками познакомлюсь. Было предложение от швейцарской команды, но выбрал СКА, потому что мне нравится город и клуб. Тренер заинтересован во мне. У меня есть шанс выиграть ещё один кубок, поэтому я решил остаться в СКА», — отметил Херсли.



Оставшаяся часть игроков СКА, выступавших на чемпионате мира в Кёльне, медицинский осмотр пройдёт в выходные. Пока в город не приехал и Павел Дацюк, однако капитан к началу сезона должен быть готов. На следующей неделе «армейцы» начнут тренироваться в «Хоккейном городе СКА». Когда же в Петербурге появится Илья Ковальчук, никто не знает.